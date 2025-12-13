HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

San gạt để khắc phục sạt lở tại khu đồi 35 ha ở Lâm Đồng

Trường Nguyên

(NLĐO) - UBND xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị lên phương án san gạt, khắc phục sạt lở tại khu vực đồi 35 ha trước ngày 25-12

CLIP: Cận cảnh khu đồi sạt lở nghiêm trọng, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân xã Hiệp Thạnh.

Ngày 13-12, UBND xã Hiệp Thạnh đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về tình trạng sạt lở tại khu đồi 35 ha, thôn Quảng Hiệp.

Lâm Đồng: San gạt để khắc phục sạt lở tại khu đồi 35 ha - Ảnh 1.

Điểm sạt lở lớn tại khu đồi 35 ha ở xã Hiệp Thạnh.

Theo đó, khu vực này xảy ra sạt lở tại 2 vị trí, ảnh hưởng một số nhà dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại vị trí 1 nằm trong ranh giới 34,25 ha mà UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND huyện Đức Trọng quản lý vào năm 2009. Khu vực này được quy hoạch là đất nông nghiệp theo quyết định quy hoạch sử dụng đất năm 2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Vị trí sạt lở còn lại ảnh hưởng đến nhà một người dân chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được quy hoạch là đất nông nghiệp và không thuộc đất công do xã Hiệp Thạnh quản lý.

UBND xã Hiệp Thạnh đã chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và những hộ dân bị ảnh hưởng nêu trên xây dựng phương án xử lý san gạt, khắc phục tại chỗ theo quy định; dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 25-12.

Lâm Đồng: San gạt để khắc phục sạt lở tại khu đồi 35 ha - Ảnh 2.

Một điểm sạt lở khác tại khu vực, phía trên đang có một số vết nứt.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại đây có nhiều điểm sạt lở. Trong đó, 2 điểm đất đá sạt lở tràn xuống làm hư hại nhà một số hộ dân; một điểm sạt lở đất đá đã tràn xuống sát nhà sau. 

Trên đỉnh đồi có một số vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Chính quyền địa phương đã di dời 10 hộ khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn.

Lâm Đồng: San gạt để khắc phục sạt lở tại khu đồi 35 ha - Ảnh 3.

Vết nứt lớn trên ngọn đồi khu vực 35 ha.

di dời người dân sạt lở Lâm Đồng Lâm Đồng xã Hiệp Thạnh
