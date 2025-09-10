Lính biên phòng Quảng Trị về bản dựng nhà, gieo mạ cùng dân

VIDEO: Hiệu quả sau 1 năm thực hiện chương trình “Thứ Bảy về bản”

Ngày 10-9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện chương trình "Thứ Bảy về bản". Sau 12 tháng triển khai, chương trình đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới và củng cố thế trận biên phòng toàn dân.

Trong một năm qua, BĐBP Quảng Trị đã tổ chức hơn 320 buổi tuyên truyền pháp luật với sự tham gia của trên 13.000 lượt người dân; tặng gần 1.000 lá cờ Tổ quốc và gần 100 ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình ở bản làng biên giới.

Đại tá Trịnh Thanh Bình - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị phát biểu tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện chương trình "Thứ Bảy về bản"

BĐBP tỉnh Quảng Trị đã khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình

Quang cảnh hội nghị

Các đơn vị biên phòng còn huy động hơn 5.000 ngày công để thực hiện 40 mô hình kinh tế - xã hội trên hai tuyến biên giới, từ trồng lúa nước, chăn nuôi, trồng trọt đến các công trình phụ trợ như "tuyến đường cờ Tổ quốc", "ánh sáng vùng biên", cổng chào biên giới... với tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng. Đồng thời, đã khánh thành 44 nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa và phối hợp xây dựng 256 căn nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo Đại tá Trịnh Thanh Bình - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, Chương trình "Thứ Bảy về bản" đã tạo bước đột phá trong công tác dân vận, gắn bó chặt chẽ quân – dân. Hình ảnh người lính quân hàm xanh ngày càng gần gũi, trở thành điểm tựa tin cậy của bà con vùng biên. Những hoạt động cụ thể, thiết thực không chỉ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân mà còn góp phần củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Chương trình "Thứ Bảy về bản" mà các đơn vị thuộc BĐBP Quảng Trị thực hiện:

Lính biên phòng hướng lái máy cày để hỗ trợ bà con gieo mạ trên ruộng lúa nước

Hỗ trợ bà con thu hoạch mùa màng

Chiến sĩ biên phòng Quảng Trị cùng bà con dựng nhà Đại đoàn kết ở vùng biên.

Cán bộ biên phòng tận tình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân vùng biên.

Tặng quà cho bà con đồng bào cùng biên giới

