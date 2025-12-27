Liên tục bị mạo danh tên tuổi để lừa đảo, Khoai Lang Thang cần làm gì?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật Luật sư của bạn

Liên tục bị mạo danh tên tuổi để lừa đảo, Khoai Lang Thang cần làm gì?

Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ)

(NLĐO) - Các đối tượng liên tục dùng công nghệ AI để cắt ghép, tạo clip từ hình ảnh KOL Khoai Lang Thang nhằm lừa đảo, bán hàng kém chất lượng, kêu gọi đầu tư

Vừa qua, anh Đinh Võ Hoài Phương (SN 1991, chủ kênh Khoai Lang Thang) đã đăng lời cảnh báo đến khán giả về việc bị giả mạo tên tuổi để lừa đảo.

Theo Khoai Lang Thang, thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội giả mạo hình ảnh anh để lừa đảo. Kẻ xấu sử dụng AI tạo video và giọng nói giống hệt anh nhằm kêu gọi nạp tiền, đầu tư, khiến hàng chục nạn nhân bị lừa.

Liên tục bị mạo danh tên tuổi để lừa đảo, Khoai Lang Thang cần làm gì? - Ảnh 1.

Khoai Lang Thang

Dù Khoai Lang Thang đã liên tục báo cáo trong nhiều tháng, các trang giả mạo vẫn hoạt động và còn chạy quảng cáo ẩn, tiếp cận hàng triệu người xem. Khoai Lang Thang đề nghị người xem nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin và không làm theo bất kỳ lời kêu gọi tài chính nào từ các video giả mạo này.

Có thể khởi tố hình sự

Liên quan việc mạo danh tên tuổi, hình ảnh Khoai Lang Thang, sử dụng công nghệ AI để làm clip lừa đảo, pháp lý đã quy định rất rõ.

Khoản 3, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin 2006 quy định nghiêm cấm hành vi "xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động công nghệ thông tin; sản xuất, lưu hành sản phẩm công nghệ thông tin trái pháp luật; giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác; tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên miền đó".

Liên tục bị mạo danh tên tuổi để lừa đảo, Khoai Lang Thang cần làm gì? - Ảnh 2.

Khoai Lang Thang "đau đầu" vì bị mạo danh để lừa đảo

Điểm d, khoản 3, điều 99, Nghị định 15/2020 quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi "giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác".

Ngoài ra, việc sử dụng hình ảnh của Khoai Lang Thang để quảng cáo bán hàng trên các trang mạng xã hội mà không có sự đồng ý của anh còn có thể vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo. Điều này được quy định tại khoản 8, điều 8, Luật Quảng cáo 2012, sửa đổi bổ sung 2025: "Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép".

Liên tục bị mạo danh tên tuổi để lừa đảo, Khoai Lang Thang cần làm gì? - Ảnh 3.

Khoai Lang Thang cảnh báo khán giả cẩn thận với những kẻ lừa đảo

Những cá nhân, tổ chức có hành vi trên có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng theo quy định tại điểm b, khoản 3, điều 34, Nghị định 38/2021.

Nghiêm trọng hơn, việc sử dụng hình ảnh của người khác để lừa đảo bán hàng nếu đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174, Bộ Luật Hình sự thì cá nhân, tổ chức này có thể còn phải chịu mức hình phạt tương ứng với hành vi phạm tội của mình.

Khoai Lang Thang cần làm gì?

Để bảo vệ mình và hình ảnh, Khoai Lang Thang cần làm những việc sau:

Đăng thông tin đính chính lên các trang mạng xã hội của mình; báo cáo và yêu cầu các nền tảng mạng xã hội gỡ bỏ các trang không chính chủ.

Đồng thời, Khoai Lang Thang cần lập vi bằng về các trang không chính thống; sau đó nộp đơn khiếu nại, tố cáo đến cơ quan công an nơi mình cư trú.

Nếu biết địa chỉ cụ thể người sử dụng hình ảnh của mình để lừa đảo ở đâu thì Khoai Lang Thang có thể gửi trực tiếp đơn khiếu nại, tố cáo đến cơ quan công an nơi người này đang cư trú.

Liên tục lập trang để lừa đảo

Trao đổi với phóng viên sáng 27-12, anh Đinh Võ Hoài Phương cho biết thời gian qua, nhiều trang Facebook, TikTok giả mạo đã sử dụng hình ảnh, video của anh để lừa đảo.

Theo anh Đinh Võ Hoài Phương, nhiều nạn nhân đã nhắn tin, gửi email phản ánh việc "Khoai Lang Thang bán hàng dỏm". Anh khẳng định chưa từng bán hàng online. Dù đã nhiều lần báo cáo, các nền tảng vẫn chưa gỡ bỏ triệt để các trang giả mạo, khiến nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi, tiếp tục bị lừa.

Chủ kênh Khoai Lang Thang nhấn mạnh anh chỉ có 3 kênh chính chủ có tick xanh, gồm: Facebook, TikTok và YouTube. Anh khuyến cáo cộng đồng mạng nâng cao cảnh giác, không tin và không mua hàng từ các trang sử dụng hình ảnh của anh trái phép.

"Mong mọi người cảnh giác và tuyệt đối không tin, không làm theo lời kêu gọi nạp tiền, hay đầu tư tiền bạc từ những video giả mạo này" - Khoai Lang Thang bày tỏ.

PHẠM DŨNG


Tin liên quan

Khoai Lang Thang đau đáu nỗi niềm với trẻ em vùng cao

Khoai Lang Thang đau đáu nỗi niềm với trẻ em vùng cao

(NLĐO) - Trở lại Bản Phùng, nấu cho các em một bữa ăn ngon, Khoai Lang Thang mơ ước làm sao tuyên truyền, nâng cao nhận thức để trẻ em vùng cao được học hành đến nơi đến chốn

Khoai Lang Thang đau đáu nỗi niềm với trẻ em vùng cao

Vừa qua, series 4 tập về cuộc sống ở Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang của Vloger Đinh Võ Hoài Phương (Khoai Lang Thang) được cộng đồng mạng đón nhận rất nhiệt tình, nhiều chia sẻ rất đồng cảm với người sáng tạo nội dung này.

Khoai Lang Thang: Thành Vlogger sau một chiều đong đưa võng

(NLĐO) - Đam mê kiến trúc, học xây dựng nhưng sau khi tốt nghiệp, Đinh Võ Hoài Phương (SN 1991) lại trở thành Vlogger Khoai Lang Thang. Nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng hiếm khi xuất hiện trên truyền thông vì với Khoai, “mỗi lần xuất hiện phải mới”.

khoai lang thang Đinh Võ Hoài Phương TikToker Khoai Lang Thang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo