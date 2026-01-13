Wirtz và Ekitike tỏa sáng, Liverpool giành vé vòng 4 FA Cup

Liverpool nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỉ số nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Dominik Szoboszlai. Tiền vệ người Hungary tung cú sút xa đầy uy lực, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Barnsley, tạo lợi thế cho Liverpool ngay từ phút thứ 9. Thế trận tiếp tục nghiêng về đội chủ sân Anfield và Jeremie Frimpong kịp nhân đôi cách biệt ở phút 36.



MacAllister (10) kiến tạo cả hai bàn thắng của Szoboszlai và Frimpong

Tuy nhiên, Liverpool không duy trì được sự chắc chắn cần thiết. Cuối hiệp 1, Szoboszlai từ người hùng lại trở thành "tội đồ" khi xử lý lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Adam Phillips dứt điểm rút ngắn tỉ số cho Barnsley. Bàn thua này giúp đội khách thêm tự tin, đồng thời khiến thế trận trở nên căng thẳng hơn so với dự đoán ban đầu.

Banrsley rút ngắn tỉ số cuối hiệp một

Sang hiệp 2, Barnsley thi đấu đầy quyết tâm và bức xúc khi không được hưởng phạt đền sau tình huống va chạm trong vòng cấm Liverpool. Trước sức ép từ đối thủ, HLV Arne Slot buộc phải tung hàng loạt trụ cột vào sân sau hơn một giờ thi đấu, trong đó có Florian Wirtz và Hugo Ekitike, nhằm tăng cường sức tấn công.

Dù kiểm soát bóng vượt trội, Liverpool gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ chơi kỷ luật của Barnsley. Phải đến những phút cuối trận, sự khác biệt mới được tạo ra nhờ đẳng cấp của các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.

Florian Wirtz và Hugo Ekitike thay nhau kiến tạo và ghi bàn hai bàn thắng cuối

Phút 84, Ekitike khéo léo làm tường để Wirtz cứa lòng chuẩn xác, nâng tỉ số lên 3-1 và gần như khép lại hy vọng của đội khách. Đến phút bù giờ, hai cầu thủ này tiếp tục phối hợp, lần này Wirtz kiến tạo để Ekitike dễ dàng ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-1 cho Liverpool.

Chiến dịch FA Cup bắt đầu hấp dẫn

Vượt qua Barnsley, Liverpool giành vé vào vòng 4 FA Cup và sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà, nơi họ sẽ chạm trán Brighton. Trận đấu cũng cho thấy chiều sâu đội hình và khả năng tạo đột biến từ các phương án dự bị – yếu tố quan trọng với Liverpool trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc phía trước.