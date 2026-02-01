HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Liverpool ngược dòng đánh bại Newcastle tại Anfield

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Liverpool ngược dòng đánh bại Newcastle 4-1 ở sân Anfield, giành chiến thắng Ngoại hạng Anh đầu tiên trong năm 2026 và áp sát Top 4 trên bảng xếp hạng.

Đúng với tính chất của cặp đấu giàu duyên nợ tại Ngoại hạng Anh, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao với nhiều tình huống bóng ăn miếng trả miếng. 

Newcastle suýt có bàn mở tỉ số sớm nếu Harvey Barnes không sút bóng trúng cột dọc khung thành Liverpool nhưng đội khách không phải chờ đợi lâu để có cơ hội ăn mừng.

Liverpool ngược dòng đánh bại Newcastle tại Anfield - Ảnh 1.

Liverpool sớm bị dồn vào tình thế khó khăn trên sân nhà

Sức ép của "Chích chòe" cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số phút 36 sau một pha phản công sắc bén. Anthony Gordon bứt tốc mạnh mẽ rồi tung cú sút chân phải quyết đoán, đánh bại thủ thành Alisson.

Liverpool ngược dòng đánh bại Newcastle tại Anfield - Ảnh 2.

Anthony Gordon - cựu cầu thủ Everton - mở tỉ số cho Newcastle

Bị dẫn bàn, Liverpool đẩy cao đội hình và nhanh chóng xoay chuyển cục diện nhờ sự bùng nổ của Hugo Ekitike. Tiền đạo người Pháp gỡ hòa bằng pha dứt điểm một chạm nhạy bén sau đường căng ngang thuận lợi của Florian Wirtz ở phút 41. 

Ngay trước khi hiệp một khép lại, Ekitike tiếp tục tỏa sáng với pha chích mũi giày kỹ thuật trong vòng cấm, hoàn tất cú đúp và đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Liverpool ngược dòng đánh bại Newcastle tại Anfield - Ảnh 3.

Hugo Ekitike ghi bàn san bằng cách biệt, cầu trường Anfield bùng nổ

Sau giờ nghỉ, Liverpool tiếp tục kiểm soát thế trận. Ekitike suýt có hat-trick khi vượt qua Dan Burn bên cánh phải nhưng cú dứt điểm lại đi chệch cột dọc. Tuy vậy, sức ép liên tục của đội chủ sân Anfield vẫn mang lại hiệu quả tích cực.

Liverpool ngược dòng đánh bại Newcastle tại Anfield - Ảnh 4.

Tiền đạo người Pháp có trận cầu tỏa sáng với cú đúp trước Newcastle

Phút 67, Mohamed Salah thực hiện pha dứt điểm một chạm kiến tạo thuận lợi để Florian Wirtz băng lên đặt lòng chuẩn xác, nâng tỉ số lên 3-1. Với pha kiến tạo này, Salah trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League có từ 10 bàn thắng và 10 kiến tạo trở lên khi đối đầu cùng một đối thủ — chính là Newcastle.

Liverpool ngược dòng đánh bại Newcastle tại Anfield - Ảnh 5.

Salah kiến tạo, Wirtz ghi bàn

Nỗ lực đáp trả của đội khách không mang lại hiệu quả rõ rệt, dù Gordon cũng có thêm một cú sút xa đáng chú ý nhưng bóng đi thiếu chính xác. Ở chiều ngược lại, Liverpool tận dụng tốt sai sót của đối phương để ấn định kết quả. 

Từ một quả phạt góc cuối trận, thủ môn Nick Pope bắt không dính bóng, tạo điều kiện để trung vệ Ibrahima Konaté dễ dàng đệm vào lưới trống, khép lại chiến thắng 4-1.

Liverpool ngược dòng đánh bại Newcastle tại Anfield - Ảnh 6.

Trung vệ Konate ấn định chiến thắng 4-1 cho "The Kop"

Liverpool chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng (hòa 4, thua 1) và có lần thứ 12 hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Newcastle – thắng cả hai lượt đi-về trong một mùa giải - ở kỷ nguyên Premier League. 

Trận thắng đầu tiên ở Giải Ngoại hạng Anh trong năm 2026 giúp họ vươn lên áp sát tốp 4, trong khi Newcastle nối dài chuỗi trận sân khách đầy khó khăn tại Anfield.

