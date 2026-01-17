Livestream bán hàng cận Tết

Hoạt động trên được nhiều nhà bán xem là "chìa khóa" để đẩy nhanh doanh số và xả hàng tồn trong thời gian ngắn.

Theo ghi nhận, dịch vụ livestream bằng điện thoại có giá từ 800.000 đồng đến 1-2 triệu đồng/giờ. Livestream bằng camera chuyên nghiệp từ 1,1-2,2 triệu đồng/giờ, bao gồm người giới thiệu sản phẩm (host), thiết lập phòng live, ghim sản phẩm và kịch bản bán hàng. Khách thường phải đặt tối thiểu 2 giờ mỗi phiên, giá sẽ ưu đãi nếu đăng ký tổng thời lượng dài. Riêng dịch vụ livestream tận nơi có giá từ 2 triệu đồng/giờ trở lên, bao gồm đầy đủ thiết bị và nhân sự kỹ thuật.

Livestream chỉ thực sự hiệu quả khi sản phẩm chất lượng và dịch vụ đủ tốt

Nhiều nhà bán nhỏ lẻ xem đây là giải pháp tiết kiệm thời gian và khắc phục hạn chế về kỹ năng bán hàng. Chị Huỳnh Thanh Phương, kinh doanh bánh kẹo tại TP HCM, cho biết đang tìm hiểu gói livestream trọn gói hơn 1 triệu đồng/giờ để thay mình trực tiếp lên sóng. "Bên dịch vụ lo từ host, kịch bản đến phòng livestream, máy quay, phông nền, đèn… Tôi chỉ cần gửi sản phẩm. Họ cam kết giúp đẩy hàng tồn nên tôi cũng muốn thử" - chị Phương chia sẻ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia và nhà bán hàng lâu năm, livestream không phải "đũa thần" bảo đảm doanh thu. Những phiên bán hàng hiển thị hàng trăm ngàn lượt xem, hàng ngàn đơn chốt trên màn hình có thể tạo cảm giác thành công nhưng thực tế không ít trường hợp lưu lượng là ảo, đơn hàng bị thổi phồng, còn doanh thu thật lại rất thấp.

Ông Đỗ Quang Huy, Giám đốc Công ty CP Ecotop, cho rằng dịch vụ livestream hiện nay chưa có sự chuẩn hóa về giá. Một host có ngoại hình ưa nhìn, có kinh nghiệm livestream có thể nhận thù lao 300.000 - 500.000 đồng/giờ, chưa kể chi phí trang điểm, chuẩn bị nhưng không đi kèm bất kỳ cam kết doanh số nào. Trong khi các gói livestream giá rẻ, chỉ vài chục ngàn đồng/giờ, host thường là sinh viên hoặc người thiếu kinh nghiệm. "Những trường hợp này tiềm ẩn nhiều rủi ro như thiếu kỹ năng, không hiểu sản phẩm, rất dễ vi phạm chính sách nền tảng hoặc ảnh hưởng uy tín của shop. Với những sản phẩm chưa mạnh, lợi nhuận thấp, người bán tự livestream vẫn là phương án tối ưu" - ông Huy nói.

Trong khi đó, ông Trần Lâm - CEO Julyhouse, nhiều năm kinh doanh trên sàn thương mại điện tử - khẳng định không phải cứ thuê livestream là sẽ có đơn đặt hàng. "Nếu giá sản phẩm không cạnh tranh, nội dung thiếu rõ ràng và quy trình xử lý đơn kém thì càng livestream lớn, rủi ro càng cao. Chỉ một buổi livestream nói quá công dụng hoặc quảng cáo sai sự thật cũng đủ khiến khách hàng mất niềm tin. Giữ được uy tín mới là yếu tố quyết định để đi đường dài. Điều này cũng giúp người tiêu dùng nhận được sản phẩm đúng như quảng cáo" - ông Lâm nhấn mạnh.



