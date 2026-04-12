Messi giúp Inter Miami duy trì mạch bất bại, nhưng chưa có niềm vui

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Messi giúp Inter Miami duy trì mạch bất bại, nhưng chưa có niềm vui

Quốc An

(NLĐO) - Từ sau khi chuyển đến sân nhà mới ở vòng 6 MLS, Inter Miami và Messi vẫn chưa có được niềm vui trọn vẹn khi bị cầm hoà 2 trận liền với cùng tỉ số 2-2.

Ở trận hòa trước New York RB vòng 7 Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), đây cũng là lần đầu tiên Inter Miami của Lionel Messi có lợi thế dẫn bàn sau gần 150 phút thi đấu trên sân nhà mới, nơi họ từng bị Austin FC cầm hòa ở trận ra mắt.

Trong trận đấu sáng 12-4, Inter Miami sớm bị đối thủ dẫn bàn từ phút thứ 15 trước khi Mateo Silvetti gỡ hòa 1-1 tạo lợi thế để bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Messi tạo nên lợi thế với pha kiến tạo bàn thắng cho Berterame đưa Inter Miami dẫn 2-1 phút 55. Dù vậy, lợi thế này vẫn không đủ để đội chủ nhà giữ trọn 3 điểm khi kịch bản bất ngờ xảy ra cuối trận, bởi chân sút trẻ 17 tuổi Adri Mehmeti, với bàn đầu tiên tại MLS, gỡ hòa 2-2 cho New York RB.

Messi giúp Inter Miami duy trì mạch bất bại, nhưng chưa có niềm vui - Ảnh 1.

Trước đó, Messi cũng suýt nhân đôi cách biệt ở phút 49 với cú dứt điểm cận thành sau pha xử lý kỹ thuật, nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc. Cuối trận, anh tiếp tục thử vận may bằng cú sút phạt từ khoảng 25 m nhưng không thể đánh bại thủ môn Ethan Horvath.

Ngoài ra, hai đội cũng tạo thêm nhiều cơ hội trong hiệp hai, song một số bàn thắng không được công nhận vì việt vị, trong đó có tình huống phải nhờ VAR xác nhận.

Chung cuộc, Inter Miami hòa 2-2, nối dài chuỗi bất bại lên 6 trận tại MLS nhưng vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà mới.

Kết quả này cũng giúp Inter Miami duy trì bám đuổi cho ngôi đầu của BXH MLS miền đông, khi có 12 điểm sau 7 vòng, cách đội top 1 là Nashville với 4 điểm.

Messi ghi bàn trước khán đài mang tên mình, Inter Miami vẫn không có niềm vui trọn vẹn

Messi ghi bàn trước khán đài mang tên mình, Inter Miami vẫn không có niềm vui trọn vẹn

(NLĐO) - Dù Messi, Suarez ghi bàn, Inter Miami đã không thể giành trọn 3 điểm trong ngày ra mắt sân vận động mới tại MLS sáng 5-4.

Sang Mỹ 3 năm, Messi vẫn dẫn đầu châu Âu ở 4 chỉ số đặc biệt

(NLĐO) – Dù sang Mỹ chơi bóng 3 năm qua nhưng Lionel Messi vẫn dẫn đầu nhiều chỉ số quan trọng tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu kể từ mùa 2017-2018.

Messi tỏa sáng, Argentina đè bẹp Zambia 5-0 tại Buenos Aires

(NLĐO) - Lionel Messi và Nicolas Otamendi có thể đã chơi trận cuối cùng trên sân nhà với Argentina khi cả hai chắc chắn chia tay đội tuyển sau World Cup 2026.

Messi Inter Miami MLS
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo