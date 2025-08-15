HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Liverpool - Bournemouth: Bão lửa ở Anfield

Trung Dũng

(NLĐO) - Liverpool khởi động Premier League bằng trận đối đầu với Bournemouth trên sân nhà Anfield vào tối thứ Sáu (15-8).


Soi tỉ số trận Liverpool - Bournemouth: Bão lửa ở Anfield- Ảnh 1.

Mo Salah sẽ dẫn dắt Liverpool đến khung thành Bournemouth

Khi Manchester City và Chelsea không tránh khỏi mỏi mệt khi cắt ngắn kỳ nghỉ hè để dự Club World Cup, Liverpool muốn tận dụng thời cơ để bứt phá ngay từ đầu và trận tiếp Bournemouth là cơ hội không thể tốt hơn.

Liverpool tiếp tục thi đấu mà không có Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz và Darwin Nunez, nhưng những tân binh Florian Wirtz, Hugo Ekitike và Jeremie Frimpong được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho đội bóng.

Ryan Gravenberch sẽ vắng mặt trong trận mở màn mùa giải do án treo giò, nhưng đội chủ nhà Liverpool không có thêm bất kỳ lo ngại nào về chấn thương.

Mặc dù phải chịu thất bại bất ngờ trước Crystal Palace trong trận khai mùa Community Shield, đoàn quân của HLV Arne Slot vẫn được đánh giá vượt trội trong trận mở màn chiến dịch trên sân nhà Anfield.

Trong khi đó, The Cherries đang có chuỗi 4 trận không thắng trong loạt trận giao hữu trước mùa giải, và với thành tích bết bát tại Anfield, chiến thắng của đội chủ nhà đáng được cân nhắc. Cần biết rằng Liverpool đã đánh bại Bournemouth trong cả 6 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội tại sân bóng này.

Khả năng ra sân của Justin Kluivert cho đội khách vẫn còn bỏ ngỏ và tiền đạo người Hà Lan sẽ được đánh giá trước khi trận đấu bắt đầu.

Dự đoán: Liverpool thắng 3-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

16/08 03:00

Liverpool - Bournemouth

1.85

0 : 1 1/2

2.00

1.875

3 1/4

2.00

16/08 03:00

Liverpool - Bournemouth

2.05

0 : 1 3/4

1.85

1.925

3 1/2

1.95

Lịch sử đối đầu cho thấy khoảng cách rất lớn trong các trận đấu ở Anfield, nơi 4 lần viếng thăm của Bournemouth mang đến cho Liverpool chiến thắng tuyệt đối với tổng tỉ số 17-2.

Vì thế chẳng ai ngạc nhiên khi tỉ lệ trận đấu ban đầu là Liverpool chấp đến 1 trái rưỡi, ăn 85, thua đủ. Thị trường vẫn đang đổ cửa trên nên đến trưa nay tỉ lệ đã chuyển thành 1 trái rưỡi 2 trái, ăn đủ, thua 85. Dù sao thì chọn chủ nhà vẫn yên tâm hơn vỉ Liverpool có động cơ bứt phá ngay từ đầu mùa.

Đối đầu trực tiếp

01-2-2025 Bournemouth - Liverpool 0-2

21-9-2024 Liverpool - Bournemouth 3-0

21-1-2024 Bournemouth - Liverpool 0-4

19-8-2023 Liverpool - Bournemouth 3-1

11-3-2023 Bournemouth - Liverpool 1-0

27-8-2022 Liverpool - Bournemouth 9-0

07-3-2020 Liverpool - Bournemouth 2-1

07-12-2019 Bournemouth - Liverpool 0-3

Soi tỉ số trận Liverpool - Bournemouth: Bão lửa ở Anfield- Ảnh 3.

Soi tỉ số trận Liverpool - Bournemouth: Bão lửa ở Anfield- Ảnh 4.

Rất nhiều hãng vẫn chưa niêm yết giá cho những tỉ số quan trọng, nhưng nhìn chung 2-1 vẫn là tỉ số được ưa chuộng nhất với giá đặt 1 ăn chỉ 8.8.Trong lúc, 2-0 và 3-1 có giá 9.2; tỉ số 3-0 đặt 1 ăn 10, còn 1-0 ăn đến 12.



Liverpool
