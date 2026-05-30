Liverpool sa thải HLV Arne Slot, sẵn sàng mời Andoni Iraola kế nhiệm

Quyết định mạnh tay này được đưa ra sau khi Liverpool trải qua chiến dịch bảo vệ ngôi vương đầy thất vọng. Đội bóng vùng Merseyside chỉ cán đích ở vị trí thứ năm và phải chờ đến trận hòa 1-1 trước Brentford ở vòng đấu cuối cùng mới chính thức giành vé dự Champions League mùa tới.



Liverpool trải qua mùa giải tệ hại ngay sau khi vừa đăng quang Ngoại hạng Anh

Arne Slot tiếp quản Liverpool từ người tiền nhiệm Jurgen Klopp hồi mùa hè năm 2024 và ngay trong mùa giải đầu tiên, ông đã tạo nên bất ngờ lớn khi giúp "Lữ đoàn đỏ" giành chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 20 trong lịch sử CLB. Tuy nhiên, thành công ấy không đủ để bảo đảm tương lai của chiến lược gia người Hà Lan sau mùa giải sa sút vừa qua.

Trong thông báo chính thức, Liverpool khẳng định đây là một quyết định vô cùng khó khăn nhưng cần thiết cho định hướng phát triển lâu dài của đội bóng: "Liverpool FC ghi nhận những đóng góp quan trọng và đầy ý nghĩa của Arne Slot trong quãng thời gian dẫn dắt đội bóng. Ông sẽ luôn có vị trí đặc biệt trong lịch sử CLB với tư cách là người mang về danh hiệu vô địch quốc gia thứ 20. Tuy nhiên, sau quá trình đánh giá toàn diện, chúng tôi tin rằng đội bóng cần một hướng đi mới để tiếp tục phát triển".

Arne Slot được xem là "ăn may" cùng danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh của Liverpool

Về phần mình, Arne Slot đưa ra thông điệp ngắn gọn nhưng đầy thiện chí sau khi rời ghế nóng tại Anfield: "Đó là một hành trình tuyệt vời cùng Liverpool. Tôi vô cùng biết ơn vì chúng tôi đã có thể giành chức vô địch mùa giải trước".

Theo nhiều nguồn tin, ứng viên sáng giá nhất cho vị trí HLV trưởng Liverpool là Andoni Iraola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha vừa chia tay Bournemouth sau khi tạo nên một trong những mùa giải thành công nhất lịch sử đội bóng này.

Dưới sự dẫn dắt của Iraola, Bournemouth lần đầu tiên giành quyền tham dự đấu trường châu Âu. Thành tích này giúp ông trở thành một trong những HLV được săn đón nhất tại Ngoại hạng Anh.

Andoni Iraola là ứng viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng Liverpool

Trước khi xuất hiện cơ hội tại Liverpool, Iraola được cho là đã có những cuộc đàm phán tích cực với Bayer Leverkusen. Bên cạnh đó, Crystal Palace – nhà vô địch Conference League – cũng bày tỏ sự quan tâm tới chiến lược gia 43 tuổi.

Nếu được bổ nhiệm, Iraola sẽ tiếp quản một Liverpool đã đầu tư rất mạnh vào lực lượng. Trong thời gian gần đây, đội chủ sân Anfield liên tục tăng cường nhân sự với hàng loạt bản hợp đồng đáng chú ý như Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Giovanni Leoni, Giorgi Mamardashvili và Jeremie Frimpong.

Ban lãnh đạo Liverpool kỳ vọng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện sẽ giúp đội bóng nhanh chóng trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh cũng như cạnh tranh danh hiệu tại đấu trường châu Âu trong mùa giải tới.

Sau những thành công ban đầu dưới thời Arne Slot, Liverpool một lần nữa bước vào giai đoạn chuyển giao quan trọng. Mọi sự chú ý lúc này đều hướng về Andoni Iraola, người được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Anh.