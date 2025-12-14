Salah trở lại, Liverpool hạ đẹp Brighton bằng màn tỏa sáng của Ekitike

Mohamed Salah tiếp tục là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi Liverpool tiếp đón Brighton trên sân nhà ở vòng 16 Ngoại hạng. Ngôi sao người Ai Cập tiếp tục ngồi ghế dự bị nhưng rồi khi Joe Gomez dính chấn thương phải rời sân, HLV Arne Slot quyết định trao cơ hội cho chân sút đang mất phong độ ghê gớm này.



Mohamed Salah được ra sân trong vai trò dự bị

Liverpool sớm tạo lợi thế khi ngay ở phút đầu tiên, Hugo Ekitike tận dụng đường chuyền thuận lợi để dứt điểm gọn gàng, mở tỉ số cho đội chủ sân Anfield.

Hugo Ekitike mở tỉ số cho đội chủ sân Anfield ngay ở phút đầu tiên

Sau bàn thua sớm, Brighton dần lấy lại thế trận và tạo ra không ít sóng gió. Yankuba Minteh sút chệch cột dọc trong gang tấc, trong khi Diego Gómez buộc thủ thành Alisson Becker phải trổ tài cứu thua ở cự ly gần. Dẫu vậy, hàng thủ Liverpool vẫn đứng vững trước giờ nghỉ.

Salah đang dần tìm lại được phong độ vốn có

Khi Joe Gomez dính chấn thương ở phút 24, HLV Arne Slot buộc phải tung Salah vào sân sớm hơn dự kiến. Dominik Szoboszlai được kéo về đá hậu vệ phải, nhường hành lang quen thuộc cho Salah. Sự xuất hiện của tiền đạo người Ai Cập ngay lập tức mang đến sức sống mới cho hàng công Liverpool, với những pha xử lý tốc độ và khả năng kết nối hiệu quả.

Đầu hiệp hai, Brighton tiếp tục bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa khi Gomez dứt điểm vọt xà từ cự ly gần. Sự phung phí ấy phải trả giá ở phút 60. Từ quả phạt góc do chính Salah thực hiện, Ekitike băng vào đánh đầu chính xác, hoàn tất cú đúp và nâng tỉ số lên 2-0.

Hugo Ekitike hoàn tất cú đúp

Pha kiến tạo này giúp Salah cán mốc 277 lần tham gia trực tiếp, ghi bàn hoặc kiến tạo, vào bàn thắng cho Liverpool tại Premier League, qua đó vượt Wayne Rooney để trở thành cầu thủ có đóng góp nhiều nhất cho một CLB trong lịch sử giải đấu.

Salah thiết lập kỷ lục ghi bàn và kiến tạo ở Premier League

Những phút còn lại, Brighton nỗ lực vùng lên nhưng không đủ sắc bén. Kaoru Mitoma hay Ferdi Kadioglu đều bỏ lỡ những cơ hội hiếm hoi, trong khi Salah cũng không tận dụng được vài tình huống phản công thuận lợi để gia tăng cách biệt.

Ngày Salah trở lại vị trí chính thức không còn xa

Sau trận, HLV Arne Slot chia sẻ: "Việc đưa Salah trở lại là quyết định dễ dàng. Chúng tôi cần cậu ấy và cậu ấy đã tạo ra khác biệt. Những gì diễn ra trên sân cho thấy mọi chuyện đã ổn". Chiến thắng này giúp Liverpool tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu Âu, trong khi Ekitike ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trên hàng công đội bóng vùng Merseyside.