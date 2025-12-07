HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Liverpool tiếp tục trượt dài, Salah tuyên bố "cạch mặt" HLV Arne Slot

Đông Linh (theo Premier League, liverpoolfc)

(NLĐO) - Áp lực tiếp tục đè nặng lên vai HLV Arne Slot khi Liverpool bị Leeds United cầm hòa 3-3 dù dẫn trước tới hai bàn ở vòng 15 Premier League.

Trận hòa tại Elland Road không chỉ khiến Liverpool lỡ cơ hội san bằng điểm số với Chelsea trong top 4 mà còn phơi bày rõ nét sự sa sút đáng báo động của nhà đương kim vô địch – cả về phong độ lẫn bầu không khí nội bộ.

Liverpool tiếp tục trượt dài, Salah tuyên bố "cạch mặt" HLV Arne Slot - Ảnh 1.

Mohamed Salah ngồi dự bị và không ra sân phút nào

Trước trận, dư luận xôn xao khi Mohamed Salah tiếp tục bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát trận thứ ba liên tiếp tại giải đấu. Ngôi sao người Ai Cập tỏ rõ sự không hài lòng trên băng ghế dự bị, nhiều lần biểu lộ thái độ căng thẳng, thậm chí sau trận còn tuyên bố giận dữ rằng sẽ từ mặt HLV Arne Slot, thậm chí sẽ không tiếp tục thi đấu cho Liverpool trận nào nữa.

Trên sân, Liverpool nhập cuộc tốt và áp đảo trong hiệp một, suýt mở tỷ số khi Curtis Jones sút bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, việc cầm bóng vượt trội không đi kèm hiệu quả khi cả hai đội rời sân nghỉ với thống kê nghèo nàn: Không cú sút trúng đích nào được tạo ra.

Liverpool tiếp tục trượt dài, Salah tuyên bố "cạch mặt" HLV Arne Slot - Ảnh 2.

Hugo Ekitike lập cú đúp trong vòng 2 phút

Bước ngoặt xuất hiện đầu hiệp hai khi Leeds chuyền hỏng, để Hugo Ekitike thoát xuống dứt điểm mở tỉ số ở phút 49. Chỉ hai phút sau, tiền đạo người Pháp hoàn tất cú đúp sau pha đệm cận thành từ đường căng ngang của Conor Bradley, đưa Liverpool vươn lên dẫn 2-0. Tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay đội khách.

Liverpool tiếp tục trượt dài, Salah tuyên bố "cạch mặt" HLV Arne Slot - Ảnh 3.

Konate phạm lỗi với Gnonto...

Thế nhưng, sự mong manh nơi hàng thủ "The Kop" một lần nữa xuất hiện. Phút 70, Ibrahima Konate phạm lỗi vụng về với Wilfried Gnonto, khiến Liverpool chịu quả phạt đền. Dominic Calvert-Lewin rút ngắn tỉ số trên chấm 11 m, và chỉ hai phút sau, Anton Stach sút tung lưới ở góc gần để gỡ hòa 2-2 cho Leeds United.

Liverpool tiếp tục trượt dài, Salah tuyên bố "cạch mặt" HLV Arne Slot - Ảnh 4.

Calvert-Lewin rút ngắn tỉ số trên chấm 11 m...

Liverpool tiếp tục trượt dài, Salah tuyên bố "cạch mặt" HLV Arne Slot - Ảnh 5.

... Anton Stach gỡ hòa 2-2 cho Leeds United

Liverpool gượng dậy ở phút 80. Sau pha bỏ bóng tinh tế của Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai băng lên dứt điểm chéo góc, đưa Liverpool vượt lên dẫn 3-2. Tuy nhiên, bi kịch chưa dừng lại. Phút bù giờ 90+6, từ quả phạt góc bên trái, Ao Tanaka xuất hiện ở cột xa và tung cú vô-lê đập đất ghi bàn gỡ hòa 3-3 khiến đội khách chết lặng.

Liverpool tiếp tục trượt dài, Salah tuyên bố "cạch mặt" HLV Arne Slot - Ảnh 6.

Dominik Szoboszlai đưa Liverpool vượt lên...

Liverpool tiếp tục trượt dài, Salah tuyên bố "cạch mặt" HLV Arne Slot - Ảnh 7.

... Ao Tanaka tước bỏ chiến thắng của Liverpool

Trận hòa này nối dài chuỗi phong độ thất thường của Liverpool – chỉ thắng 4 trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường – đẩy họ xuống giữa bảng xếp hạng và ngày càng xa mục tiêu top 4. Cùng lúc, căng thẳng nội bộ với tâm điểm là Mohamed Salah càng khiến tình cảnh của HLV Arne Slot thêm rối ren, khi chiếc ghế của ông đang lung lay hơn bao giờ hết.

