Đừng bỏ lỡ cuộc trò chuyện về một ngành kinh tế đang được dự báo có thể đạt quy mô tỷ đô trong tương lai gần với S.T Sơn Thạch và Tăng Phúc

Concert Việt đang bước vào thời kỳ bùng nổ chưa từng có. Vé 10 triệu đồng vẫn cháy hàng trong chưa đầy một giờ. Hàng chục nghìn khán giả sẵn sàng chi tiền để đổi lấy những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao.

Nhưng phía sau những sân khấu hoành tráng ấy là bài toán kinh tế như thế nào? Concert có thật sự là "mỏ vàng" hay chỉ là cuộc chơi đốt tiền? Điều gì quyết định thành công của một concert: nghệ thuật, công nghệ hay chiến lược kinh doanh?

LIVESTREAM TALKSHOW ĐẶC BIỆT: Tăng sức hấp dẫn và hiệu quả kinh tế từ các concert âm nhạc

Cùng gặp gỡ Ca sĩ S.T Sơn Thạch, ca sĩ Tăng Phúc và nhà sản xuất Huỳnh Quốc Huy để khám phá những góc nhìn thú vị về tương lai của ngành công nghiệp concert Việt Nam.

Thời gian: từ 11 giờ ngày 15-6.

Talkshow được phát trực tiếp trên YouTube Vén Màn Showbiz và TikTok 100 Độ Showbiz.

Đừng bỏ lỡ cuộc trò chuyện về một ngành kinh tế đang được dự báo có thể đạt quy mô tỷ đô trong tương lai gần!

Trước talkshow này, Báo Người Lao Động đã thực hiện talkshow "Phát triển Công nghiệp văn hóa TP HCM - Từ chính sách đến thực tiễn sáng tạo" diễn ra ngày 14-5 cũng như loạt tọa đàm về phát triển công nghiệp văn hóa TP HCM trong năm 2025.