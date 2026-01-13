HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Wirtz và Ekitike tỏa sáng, Liverpool giành vé vòng 4 FA Cup

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Liverpool giành chiến thắng 4-1 trước Barnsley ở trận đấu mà đội chủ sân Anfield phải rất chật vật mới khuất phục được đối thủ đang chơi ở Giải Hạng ba

Liverpool nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỉ số nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Dominik Szoboszlai. Tiền vệ người Hungary tung cú sút xa đầy uy lực, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Barnsley, tạo lợi thế cho Liverpool ngay từ phút thứ 9. Thế trận tiếp tục nghiêng về đội chủ sân Anfield và Jeremie Frimpong kịp nhân đôi cách biệt ở phút 36.

Wirtz và Ekitike tỏa sáng, Liverpool giành vé vòng 4 FA Cup - Ảnh 1.

MacAllister (10) kiến tạo cả hai bàn thắng của Szoboszlai và Frimpong

Tuy nhiên, Liverpool không duy trì được sự chắc chắn cần thiết. Cuối hiệp 1, Szoboszlai từ người hùng lại trở thành "tội đồ" khi xử lý lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Adam Phillips dứt điểm rút ngắn tỉ số cho Barnsley. Bàn thua này giúp đội khách thêm tự tin, đồng thời khiến thế trận trở nên căng thẳng hơn so với dự đoán ban đầu.

Wirtz và Ekitike tỏa sáng, Liverpool giành vé vòng 4 FA Cup - Ảnh 2.

Banrsley rút ngắn tỉ số cuối hiệp một

Sang hiệp 2, Barnsley thi đấu đầy quyết tâm và bức xúc khi không được hưởng phạt đền sau tình huống va chạm trong vòng cấm Liverpool. Trước sức ép từ đối thủ, HLV Arne Slot buộc phải tung hàng loạt trụ cột vào sân sau hơn một giờ thi đấu, trong đó có Florian Wirtz và Hugo Ekitike, nhằm tăng cường sức tấn công.

TIN LIÊN QUAN

Dù kiểm soát bóng vượt trội, Liverpool gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ chơi kỷ luật của Barnsley. Phải đến những phút cuối trận, sự khác biệt mới được tạo ra nhờ đẳng cấp của các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.

Wirtz và Ekitike tỏa sáng, Liverpool giành vé vòng 4 FA Cup - Ảnh 3.

Florian Wirtz và Hugo Ekitike thay nhau kiến tạo và ghi bàn hai bàn thắng cuối

Phút 84, Ekitike khéo léo làm tường để Wirtz cứa lòng chuẩn xác, nâng tỉ số lên 3-1 và gần như khép lại hy vọng của đội khách. Đến phút bù giờ, hai cầu thủ này tiếp tục phối hợp, lần này Wirtz kiến tạo để Ekitike dễ dàng ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-1 cho Liverpool.

Wirtz và Ekitike tỏa sáng, Liverpool giành vé vòng 4 FA Cup - Ảnh 4.

Chiến dịch FA Cup bắt đầu hấp dẫn

Vượt qua Barnsley, Liverpool giành vé vào vòng 4 FA Cup và sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà, nơi họ sẽ chạm trán Brighton. Trận đấu cũng cho thấy chiều sâu đội hình và khả năng tạo đột biến từ các phương án dự bị – yếu tố quan trọng với Liverpool trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc phía trước.

Kết quả bốc thăm vòng 4 FA Cup (thi đấu ngày 14-2)

Liverpool – Brighton

Southampton – Leicester

Arsenal – Wigan Athletic

Hull City – Chelsea

Aston Villa – Newcastle

Man City – Salford City/Swindon Town

Macclesfield FC – Brentford

Tin liên quan

Martinelli lập hat-trick, Arsenal ngược dòng hạ Portsmouth vào vòng 4 FA Cup

Martinelli lập hat-trick, Arsenal ngược dòng hạ Portsmouth vào vòng 4 FA Cup

(NLĐO) - Gabriel Martinelli ghi hat-trick đầu tiên trong màu áo Arsenal, góp công lớn giúp "Pháo thủ" ngược dòng thắng Portsmouth 4-1 để vào vòng 4 FA Cup.

Man City thắng vùi dập Exeter City 10-1, mưa bàn thắng tràn ngập FA Cup

(NLĐO) - Tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, Man City vẫn dễ dàng đè bẹp đội bóng đang chơi ở Giải Hạng ba Exeter City với tỉ số không tưởng 10-1 ở FA Cup.

“Thay tướng” có phải lời giải cho Man United?

(NLĐO) - Cuộc khủng hoảng của Man United lúc này không nằm ở việc ai cầm quân mà là một chuỗi vấn đề mang tính hệ thống, kéo dài và ngày càng rõ rệt.

Liverpool vòng ba FA Cup Florian Wirtz Liverpool 4-1 Banrsley Ekitike
