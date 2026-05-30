Liverpool sa thải HLV Arne Slot, sẵn sàng mời Andoni Iraola kế nhiệm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Liverpool sa thải HLV Arne Slot, sẵn sàng mời Andoni Iraola kế nhiệm

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) - Chỉ một năm sau khi đưa Liverpool đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, HLV Arne Slot bị ban lãnh đạo đội bóng sa thải sau khi đội chỉ hạng 5 mùa này

Quyết định mạnh tay này được đưa ra sau khi Liverpool trải qua chiến dịch bảo vệ ngôi vương đầy thất vọng. Đội bóng vùng Merseyside chỉ cán đích ở vị trí thứ năm và phải chờ đến trận hòa 1-1 trước Brentford ở vòng đấu cuối cùng mới chính thức giành vé dự Champions League mùa tới.

Liverpool sa thải HLV Arne Slot, sẵn sàng mời Andoni Iraola kế nhiệm - Ảnh 1.

Liverpool trải qua mùa giải tệ hại ngay sau khi vừa đăng quang Ngoại hạng Anh

Arne Slot tiếp quản Liverpool từ người tiền nhiệm Jurgen Klopp hồi mùa hè năm 2024 và ngay trong mùa giải đầu tiên, ông đã tạo nên bất ngờ lớn khi giúp "Lữ đoàn đỏ" giành chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 20 trong lịch sử CLB. Tuy nhiên, thành công ấy không đủ để bảo đảm tương lai của chiến lược gia người Hà Lan sau mùa giải sa sút vừa qua.

Trong thông báo chính thức, Liverpool khẳng định đây là một quyết định vô cùng khó khăn nhưng cần thiết cho định hướng phát triển lâu dài của đội bóng: "Liverpool FC ghi nhận những đóng góp quan trọng và đầy ý nghĩa của Arne Slot trong quãng thời gian dẫn dắt đội bóng. Ông sẽ luôn có vị trí đặc biệt trong lịch sử CLB với tư cách là người mang về danh hiệu vô địch quốc gia thứ 20. Tuy nhiên, sau quá trình đánh giá toàn diện, chúng tôi tin rằng đội bóng cần một hướng đi mới để tiếp tục phát triển".

Liverpool sa thải HLV Arne Slot, sẵn sàng mời Andoni Iraola kế nhiệm - Ảnh 2.

Arne Slot được xem là "ăn may" cùng danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh của Liverpool

Về phần mình, Arne Slot đưa ra thông điệp ngắn gọn nhưng đầy thiện chí sau khi rời ghế nóng tại Anfield: "Đó là một hành trình tuyệt vời cùng Liverpool. Tôi vô cùng biết ơn vì chúng tôi đã có thể giành chức vô địch mùa giải trước".

Theo nhiều nguồn tin, ứng viên sáng giá nhất cho vị trí HLV trưởng Liverpool là Andoni Iraola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha vừa chia tay Bournemouth sau khi tạo nên một trong những mùa giải thành công nhất lịch sử đội bóng này.

TIN LIÊN QUAN

Dưới sự dẫn dắt của Iraola, Bournemouth lần đầu tiên giành quyền tham dự đấu trường châu Âu. Thành tích này giúp ông trở thành một trong những HLV được săn đón nhất tại Ngoại hạng Anh.

Liverpool sa thải HLV Arne Slot, sẵn sàng mời Andoni Iraola kế nhiệm - Ảnh 3.

Andoni Iraola là ứng viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng Liverpool

Trước khi xuất hiện cơ hội tại Liverpool, Iraola được cho là đã có những cuộc đàm phán tích cực với Bayer Leverkusen. Bên cạnh đó, Crystal Palace – nhà vô địch Conference League – cũng bày tỏ sự quan tâm tới chiến lược gia 43 tuổi.

Nếu được bổ nhiệm, Iraola sẽ tiếp quản một Liverpool đã đầu tư rất mạnh vào lực lượng. Trong thời gian gần đây, đội chủ sân Anfield liên tục tăng cường nhân sự với hàng loạt bản hợp đồng đáng chú ý như Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Giovanni Leoni, Giorgi Mamardashvili và Jeremie Frimpong.

Ban lãnh đạo Liverpool kỳ vọng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện sẽ giúp đội bóng nhanh chóng trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh cũng như cạnh tranh danh hiệu tại đấu trường châu Âu trong mùa giải tới.

Sau những thành công ban đầu dưới thời Arne Slot, Liverpool một lần nữa bước vào giai đoạn chuyển giao quan trọng. Mọi sự chú ý lúc này đều hướng về Andoni Iraola, người được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Anh.

Tin liên quan

Liverpool “thiệt đơn thiệt kép” ở Champions League

Liverpool “thiệt đơn thiệt kép” ở Champions League

(NLĐO) - Tiền đạo Hugo Ekitike dính chấn thương nặng trong trận Liverpool thua PSG 0-2 ở lượt về tứ kết Champions League hôm 15-4 (giờ Hà Nội).

Liverpool chưa xác định thời điểm sa thải "thuyền trưởng" Arne Slot

(NLĐO) - Truyền thông Anh khẳng định ban lãnh đạo Liverpool chưa có ý định thay tướng, bất chấp chuỗi kết quả đáng thất vọng gần đây của nhà vô địch mùa trước.

Liverpool chờ phép mầu tại Anfield

Liverpool mơ ngược dòng trước PSG tại sân nhà Anfield (2 giờ ngày 15-4) để có thể đi tiếp vào bán kết Champions League dù biết mục tiêu này không hề dễ dàng.

Liverpool sa thải Jurgen Klopp Arne Slot Andoni Iraola
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo