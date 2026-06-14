Hàng vạn khán giả bùng nổ tại Mega Booming - Charmora City, pháo hoa rực sáng Vịnh Ngọc Nha Trang

Khán giả vỡ òa trong đêm hội âm nhạc và ánh sáng đa sắc tại Nha Trang

Khán giả vỡ òa trong đêm hội âm nhạc và ánh sáng đa sắc tại Nha Trang

Dưới sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn Châu LE cùng ê-kíp BamBoo Artists Agency, chương trình không chỉ là một đêm nhạc giải trí mà còn là sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và thu hút khoảng 30.000 khán giả.

Sau thành công tại Huế, Mega Booming tiếp tục đến với Nha Trang, mang theo định hướng kết hợp âm nhạc chất lượng cao với quảng bá du lịch địa phương. Sự kiện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy kinh tế đêm, tạo thêm sản phẩm giải trí hấp dẫn cho du khách và người dân địa phương.

Mở màn chương trình, rocker Phạm Anh Khoa khuấy động sân khấu bằng bản phối rock đầy năng lượng của "Lý Kéo Chài". Hiệu ứng pháo hoa khai màn kết hợp âm nhạc mạnh mẽ đã khiến khán giả phấn khích.

Tiếp đó, ca khúc "Giấc Mơ Chapi" mang đến màu sắc văn hóa đặc trưng, gợi nhắc vẻ đẹp vùng đất Ninh Thuận qua cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến.

Dàn nghệ sĩ tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ của đêm nhạc

Không gian âm nhạc tiếp tục được làm mới với phần trình diễn của ca sĩ Ngọc Khuê qua các ca khúc đậm chất dân gian đương đại như "Mái Đình Làng Biển" và "Qua Cầu Gió Bay". Trong khi đó, Văn Mai Hương chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực qua loạt ca khúc "Mưa Tháng Sáu", "Đại Minh Tinh" và "Take Me To The Sun".

Mang đến sắc màu lãng mạn cho đêm nhạc, bộ đôi JSOL và Hoàng Duyên tạo nên những khoảnh khắc ngọt ngào với các bản tình ca trẻ trung. Hàng nghìn khán giả đồng loạt hòa giọng, tạo nên khung cảnh đẹp mắt giữa không gian biển đêm Nha Trang.

Dấu ấn của Mega Booming - Charmora City

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Hàn Quốc Blue D. Với phong cách trình diễn hiện đại cùng các ca khúc quen thuộc như "Nobody" và nhạc phim "Hậu Duệ Mặt Trời", nữ ca sĩ khiến khán giả thích thú. Nhiều khán giả còn đồng thanh fanchant bằng tiếng Hàn, tạo nên bầu không khí giao lưu văn hóa sôi động.

Những khoảnh khắc tuyệt vời

Sự kết hợp giữa Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát cũng nhận được nhiều tràng pháo tay khi mang đến tiết mục "Biết Đâu Anh Gặp May" được dàn dựng theo phong cách Broadway. Giọng hát nội lực cùng khả năng trình diễn tự nhiên của cả hai tạo nên màu sắc điện ảnh nổi bật trên sân khấu.

Ở phần sau chương trình, bộ đôi rapper Khoi Vu và Mason Nguyen đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đã khuấy động quảng trường bằng những bản rap, trap sôi động. Hiệu ứng khói, lửa cùng năng lượng cuồng nhiệt từ khán giả biến khu vực fanzone thành "chảo lửa" thực sự.

Bùi Công Nam mang đến những giai điệu gần gũi, vui tươi qua "Nhớ Mãi Chuyến Đi Này", trước khi Kay Trần tiếp tục đẩy cảm xúc khán giả lên cao bằng loạt ca khúc sôi động như "Nước Hoa" và "Gọi Cháy Máy". Sự xuất hiện của nam ca sĩ cùng những màn vũ đạo mạnh mẽ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ.

Đêm nhạc khép lại bằng màn kết hợp của Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, Kay Trần và Bùi Công Nam trong liên khúc "Lời Yêu Thương" và "Sóng Tình". Hàng vạn khán giả cùng hòa giọng, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ trên bờ biển Nha Trang.

Ngay sau tiết mục cuối cùng, bầu trời Vịnh Ngọc bừng sáng với màn pháo hoa kéo dài 10 phút. Những chùm pháo hoa tầm cao phản chiếu trên mặt biển đã tạo nên cái kết ấn tượng cho đại nhạc hội, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả và góp thêm điểm nhấn cho mùa du lịch hè Khánh Hòa năm nay.

Mega Booming - Charmora City do BamBoo Artists Agency tổ chức, dưới sự bảo trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, với sự đồng hành của Charmora City by Sun Group. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ như Liên Bỉnh Phát, Văn Mai Hương, Kay Trần, Bùi Công Nam, Trương Thế Vinh, Phạm Anh Khoa, Ngọc Khuê, Hoàng Duyên, JSOL cùng nhiều khách mời khác.



