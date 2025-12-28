HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vựa hoa miền Tây tất bật bán hoa Tết sớm qua livestream cùng người nổi tiếng

Tin, ảnh, clip: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Không phải chờ đến tháng Chạp, các nhà vườn ở miền Tây bán hoa Tết năm nay sớm hơn khi không còn phụ thuộc các chợ hoa Xuân

Nhiều nhà vườn ở Vĩnh Long, Đồng Tháp đang sẵn sàng cho mùa hoa Tết với nhiều loại hoa, cây cảnh nổi tiếng ở địa phương như: cúc mâm xôi, hoa lài, vạn thọ, bông giấy, hoa lan,… 

Nhà vườn tất bật bán hoa sớm

Bà Nguyễn Thị Nhân, một hộ dân ở xã Vĩnh Thành (tỉnh Vĩnh Long), đang tập trung chăm sóc hơn 7.000 chậu cúc mâm xôi cho mùa Tết nhận xét năm nay hoa đẹp, lên đều và lá xanh đẹp, không bị cháy gốc.

Năm nay, bà Nhân sản xuất theo đơn đặt hàng của vựa Huyền Linh, chuyên bán hoa và cây giống trên TikTok Shop.

Tết năm ngoái, vựa cây giống này đã bán được 20.000 chậu cúc mâm xôi online nên năm nay chuẩn bị nhiều hơn, khoảng 30.000 chậu do có nhiều kinh nghiệm và mở bán sớm hơn.

Vựa hoa miền Tây sớm bán hoa Tết qua livestream cùng người nổi tiếng - Ảnh 3.

Vựa giống Huyền Linh chuẩn bị hoa cúc mâm xôi bán Tết sớm

Vựa hoa miền Tây sớm bán hoa Tết qua livestream cùng người nổi tiếng - Ảnh 4.

Xã Vĩnh Thành là vùng chuyên canh nhiều loại hoa Tết

Vựa hoa miền Tây sớm bán hoa Tết qua livestream cùng người nổi tiếng - Ảnh 5.

Các nhà sáng tạo nội dung của TikTok Shop chuẩn bị cho mùa Tết

Vựa hoa miền Tây sớm bán hoa Tết qua livestream cùng người nổi tiếng - Ảnh 6.

Hoa giấy

Vựa hoa miền Tây sớm bán hoa Tết qua livestream cùng người nổi tiếng - Ảnh 7.

Nhà vườn hồi hộp đợi mùa hoa Tết

Vựa hoa miền Tây sớm bán hoa Tết qua livestream cùng người nổi tiếng - Ảnh 8.

Khi hoa lớn nhà vườn phải tách vườn cho hoa có không gian phát triển

Vựa hoa miền Tây sớm bán hoa Tết qua livestream cùng người nổi tiếng - Ảnh 9.

Hoa được để dọc đường đi

Ngày 28-12, trong khuôn khổ Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ 2 đang diễn ra ở Sa Đéc (Đồng Tháp), kéo dài đến 4-1-2026, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng TikTok Shop tổ chức các phiên livestream "Chở xuân về nhà" với sự dẫn dắt bởi Nhà sáng tạo nội dung Ngọc Kem (@ngockemm),  Thiện Nhân (@thiennhanreview) và ông Đặng Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp.

Vựa hoa miền Tây sớm bán hoa Tết qua livestream cùng người nổi tiếng - Ảnh 10.

Nhà sáng tạo nội dung Thiện Nhân (áo dài) và ông Đặng Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp mở đầu phiên livestream

Không chỉ hỗ trợ người dân địa phương thúc đẩy tiêu thụ vụ sớm các loại hoa, kiểng Tết qua thương mại điện tử, phiên live còn tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc, góp phần nâng cao hình ảnh địa phương và thu hút khách du lịch.

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch, hơn 100 doanh nghiệp và nhà vườn cây kiểng tại Đồng Tháp đã được đào tạo nâng cao năng lực bán hàng qua TikTok Shop.

Vựa hoa miền Tây sớm bán hoa Tết qua livestream cùng người nổi tiếng - Ảnh 11.

Nhà vườn livestream cùng người nổi tiếng

Vựa hoa miền Tây sớm bán hoa Tết qua livestream cùng người nổi tiếng - Ảnh 12.

Nhiều sản phẩm đã "cháy hàng"

Vựa hoa miền Tây sớm bán hoa Tết qua livestream cùng người nổi tiếng - Ảnh 13.

Ngọc Kem cùng nhà vườn bán hoa quả

Theo TikTok Shop, đây là bước khởi đầu cho mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ 100.000 chậu hoa và cây cảnh Tết trước thềm Tết Nguyên Đán 2026 của TikTok Shop - tương ứng với mức tăng trưởng gấp 5 lần so với mùa Tết 2025.

Tại đây, người tiêu dùng có thể mua hoa để chơi Tết dương lịch hoặc đặt trước, gần Tết Nguyên đán nhà vườn sẽ giao hàng.

