Thể thao

Chuyên gia Malaysia: FIFA ASEAN Cup, cơ hội vàng thu hẹp khoảng cách với Thái Lan và Việt Nam

Quốc An - Ảnh: NST, FIFA

(NLĐO) - Trước thông tin về Giải FIFA ASEAN Cup, chuyên gia bóng đá Malaysia cho rằng đây là cơ hội vàng thu hẹp khoảng cách với Việt Nam, Thái Lan.

Giải đấu mới mang tên FIFA ASEAN Cup được xem là bước ngoặt lịch sử, hứa hẹn đưa bóng đá Đông Nam Á hòa vào dòng chảy chính thống của FIFA và chấm dứt tình trạng CLB không chịu nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

Vừa qua, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã công bố kế hoạch tổ chức FIFA ASEAN Cup với sự tham dự của 11 quốc gia Đông Nam Á. Giải đấu này được lấy cảm hứng từ thành công của FIFA Arab Cup, nhằm giúp các nền bóng đá trong khu vực được thi đấu với hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, qua đó bảo đảm các tuyển thủ hàng đầu đều có mặt.

Chuyên gia bóng đá Malaysia, Zulakbal Abdul Karim nhận định: "Nếu giải được FIFA công nhận, các cầu thủ giỏi nhất sẽ được triệu tập, giúp nâng tầm chuyên môn và tính cạnh tranh của khu vực".

Chuyên gia Malasyia: FIFA ASEAN Cup, cơ hội vàng thu hẹp khoảng cách Thái Lan và Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA đã hé lộ về giải đấu FIFA ASEAN Cup khiến khu vực Đông Nam Á phấn khởi

Chuyên gia bóng đá Malaysia cho rằng hiện chỉ có Thái Lan và Việt Nam duy trì được phong độ và chơi ở đẳng cấp cao nhất tại ASEAN Cup, trong khi Malaysia cùng nhiều đội khác vẫn còn khoảng cách. "Với sự hỗ trợ của FIFA, giải đấu này có thể thu hẹp khoảng cách cho các nước trong khu vực" - ông nói thêm.

Trong lịch sử, bóng đá Thái Lan đang dẫn đầu với 7 lần vô địch AFF Cup, Singapore có 4 và Việt Nam 2, còn Malaysia mới đăng quang một lần vào năm 2010.

Chuyên gia Malasyia: FIFA ASEAN Cup, cơ hội vàng thu hẹp khoảng cách Thái Lan và Việt Nam - Ảnh 2.

Chuyên gia bóng đá Malaysia Zulakbal Abdul Karim

Từ năm 1996 đến nay, ASEAN Cup (tiền thân AFF Cup) vẫn là sân chơi lớn nhất khu vực, nhưng do không nằm trong lịch FIFA nên nhiều CLB châu Âu và châu Á từ chối nhả quân, khiến chất lượng giải bị ảnh hưởng. Với FIFA ASEAN Cup, vấn đề này sẽ được giải quyết triệt để.

Zulakbal cho rằng đây là cơ hội để Malaysia lấy lại vị thế: "Malaysia đã trở lại Asian Cup năm 2023 sau 43 năm chờ đợi. Để duy trì đà phát triển đó, trước tiên chúng ta phải thống trị Asean Cup giống như Thái Lan đã làm.

Nếu những cầu thủ giỏi nhất của chúng ta tham gia, điều đó có thể đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới cho bóng đá Malaysia".

HLV Malaysia than thở khi “xui rủi” lọt bảng tử thần với tuyển nữ Việt Nam

HLV Malaysia than thở khi “xui rủi” lọt bảng tử thần với tuyển nữ Việt Nam

(NLĐO) - Kết quả bốc thăm SEA Games 33 khiến HLV Joel Cornelli của tuyển nữ Malaysia không khỏi lo lắng khi đội của ông rơi vào bảng “tử thần” với Việt Nam.

Việt Nam lại chung bảng với Malaysia ở môn bóng đá nam SEA Games 33 - 2025

(NLĐO) - Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 trưa 19-10 đưa đội tuyển U22 Việt Nam vào bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào

Tuyển nữ Việt Nam đụng độ Philippines, Myanmar và Malaysia tại SEA Games

(NLĐO) - Những lá thăm may rủi tại SEA Games 33 - 2025 đã đưa tuyển nữ Việt Nam vào bảng B với các đối thủ gồm Philippines, Myanmar và Malaysia

