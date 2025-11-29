HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Liều thuốc tăng "đề kháng" cho KOL, KOC trước cám dỗ

Lê Tỉnh - Ngọc Ánh Ảnh: Duy Phú

(NLĐO) - Trước sự thiếu hiểu biết của các KOL và KOC, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức.

Sáng 29-11, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Báo VnExpress và Công ty CP Dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025, tại TP HCM.

Bà Mai Nguyễn, Quản lý Đối tác Chiến lược của Tập đoàn Meta, cho biết Reel (thước phim ngắn) đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người dùng, đặc biệt giới trẻ GenZ. Công cụ này đang chiếm đến 50% thời lượng người dùng Instagram.

Meta thống kê có 4,5 tỉ Reels được chia sẻ trên các nền tảng Meta như Facebook, Instagram mỗi ngày. Trong năm vừa qua, Meta đã chi trả hơn 2 tỉ USD cho các nhà sáng tạo nội dung, trong đó doanh thu từ Reels tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Cho biết nền tảng Facebook hiện duy trì hơn 3 tỉ người dùng/tháng, bà Mai Nguyễn khẳng định Meta sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ như Meta Creator Connect, khóa đào tạo chỉnh sửa và tối ưu nội dung.

Trong phiên đối thoại mở với cơ quan quản lý, các nhà sáng tạo nội dung và khách mời nêu nhiều thách thức trong kỷ nguyên số.

Nhiều KOL, KOC đang thiếu hiểu biết về pháp luật - Ảnh 1.

Phiên đối thoại mở giữa KOL, nhãn hàng cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đại diện Theanh28 Entertainment đặc biệt nhấn mạnh bài toán làm sao để thông tin trên các nền tảng được đồng bộ, nhanh nhưng phải bảo đảm tính chính xác và trách nhiệm.

"Liệu trách nhiệm về việc đưa ra thông tin sai lệch, bán hàng giả, hàng kém chất lượng có phải chỉ thuộc về KOC, KOL?" - đại diện Theanh28 Entertainment nêu vấn đề.

Giải đáp, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết các đơn vị liên quan nhận thấy nhiều KOL, KOC vẫn thiếu hiểu biết về pháp luật.

Do đó, chương trình lần này sẽ tập trung nâng cao nhận thức, tăng "đề kháng" cho KOL, KOC trước những cám dỗ về lợi ích cá nhân. Khi nắm vững quy định, người sáng tạo nội dung sẽ dễ dàng nhận diện hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, theo ông Lê Quang Tự Do, trong câu chuyện này cũng có trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội.

Lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử lưu ý 3 nền tảng lớn tại Việt Nam gồm Facebook, YouTube và TikTok cần tiếp tục phổ biến kiến thức, triển khai các bộ lọc và tính năng cảnh báo nội dung vi phạm cho người dùng.

Ngoài ra, cơ quan quản lý nhà nước đóng vai trò then chốt, có trách nhiệm liên tục cập nhật thông tin, ứng dụng công nghệ để rà quét vi phạm, đồng thời duy trì kết nối với đội ngũ KOL, KOC nhằm cung cấp dữ liệu và định hướng truyền thông hiệu quả.

