Liverpool thua sốc phút bù giờ, Wolverhampton triệt hạ tiếp "ông lớn"

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Wolverhampton tiếp tục thắp lên hy vọng ở cuộc chiến trụ hạng khi quật ngã Liverpool 2-1 tại sân Molineux, tạo thêm màn "địa chấn" tại Ngoại hạng Anh.

Cuối tuần trước vừa giành chiến thắng trước đội đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Aston Villa, giữa tuần, Wolverhampton quật ngã đội xếp hạng năm, cũng là đương kim vô địch Liverpool, liên tiếp tạo nên những cú sốc khó tin tại sân cỏ nước Anh.

Liverpool thua sốc phút bù giờ, Wolverhampton triệt hạ tiếp "ông lớn" - Ảnh 1.

Bị dồn ép sân nhà nhưng Wolverhampton vẫn đứng vững kỳ lạ

Đã rất lâu rồi, "Bầy sói" mới được tận hưởng niềm vui chiến thắng hai vòng đấu liên tiếp tại Premier League và quan trọng hơn, nếu tiếp tục duy trì phong độ hiếm thấy này, đoàn quân của HLV Rob Stewards sẽ có hy vọng trụ hạng ở mùa giải năm nay sau khởi đầu cực tệ.

Trước giờ bóng lăn, "Bầy sói" gần như đã bị ấn vào tay tấm vé xuống chơi ở giải Hạng Nhất (Championship) mùa tới với giả thiết thất bại sân nhà trước Liverpool. Tuy nhiên, ý chí chiến đấu kiên cường với tâm thế "không còn gì để mất" giúp Wolves chơi đầy quyết tâm, nhất là sau khi từng giành 4 điểm trước Arsenal và Aston Villa trên sân nhà.

Liverpool thua sốc phút bù giờ, Wolverhampton triệt hạ tiếp "ông lớn" - Ảnh 2.

Tấn công nhiều nhưng Liverpool lại kém duyên ghi bàn

Dù vậy, Liverpool mới là đội nhập cuộc chủ động. Cody Gakpo sớm thử tài thủ môn José Sá bằng cú sút xa, trước khi Jeremie Frimpong bỏ lỡ cơ hội ngon ăn với pha dứt điểm vọt xà sau tình huống bứt tốc ấn tượng của Hugo Ekitiké.

Hiệp một diễn ra với thế trận một chiều nhưng thiếu đột biến. Wolves chủ động lùi sâu, chấp nhận nhường bóng và phong tỏa các mũi nhọn của đội khách. Họ thậm chí không tung ra nổi cú sút nào trước giờ nghỉ, song Liverpool cũng chỉ có hai pha dứt điểm trúng đích, không đủ để xuyên thủng hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà.

Liverpool thua sốc phút bù giờ, Wolverhampton triệt hạ tiếp "ông lớn" - Ảnh 3.

Curtis Jones vả Cody Gakpo bỏ lỡ cơ hội mười mươi

Ngay đầu hiệp hai, Liverpool đòi phạt đền khi bóng dường như chạm tay Ladislav Krejčí trong vòng cấm, nhưng trọng tài xua tay. Từ quả phạt góc ngay sau đó, đội khách suýt mở tỷ số khi bóng dội xà ngang trong pha lộn xộn trước khung thành Jose Sá. Ekitiké tiếp tục là điểm sáng với những pha đột phá bên cánh phải, song Wolves vẫn đứng vững.

Khi Liverpool còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành, cầu trường Molineux bất ngờ "nổ tung" ở phút 78. Tolu Arokodare thắng thế trong pha tranh chấp với trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool trước khi chọc khe để Rodrigo Gomes thoát xuống lốp bóng tinh tế qua đầu thủ thành Alisson Becker, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Liverpool thua sốc phút bù giờ, Wolverhampton triệt hạ tiếp "ông lớn" - Ảnh 4.

Rodrigo Gomes mở tỉ số cho Wolves

Liverpool vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ nhờ công của Mohamed Salah, người cắt được đường chuyền hớ hênh của Jean-Ricner Bellegarde rồi chích mũi giày hiểm hóc hạ Jose Sá. Salah giải được cơn khô hạn bàn thắng kéo dài suốt 9 trận kể từ tháng 11 năm ngoái, thế nhưng ngay cả khi chân sút chủ lực có được bàn thắng, "The Kop" cũng chẳng thể có được điểm nào tại Molineux.

Liverpool thua sốc phút bù giờ, Wolverhampton triệt hạ tiếp "ông lớn" - Ảnh 5.

Mohamed Salah ghi bàn đầu tiên sau 9 trận tịt ngòi

Phút bù giờ 90+5, André Gomes tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đập trúng người trung vệ Joe Gomez đổi hướng khiến thủ thành Alisson bó tay, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho Wolves.

Liverpool thua sốc phút bù giờ, Wolverhampton triệt hạ tiếp "ông lớn" - Ảnh 6.

André Gomes ghi bàn phút bù giờ, nhấn chìm Liverpool

Ba điểm quý giá chưa đủ giúp họ thoát khỏi vị trí nguy hiểm khi vẫn kém nhóm an toàn đến 11 điểm, nhưng ít nhất đã giữ lại niềm tin cho người hâm mộ. Trong khi đó, Liverpool có lý do để tiếc nuối khi đánh rơi cơ hội củng cố vị trí trong top 5 giữa cuộc đua khốc liệt giành vé dự Champions League.

