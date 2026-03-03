HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Wolves - Liverpool: Khó có bất ngờ ở sân Molineux

Trung Dũng

(NLĐO) - Sau chiến thắng bất ngờ trước Aston Villa tuần qua, truyền thông tự hỏi Wolves liệu có thể quật ngã luôn Liverpool trong trận đấu giữa tuần ở Molineux.

Soi tỉ số trận Wolves – Liverpool: Không có bất ngờ ở sân Molineux - Ảnh 1.

Jorgen Strand Larsen (Wolves) và Van Dijk (Liverpool)

Sau 8 trận toàn hòa và thua, Wolves bất ngờ thắng Aston Villa 2-0 hôm thứ Sáu và người ta tự hỏi họ có thắng luôn Liverpool trong trận đấu vào thứ Ba? Joao Gomes và Rodrigo Gomes đã ghi bàn trong chiến thắng gây sốc trước đối thủ mạnh Aston Villa, nhưng họ khó có cơ hội làm điều kỳ diệu trước Liverpool, đội đã thắng 8 trong 9 lần viếng thăm sân Molineux.

Tuy nhiên, các fan Bầy sói có niềm tin vào 'ngày thứ Ba kỳ diệu' bởi Wolves có thành tích tuyệt vời trong trận đấu giữa tuần ở Premier League, nơi họ thắng 7 trong 9 trận đấu diễn ra vào ngày thứ Ba – thành tích vượt trội so với bất cứ ngày nào trong tuần.

Vấn đề là Wolves đang có mùa giải tệ hại khi đang trên đường xuống hạng: Sau 29 vòng đấu, họ mới thắng 2 trận và chỉ giành đúng 13 điểm sau 20 trận thua. Cơ hội trụ hạng không còn, trừ phi họ thắng 7 trong 9 trận cuối. 

Vì thế, trận đấu với Liverpool được ví như điểm dừng, nơi Bầy sói chơi vì danh dự hơn là hy vọng hồi sinh. HLV Rob Edwards sẽ có đội hình hoàn hảo khi Hee Chan Hwang đã bình phục chấn thương cơ bắp chân, Ladislav Krejci đã mãn hạn treo giò và Andre đã đủ điều kiện thi đấu dù phải rời sân vì chấn thương trong trận gặp Villa.

Lần gặp gần nhất với Wolves, Liverpool thắng 2-1 tại Anfield khi Ryan Gravenberch and Florian Wirtz ghi bàn trong hiệp đầu và Santiago Bueno thu ngắn cách biệt đầu hiệp 2. Kịch bản này có thể tái hiện lần nữa khi Wolves chưa ghi bàn trước giờ nghỉ giữa hiệp trong 9 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Họ chỉ duy nhất một lần trải qua 10 trận liên tiếp không ghi bàn trong hiệp 1, đó là giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11-2018.

HLV Rob Edwards quả quyết sẽ thay đổi: "Khởi đầu trận đấu rất quan trọng. Chúng ta phải đảm bảo mình tham gia vào trận đấu. Chúng ta phải khởi đầu tốt - điều này thực sự quan trọng. Những đội bóng này thường khởi đầu rất mạnh mẽ và nhanh chóng. Vì vậy, chúng ta phải đảm bảo ngay từ phút đầu tiên mình tham gia tích cực và tập trung, theo sát các cầu thủ đối phương, có đủ người để phòng ngự, và phòng thủ thật, thật tốt".

Tham khảo ý kiến chuyên gia, chỉ mỗi mình bình luận viên đài Sky Sport Knows Jones đoán kết quả hòa 0-0, còn lại những chuyên gia khác đều ủng hộ Liverpool giành chiến thắng. Cựu HLV Harry Redknapp, cựu tiền đạo Chris Sutton và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đều đoán kết quả sát nút 1-2, riêng cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson chọn tỉ số cách biệt 0-2.

Dự đoán: Wolves - Liverpool 0-2 (trận đấu sẽ diễn ra lúc 3 giờ 15 - giờ Việt Nam, ngày 4-3)

Đối đầu trực tiếp

27-12-2025

Liverpool

Wolves

2-1

16-2-2025

Liverpool

Wolverhampton

2-1

28-9-2024

Wolverhampton

Liverpool

1-2

19-5-2024

Liverpool

Wolverhampton

2-0

16-9-2023

Wolverhampton

Liverpool

1-3

01-3-2023

Liverpool

Wolverhampton

2-0

04-2-2023

Wolverhampton

Liverpool

3-0

22-5-2022

Liverpool

Wolverhampton

3-1

04-12-2021

Wolverhampton

Liverpool

0-1

15-3-2021

Wolverhampton

Liverpool

0-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

04/3 03:15

[20] Wolverhampton vs Liverpool [5]

2.025

1 1/4 : 0

1.85

1.90

3

1.975

04/3 03:15

[20] Wolverhampton vs Liverpool [5]

1.975

1 1/4 : 0

1.90

1.90

3

1.975

04/3 03:15

[20] Wolverhampton vs Liverpool [5]

1.825

1 1/4 : 0

2.05

2.00

3

1.90

04/3 03:15

[20] Wolverhampton vs Liverpool [5]

2.075

1 : 0

1.825

2.025

3

1.85

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất chênh lệch do khoảng cách của tốp đầu và tốp cuối bảng. Liverpool chấp chủ nhà Wolves đến 1 trái 1 trái rưỡi, ăn chỉ 85, thua đủ. Đến sáng sớm nay, thị trường đã chuyển sang đổ cửa dưới khiến giá của Wolves từ ăn đủ xuống còn 97, rồi 82. Đến trưa nay, tỉ lệ đã biến động lớn khi Liverpool chỉ còn chấp đúng 1 trái, ăn 82, thua đủ. Dù sao thì chọn Liverpool vẫn vui hơn.

Soi tỉ số trận Wolves – Liverpool: Không có bất ngờ ở sân Molineux - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Liverpool thắng 0-2 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.9, trong lúc 1-2 ăn 8, còn 0-1 ăn 8.3. Các tỉ số cách biệt như 1-3 và 0-3 đều ăn 11, còn 0-4 ăn 19. Tỉ số hòa 1-1 cũng gây nhiều chú ý với mệnh giá đặt 1 ăn 9.2, còn 2-2 ăn 16. Không mấy ai tin Wolves sẽ thắng nhưng tỉ số 2-1 cũng có giá đặt 1 ăn 18, còn 1-0 ăn 19.

Soi tỉ số trận Wolves – Liverpool: Không có bất ngờ ở sân Molineux - Ảnh 3.

