Thể thao

Salah trở lại, Liverpool hạ đẹp Brighton bằng màn tỏa sáng của Ekitike

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Dù vẫn ngồi dự bị và vẫn chưa ghi bàn khi được vào sân, Mohamed Salah vẫn là điểm nhấn trong chiến thắng quan trọng 2-0 của Liverpool trước Brighton.

Mohamed Salah tiếp tục là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi Liverpool tiếp đón Brighton trên sân nhà ở vòng 16 Ngoại hạng. Ngôi sao người Ai Cập tiếp tục ngồi ghế dự bị nhưng rồi khi Joe Gomez dính chấn thương phải rời sân, HLV Arne Slot quyết định trao cơ hội cho chân sút đang mất phong độ ghê gớm này.

Salah trở lại, Liverpool hạ đẹp Brighton bằng màn tỏa sáng của Ekitike - Ảnh 1.

Mohamed Salah được ra sân trong vai trò dự bị

Liverpool sớm tạo lợi thế khi ngay ở phút đầu tiên, Hugo Ekitike tận dụng đường chuyền thuận lợi để dứt điểm gọn gàng, mở tỉ số cho đội chủ sân Anfield.

Salah trở lại, Liverpool hạ đẹp Brighton bằng màn tỏa sáng của Ekitike - Ảnh 2.

Hugo Ekitike mở tỉ số cho đội chủ sân Anfield ngay ở phút đầu tiên

Sau bàn thua sớm, Brighton dần lấy lại thế trận và tạo ra không ít sóng gió. Yankuba Minteh sút chệch cột dọc trong gang tấc, trong khi Diego Gómez buộc thủ thành Alisson Becker phải trổ tài cứu thua ở cự ly gần. Dẫu vậy, hàng thủ Liverpool vẫn đứng vững trước giờ nghỉ.

Salah trở lại, Liverpool hạ đẹp Brighton bằng màn tỏa sáng của Ekitike - Ảnh 3.

Salah đang dần tìm lại được phong độ vốn có

Khi Joe Gomez dính chấn thương ở phút 24, HLV Arne Slot buộc phải tung Salah vào sân sớm hơn dự kiến. Dominik Szoboszlai được kéo về đá hậu vệ phải, nhường hành lang quen thuộc cho Salah. Sự xuất hiện của tiền đạo người Ai Cập ngay lập tức mang đến sức sống mới cho hàng công Liverpool, với những pha xử lý tốc độ và khả năng kết nối hiệu quả.

TIN LIÊN QUAN

Đầu hiệp hai, Brighton tiếp tục bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa khi Gomez dứt điểm vọt xà từ cự ly gần. Sự phung phí ấy phải trả giá ở phút 60. Từ quả phạt góc do chính Salah thực hiện, Ekitike băng vào đánh đầu chính xác, hoàn tất cú đúp và nâng tỉ số lên 2-0.

Salah trở lại, Liverpool hạ đẹp Brighton bằng màn tỏa sáng của Ekitike - Ảnh 4.

Hugo Ekitike hoàn tất cú đúp

Pha kiến tạo này giúp Salah cán mốc 277 lần tham gia trực tiếp, ghi bàn hoặc kiến tạo, vào bàn thắng cho Liverpool tại Premier League, qua đó vượt Wayne Rooney để trở thành cầu thủ có đóng góp nhiều nhất cho một CLB trong lịch sử giải đấu.

Salah trở lại, Liverpool hạ đẹp Brighton bằng màn tỏa sáng của Ekitike - Ảnh 5.

Salah thiết lập kỷ lục ghi bàn và kiến tạo ở Premier League

Những phút còn lại, Brighton nỗ lực vùng lên nhưng không đủ sắc bén. Kaoru Mitoma hay Ferdi Kadioglu đều bỏ lỡ những cơ hội hiếm hoi, trong khi Salah cũng không tận dụng được vài tình huống phản công thuận lợi để gia tăng cách biệt.

Salah trở lại, Liverpool hạ đẹp Brighton bằng màn tỏa sáng của Ekitike - Ảnh 6.

Ngày Salah trở lại vị trí chính thức không còn xa

Sau trận, HLV Arne Slot chia sẻ: "Việc đưa Salah trở lại là quyết định dễ dàng. Chúng tôi cần cậu ấy và cậu ấy đã tạo ra khác biệt. Những gì diễn ra trên sân cho thấy mọi chuyện đã ổn". Chiến thắng này giúp Liverpool tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu Âu, trong khi Ekitike ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trên hàng công đội bóng vùng Merseyside.

Chelsea nối dài chuỗi 31 trận bất bại sân nhà trước Everton khi tiếp đón đối thủ ở vòng 16 Ngoại hạng Anh. Chelsea nhanh chóng làm chủ cuộc chơi và có bàn mở tỉ số phút 24 do công của Cole Palmer, người trở lại sau chấn thương và ghi bàn đầu tiên kể từ tháng 9.

Hậu vệ phải Malo Gusto sau khi kiến tạo cơ hội cho Cole Palmer, đến phút bù giờ hiệp một tự mình lập công để nhân đôi cách biệt sau một pha phản công nhanh. Chelsea kiểm soát thế trận, bảo toàn chiến thắng để nuôi hy vọng đua tranh Top 4, trong khi Everton chững lại đáng ngại.

Tin liên quan

Liverpool tiếp tục trượt dài, Salah tuyên bố "cạch mặt" HLV Arne Slot

Liverpool tiếp tục trượt dài, Salah tuyên bố "cạch mặt" HLV Arne Slot

(NLĐO) - Áp lực tiếp tục đè nặng lên vai HLV Arne Slot khi Liverpool bị Leeds United cầm hòa 3-3 dù dẫn trước tới hai bàn ở vòng 15 Premier League.

Thời kỳ hậu Salah dần hình thành tại Liverpool

(NLĐO) - Chiến thắng 2-0 trước West Ham mới đây là lần hiếm hoi Liverpool thi đấu mà Mohamed Salah chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị.

Chelsea thua sốc tân binh Ngoại hạng, lộ sự thất thường

(NLĐO) - Chelsea thua sốc Leeds United tại sân Elland Road, bị ngắt chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường và lung lay hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch.

