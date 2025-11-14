Làm đẹp theo TikTok, KOL: Chuyên gia cảnh báo rủi ro từ trào lưu

Hội nghị nghiên cứu Da liễu và Hội nghị Da liễu toàn quốc thường niên đã khai mạc tối 13-11, tại Đà Nẵng. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất ngành da liễu năm 2025, quy tụ chuyên gia trong và ngoài nước nhằm cập nhật kiến thức, thúc đẩy nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai mạc

Bùng nổ biến chứng vì trào lưu làm đẹp cấp tốc

Chia sẻ bên lề hội nghị, PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cảnh báo thực trạng vi phạm mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp trôi nổi và dịch vụ thẩm mỹ không phép gia tăng mạnh thời gian qua.

Theo thống kê từ các cơ sở chuyên khoa da liễu trong năm qua, nhóm bệnh viêm da dị ứng – miễn dịch hiện chiếm tỉ lệ cao nhất, với khoảng 40–50% lượng bệnh nhân đến khám. Trong đó, viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc và mày đay mạn tính là những bệnh phổ biến nhất.

"Đây là nhóm bệnh tăng mạnh do sự tác động của ô nhiễm không khí, hóa chất công nghiệp và thói quen chăm sóc da sai cách. Đặc biệt, ô nhiễm bụi mịn PM2.5 vượt chuẩn WHO tại các thành phố lớn đang làm gia tăng stress oxy hóa trên da, thúc đẩy lão hóa sớm và bùng phát các bệnh viêm da mạn tính".

Các bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng khi tin quảng cáo làm đẹp

Bên cạnh các bệnh lý do môi trường, một vấn đề đáng báo động là sự gia tăng biến chứng thẩm mỹ. Số ca nhập viện do sẹo, bỏng hóa chất, teo da và nhiễm trùng nặng sau khi dùng kem trộn chứa corticoid liều cao, thủy ngân, hoặc tự ý thực hiện các thủ thuật xâm lấn tại nhà (như lăn kim, peel da) đang có xu hướng tăng.

"Mỹ phẩm trôi nổi ban đầu có thể làm da trắng nhanh, nhưng sau vài tuần sẽ dẫn đến mỏng da, giãn mạch, bùng phát mụn nặng và suy giảm hàng rào bảo vệ da. Đẹp nhanh luôn đi kèm rủi ro; đẹp an toàn, bền vững mới là nguyên tắc của y học hiện đại" – PGS Doanh cảnh báo.

Ông cho biết trong bối cảnh người dân, đặc biệt giới trẻ, ngày càng quan tâm đến ngoại hình, việc cân bằng giữa làm đẹp và bảo vệ sức khỏe làn da trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Review mạng thổi phồng dịch vụ làm đẹp

"Không thể có làn da đẹp khi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương"- PGS Doanh nhấn mạnh. Theo ông, xu hướng đáng báo động là việc chạy theo trào lưu làm đẹp cấp tốc, tin vào quảng cáo, "review TikTok" hay KOL thay vì bác sĩ chuyên khoa. Nhiều người tẩy trắng da, tin vào các dịch vụ "xóa nám tận gốc", "trị nám cấp tốc", trong khi thực tế điều trị nám, tàn nhang cần thời gian, phác đồ rõ ràng và không thể sạch hoàn toàn, bởi yếu tố tuổi tác và môi trường có thể khiến tái phát.

Chuyên gia nói về nguyên tắc làm đẹp của y học hiện đại

Tại hội nghị, các chuyên gia cho biết ngành da liễu đang ứng phó với xu hướng rủi ro hiện nay bằng cách tăng cường cá thể hóa điều trị, như điều trị dựa trên chỉ dấu sinh học, liệu pháp miễn dịch, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về chống nắng và sử dụng mỹ phẩm an toàn.

Bác sĩ cũng khuyến cáo không nên tin tưởng tuyệt đối vào các sản phẩm gắn mác "tự nhiên – handmade – organic", vì nhiều sản phẩm không được kiểm nghiệm vi sinh, dễ nhiễm khuẩn, nấm mốc và gây dị ứng.

Các chuyên gia da liễu, thẩm mỹ cảnh báo nhiều sản phẩm bị quảng cáo quá mức, cơ sở thẩm mỹ hoạt động vượt phép, gây hậu quả nặng cho người dùng. Người dân nên đến cơ sở uy tín, đặc biệt là bệnh viện đủ năng lực chuyên môn, trong khi cơ quan quản lý cần siết chặt quảng cáo, cấp phép dịch vụ và xử lý sai phạm kịp thời.

Hội nghị nghiên cứu Da liễu lần thứ 3 và Hội nghị Da liễu toàn quốc thường niên 2025, do Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức từ 13 đến 15-11 tại Đà Nẵng, là chương trình khoa học lớn nhất từ trước đến nay. Hội nghị gồm 26 phiên khoa học và nhiều hội thảo chuyên sâu, với tổng cộng 150 báo cáo, trong đó có hơn 30 chuyên gia quốc tế đến từ các nước có nền y học và da liễu tiên tiến. Nội dung trải rộng từ các bệnh phổ biến như viêm da cơ địa, nấm, mụn… đến các chuyên đề chuyên sâu như ung thư da, bệnh tự miễn và thẩm mỹ nội khoa. Đây là diễn đàn quan trọng, kết nối chuyên gia trong nước và quốc tế, nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, cập nhật thông tin mới, đảm bảo an toàn cho người bệnh và tiếp cận những tiến bộ y khoa hiện đại. Cũng tại hội nghị, các y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Da liễu Trung ương đã chung tay ủng hộ Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My khắc phục hậu quả bão lũ, đồng thời kêu gọi các đại biểu tham dự cùng đóng góp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.



