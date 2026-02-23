HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Liverpool trả giá đắt cho trận thắng Nottingham Forest

Đăng Minh

(NLĐO) – Liverpool phải trả giá đắt cho chiến thắng chủ nhà Nottingham Forest 1-0 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh khuya 22-2 (giờ Hà Nội).

"Lữ đoàn đỏ" rời sân City Ground với 3 điểm nhờ bàn thắng phút bù giờ của tiền vệ Alexis Mac Allister nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn khi Florian Wirtz dính chấn thương ngay trước giờ thi đấu.

Tiền vệ người Đức, 22 tuổi, ban đầu được HLV Arne Slot điền tên vào đội hình xuất phát. Tuy nhiên, anh gặp vấn đề thể lực trong lúc khởi động và buộc phải rút lui khỏi danh sách thi đấu.

Liverpool trả giá đắt cho chiến thắng Nottingham Forest - Ảnh 1.

Tiền vệ Florian Wirtz bị chấn thương trong lúc khởi động. Ảnh: X @SkySportsPL

Liverpool trả giá đắt cho chiến thắng Nottingham Forest - Ảnh 2.

Tiền vệ người Đức ban đầu có tên trong danh sách đá chính khi Liverpool làm khách Nottingham Forest. Ảnh: Shutterstock Editorial

Sự cố này khiến Liverpool phải thay đổi đội hình vào phút chót với Curtis Jones được lựa chọn đá thay.

Đây được xem là tổn thất lớn với Liverpool trong bối cảnh tiền vệ Wirtz đang đóng vai trò "bộ não" trong lối chơi của đội.

Gia nhập đội chủ sân Anfield từ Bayer Leverkusen với mức phí 116,5 triệu bảng, tiền vệ Wirtz từng khởi đầu chậm chạp nhưng đã nhanh chóng khẳng định giá trị.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi sao người Đức đã in dấu giày vào 14 bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Liverpool. 

Bình luận viên Jamie Carragher thừa nhận chấn thương của tiền vệ Wirtz là tổn thất lớn cho nhà đương kim vô địch. "Cậu ấy là người kết nối lối chơi của Liverpool trong vài tháng qua. Mất Wirtz là một đòn giáng mạnh với đội" - cựu huyền thoại Liverpool nhấn mạnh.

"Curtis Jones là tiền vệ trung tâm không phải mẫu số 10 chơi giữa các tuyến. Liverpool chắc chắn sẽ nhớ Wirtz" – ông nói thêm.

Cùng quan điểm, cựu tiền đạo Darren Bent đánh giá tiền vệ Wirtz là một trong những cầu thủ nổi bật nhất Ngoại hạng Anh thời gian gần đây và sự vắng mặt của anh có thể ảnh hưởng lớn tới tham vọng của Liverpool.

Đáng chú ý, đây mới là trận thứ 2 mùa này tiền vệ Wirtz vắng mặt tại Premier League và cả hai lần đều trước Nottingham Forest. Ở lần đối đầu trước, Liverpool từng thua đậm 0-3 ngay tại Anfield.

Dù phải trả cái giá đắt nhưng chiến thắng trước Nottingham Forest ở vòng 27 giúp Liverpool nuôi hy vọng vào tốp 4, qua đó đủ điều kiện dự Champions League mùa sau.

Thầy trò Slot đang xếp thứ 6 dù có 45 điểm như Chelsea và Man United - đội làm khách trước Everton vào rạng sáng ngày 24-2.

Liverpool trả giá đắt cho chiến thắng Nottingham Forest - Ảnh 3.

Tiền vệ Aleix Mac Allister trở thành người hùng của Liverpool khi ghi bàn phút bù giờ sau pha đánh đầu chuyền bóng của trung vệ Virgil van Dijk. Ảnh: PA

 

Tin liên quan

Mohamed Salah ghi bàn, Liverpool thẳng tiến FA Cup

Mohamed Salah ghi bàn, Liverpool thẳng tiến FA Cup

(NLĐO) – Không có bất cứ cơ hội tấn công rõ nét nào trong suốt trận đấu của Brighton và họ thua "tâm phục khẩu phục" ba bàn không gỡ trước chủ nhà Liverpool.

Tuyển thủ Nhật Bản gần "rụng" mắt cá chân, trận đấu của Liverpool gián đoạn

(NLĐO) - Tiền vệ Wataru Endo che mặt, bật khóc khi rời sân trên cáng khiến trận Liverpool làm khách Sunderland bị gián đoạn giữa chừng hôm 12-2 (giờ Hà Nội).

Soi tỉ số trận Sunderland – Liverpool: Cản lối gã khổng lồ

(NLĐO) - Sunderland trông cậy vào sân nhà Ánh sáng để hy vọng cầm chân đối thủ trên cơ Liverpool, như họ từng làm được với tỉ số 2-2 mùa trước.

