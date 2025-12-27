Liên tục bị mạo danh tên tuổi để lừa đảo, Khoai Lang Thang cần làm gì?

Vừa qua, anh Đinh Võ Hoài Phương (SN 1991, chủ kênh Khoai Lang Thang) đã đăng lời cảnh báo đến khán giả về việc bị giả mạo tên tuổi để lừa đảo.

Theo Khoai Lang Thang, thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội giả mạo hình ảnh anh để lừa đảo. Kẻ xấu sử dụng AI tạo video và giọng nói giống hệt anh nhằm kêu gọi nạp tiền, đầu tư, khiến hàng chục nạn nhân bị lừa.

Dù Khoai Lang Thang đã liên tục báo cáo trong nhiều tháng, các trang giả mạo vẫn hoạt động và còn chạy quảng cáo ẩn, tiếp cận hàng triệu người xem. Khoai Lang Thang đề nghị người xem nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin và không làm theo bất kỳ lời kêu gọi tài chính nào từ các video giả mạo này.

Có thể khởi tố hình sự

Liên quan việc mạo danh tên tuổi, hình ảnh Khoai Lang Thang, sử dụng công nghệ AI để làm clip lừa đảo, pháp lý đã quy định rất rõ.

Khoản 3, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin 2006 quy định nghiêm cấm hành vi "xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động công nghệ thông tin; sản xuất, lưu hành sản phẩm công nghệ thông tin trái pháp luật; giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác; tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên miền đó".

Điểm d, khoản 3, điều 99, Nghị định 15/2020 quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi "giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác".

Ngoài ra, việc sử dụng hình ảnh của Khoai Lang Thang để quảng cáo bán hàng trên các trang mạng xã hội mà không có sự đồng ý của anh còn có thể vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo. Điều này được quy định tại khoản 8, điều 8, Luật Quảng cáo 2012, sửa đổi bổ sung 2025: "Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép".

Những cá nhân, tổ chức có hành vi trên có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng theo quy định tại điểm b, khoản 3, điều 34, Nghị định 38/2021.

Nghiêm trọng hơn, việc sử dụng hình ảnh của người khác để lừa đảo bán hàng nếu đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174, Bộ Luật Hình sự thì cá nhân, tổ chức này có thể còn phải chịu mức hình phạt tương ứng với hành vi phạm tội của mình.

Khoai Lang Thang cần làm gì?

Để bảo vệ mình và hình ảnh, Khoai Lang Thang cần làm những việc sau:

Đăng thông tin đính chính lên các trang mạng xã hội của mình; báo cáo và yêu cầu các nền tảng mạng xã hội gỡ bỏ các trang không chính chủ.

Đồng thời, Khoai Lang Thang cần lập vi bằng về các trang không chính thống; sau đó nộp đơn khiếu nại, tố cáo đến cơ quan công an nơi mình cư trú.

Nếu biết địa chỉ cụ thể người sử dụng hình ảnh của mình để lừa đảo ở đâu thì Khoai Lang Thang có thể gửi trực tiếp đơn khiếu nại, tố cáo đến cơ quan công an nơi người này đang cư trú.

Liên tục lập trang để lừa đảo Trao đổi với phóng viên sáng 27-12, anh Đinh Võ Hoài Phương cho biết thời gian qua, nhiều trang Facebook, TikTok giả mạo đã sử dụng hình ảnh, video của anh để lừa đảo. Theo anh Đinh Võ Hoài Phương, nhiều nạn nhân đã nhắn tin, gửi email phản ánh việc "Khoai Lang Thang bán hàng dỏm". Anh khẳng định chưa từng bán hàng online. Dù đã nhiều lần báo cáo, các nền tảng vẫn chưa gỡ bỏ triệt để các trang giả mạo, khiến nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi, tiếp tục bị lừa. Chủ kênh Khoai Lang Thang nhấn mạnh anh chỉ có 3 kênh chính chủ có tick xanh, gồm: Facebook, TikTok và YouTube. Anh khuyến cáo cộng đồng mạng nâng cao cảnh giác, không tin và không mua hàng từ các trang sử dụng hình ảnh của anh trái phép. "Mong mọi người cảnh giác và tuyệt đối không tin, không làm theo lời kêu gọi nạp tiền, hay đầu tư tiền bạc từ những video giả mạo này" - Khoai Lang Thang bày tỏ.




