HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Liều mạng chạy xe máy vào đường cao tốc Liên Khương - Prenn

Nhất Đăng

(NLĐO) - Mặc dù đường cao tốc Liên Khương - Prenn cấm xe máy lưu thông nhưng hàng ngày người dân vẫn bất chấp chạy băng qua tuyến đường này để đi làm vườn.

CLIP: Xe máy liên tục băng ngang cao tốc Liên Khương - Prenn

Người đi xe máy liều mạng chạy vào cao tốc Liên Khương - Prenn - Ảnh 1.

Đường cao tốc Liên Khương - Prenn dài hơn 19 km, là tuyến giao thông huyết mạch nối Đà Lạt (từ đèo Prenn) với sân bay Liên Khương. Trong tương lai, đây là một phần của tuyến cao tốc từ Dầu Giây (Đồng Nai) lên tới Đà Lạt.

Người đi xe máy liều mạng chạy vào cao tốc Liên Khương - Prenn - Ảnh 2.

Tuy nhiên nhiều năm qua, đường cao tốc này diễn ra tình trạng người đi xe máy, chủ yếu là người dân sinh sống dọc hai bên đường cao tốc lưu thông vào mặc dù hành vi này bị cấm.

Người đi xe máy liều mạng chạy vào cao tốc Liên Khương - Prenn - Ảnh 3.

Có hàng chục lối mở từ nhà dân, khu dân cư vào thẳng đường cao tốc.

Người đi xe máy liều mạng chạy vào cao tốc Liên Khương - Prenn - Ảnh 4.

Dải phân cách giữa hai làn đường lưu thông bị phá dở để xe máy băng qua lại. Theo ông Trần Văn An (thôn Định An, xã Hiệp Thạnh), việc chạy xe máy băng qua đường cao tốc là không thể tránh khỏi vì nhà ở bên này nhưng vườn cây nằm phía bên kia cao tốc mà khu vực này không có đường gom.

Người đi xe máy liều mạng chạy vào cao tốc Liên Khương - Prenn - Ảnh 5.

"Mỗi ngày chúng tôi phải băng qua cao tốc khoảng 3-4 lần để đi làm vườn rồi trở về. Biết là nguy hiểm và việc này là bị cấm nhưng không còn đường nào khác để đi", ông An chia sẻ.

Người đi xe máy liều mạng chạy vào cao tốc Liên Khương - Prenn - Ảnh 6.

Không chỉ băng ngang, nhiều người khác đi ngược chiều trên cao tốc.

Người đi xe máy liều mạng chạy vào cao tốc Liên Khương - Prenn - Ảnh 7.

Người đi bộ cũng dùng các đường ngang, lối mở trái phép này để băng qua cao tốc. Cách đây khoảng 1 tuần, trên tuyến cao tốc này xảy ra tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến 1 người tử vong.

Người đi xe máy liều mạng chạy vào cao tốc Liên Khương - Prenn - Ảnh 8.

Tháng 6-2025, UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn các đoạn còn lại do Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng quản lý dự án với chiều dài hơn 12,8 km với tổng vốn đầu tư hơn 322 tỉ đồng.

Người đi xe máy liều mạng chạy vào cao tốc Liên Khương - Prenn - Ảnh 9.

Dự án sẽ xây dựng đường gom 3 đoạn bên trái và 4 đoạn bên phải đường cao tốc với mục đích giải quyết nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông do tình trạng người dân sinh sống, canh tác 2 bên đường phá hàng rào, dải phân cách để đi lại băng ngang qua đường cao tốc.

Người đi xe máy liều mạng chạy vào cao tốc Liên Khương - Prenn - Ảnh 10.

Thế nhưng hiện nay, theo người dân xã Hiệp An, không biết bao giờ các đoạn đường gom này được xây dựng và vận hành để người dân thuận lợi trong việc di chuyển và không cần phải mạo hiểm băng qua đường cao tốc như hiện nay.

Tin liên quan

Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự lễ khởi công “Chiến dịch Quang Trung” tại Lâm Đồng

Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự lễ khởi công “Chiến dịch Quang Trung” tại Lâm Đồng

(NLĐO) - Hướng tới mục tiêu giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Lâm Đồng triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng mưa lũ

Lâm Đồng: 36 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

(NLĐO) - 36 người nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua cùng một tiệm bánh mì ở Phan Thiết.

San gạt để khắc phục sạt lở tại khu đồi 35 ha ở Lâm Đồng

(NLĐO) - UBND xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị lên phương án san gạt, khắc phục sạt lở tại khu vực đồi 35 ha trước ngày 25-12

đường cao tốc Lâm Đồng Đà Lạt cao tốc Liên Khương - Prenn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo