Từ hộ nghèo đến livestream bán hàng khắp mạng xã hội

Xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk có dân số hơn 42.000 với 18 dân tộc cùng sinh sống. Những năm gần đây, nhiều người dân trên địa bàn xã đã bắt đầu áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để phát triển kinh tế thay vì chỉ dựa vào nông nghiệp truyền thống.

Giảm nghèo bằng ứng dụng công nghệ

Gia đình bà Đoàn Thị Quế (SN 1976, ngụ xã Ea Nuôl, dân tộc Tày) vốn làm nông, từng thuộc diện hộ nghèo nhưng hiện là một điển hình vượt khó nhờ ứng dụng công nghệ.

Bà Đoàn Thị Quế livestream giới thiệu bán hàng qua mạng xã hội

Theo đó, đầu năm 2023, bà Quế bắt đầu mày mò bán hàng online trên mạng xã hội. Chỉ với chiếc điện thoại, bà Quế đã mở gian hàng trên không gian mạng từ ứng dụng Zalo đến Facebook.

Sau khi có một "cửa hàng" không mất vốn liếng, bà Quế nhập các loại đặc sản từ quê hương Cao Bằng như: bánh khảo, thịt treo gác bếp, lạp xưởng, các loại quả, thổ cẩm đặc thù… vào Đắk Lắk livestream, giới thiệu bán hàng. Việc đưa các mặt hàng lên mạng xã hội bán giúp gia đình bà Quế có thêm thu nhập ổn định.

Có những lúc cao điểm, chỉ trong tuần, bà Quế đã bán được khoảng 200 chiếc bánh khảo và nhiều món hàng đặc sản khác của quê hương. Từ đó, tạo công ăn việc làm cho các thành viên trong gia đình, tạo nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình thoát nghèo bền vững.

Những mặt hàng đặc sản của quê hương được bà Quế giới thiệu đến khách hàng

"Lúc đầu bán hàng online tôi còn bỡ ngỡ, chỉ biết chụp hình đăng lên nên ít người mua. Sau đó, tôi tập livestream, quay video giới thiệu cách chế biến món ăn nên khách hàng tin tưởng mua. Tiếng lành đồn xa, người mua trước giới thiệu cho người mua sau nên khách hàng ngày càng tăng" – bà Quế chia sẻ.

Ông Bùi Hồng Thành, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Nuôl, cho biết sự thay đổi trong tư duy của người dân là một trong những thành công của công tác giảm nghèo tại xã. Chính quyền xã đang tích cực phối hợp để nâng cao hạ tầng viễn thông, khuyến khích các cơ quan, đoàn thể hướng dẫn bà con kỹ năng sử dụng Internet an toàn, ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, thiếu hụt thông tin là một trong những chỉ số thuộc tiêu chí thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Do đó, cùng với chính sách phát triển sinh kế, xã Liên Sơn Lắk (tỉnh Đắk Lắk) nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để người dân được tiếp cận thông tin nhằm nâng cao chất lượng thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản.

Chị H Cloen Liêng (buôn Biếp, xã Liên Sơn Lắk) cho biết gia đình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống khó khăn nên không có điều kiện mua ti vi, chứ chưa nói đến việc lắp đặt mạng wifi.

Đến năm 2023, sau khi được Nhà nước hỗ trợ lắp đặt internet miễn phí, chị H Cloen Liêng cố gắng làm thêm để mua chiếc điện thoại thông minh vừa dùng liên lạc với người thân, bạn bè vừa lên mạng đọc sách báo, tìm việc làm thêm và cả học hỏi các mô hình phát triển kinh tế.

Người dân ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Đắk Lắk ứng dụng mạng xã hội để buôn bán

Anh Y Nguyên Kbuôr, Phó Bí thư Đoàn xã Liên Sơn Lắk, cho biết xã có hơn 70% đồng bào dân tộc thiểu số nên việc tiếp cận thông tin, nhất là công nghệ số của một số người dân vẫn còn hạn chế. Vì vậy, Đoàn xã đã tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và đến từng thôn, buôn.

Bên cạnh hướng dẫn cho bà con làm các thủ tục, quy trình số hóa, lực lượng thanh niên tình nguyện còn hỗ trợ người dân cách tìm kiếm thông tin về các mô hình phát triển kinh tế, các vấn đề thiết yếu khác của đời sống.

Nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới năm 2024 và 11 tháng năm 2025, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai, xác định rõ các nhiệm vụ. Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, nhất là hộ nghèo về mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tỉnh cũng tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước để thoát nghèo, vươn lên khá giả. Phát động phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn toàn tỉnh.

Tỉnh Đắk Lắk đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững

Để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Đắk Lắk được phân bổ tổng nguồn vốn hơn 1.145 tỉ đồng, gồm hơn 1.038 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và hơn 107,3 tỉ đồng từ ngân sách địa phương. Ngoài ra, tỉnh còn huy động được thêm hơn 41,6 tỉ đồng thực hiện công tác giảm nghèo.

Từ nguồn vốn này, tỉnh triển khai 7 dự án thành phần với nhiều nội dung: đầu tư hạ tầng; đa dạng sinh kế; phát triển y tế – dinh dưỡng; đào tạo nghề; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Trong đó, dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội đã đầu tư 47 công trình mới và duy tu, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sản xuất và đời sống ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng ven biển.

Dự án đa dạng hóa sinh kế hỗ trợ 496 mô hình chăn nuôi, phi nông nghiệp, trồng rừng cho 5.730 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ khuyết tật… giúp người dân tăng thu nhập và giảm phụ thuộc vào một nguồn sinh kế duy nhất.

Tương tự, dự án phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng hỗ trợ 179 mô hình chăn nuôi, phi nông nghiệp, trồng rừng cho 2.734 hộ. Đồng thời, triển khai các hoạt động bổ sung vi chất, tẩy giun và can thiệp dinh dưỡng, cân đo cho hàng nghìn trẻ em.

Hỗ trợ bò giống giúp người dân thoát nghèo

Toàn tỉnh cũng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gần 1.999 hộ nghèo, cận nghèo, trong đó có 1.404 nhà xây mới và 595 nhà sửa chữa, đều đạt tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, khung–tường cứng, mái cứng), giúp người dân ổn định nơi ăn chốn ở để vươn lên.

Song song với phát triển kinh tế và hỗ trợ nhà ở, tỉnh Đắk Lắk chú trọng công tác đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 140 lớp đào tạo nghề cho 3.769 lao động nông thôn; 35 phiên giao dịch việc làm và các hoạt động kết nối thị trường lao động; cùng với đó là các khóa đào tạo chứng chỉ để hàng chục lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk trong năm 2024, tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 7,11% xuống còn 5,08%, tương đương 13.654 hộ thoát nghèo, đạt chỉ tiêu đề ra.

Đáng chú ý, tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh từ 20,09% xuống còn 14,06% (giảm 6,03%) với 7.778 hộ thoát nghèo. Ở các địa bàn khó khăn nhất, tỉ lệ hộ nghèo giảm 9,76% (từ 34,45% xuống 24,69%) vượt xa mục tiêu kế hoạch. Dự kiến năm 2025, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh sẽ giảm thêm 3%, trong khi tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4% so với năm 2024.