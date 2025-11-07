Theo thông báo của Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (phường Tân Định-TP HCM), nhằm chủ động ứng phó với ảnh hưởng của bão Kalmaegi và triều cường dâng cao, đảm bảo an toàn cho học sinh và thuận tiện cho cha mẹ học sinh đưa đón, nhà trường thông báo điều chỉnh giờ ra về trong 2 ngày 6 và 7-11.

Theo đó, trường cho học sinh ra về lúc 16 giờ 15 phút. Nội dung các tiết học bị ảnh hưởng giáo viên chủ động đưa bài giảng lên hệ thống LMS cho học sinh. Ngoài phân công các nhiệm vụ đối với từng bộ phận trong trường, trường cũng lưu ý học sinh chú ý trong di chuyển, không đùa giỡn... Trường hợp cha mẹ học sinh đến trễ do bất khả kháng, học sinh sẽ được giữ tại khuôn viên nhà trường để chờ đón.

Trong khi đó, Trường THCS Trần Văn Ơn (Phường Tân Định), ra thông báo trong 2 ngày (6 và 7-11), học sinh khối 6, 7 của trường ra về lúc 15 giờ 45 phút, khối 8, 9 sau đó 15 phút, sớm hơn khoảng nửa tiếng so với mọi ngày.

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) ngày 7-11 ra thông báo cho học sinh toàn trường sẽ ra về vào lúc 15 giờ 40 phút. Ảnh: Phương Quỳnh

Trước đó, hôm qua (6-11), nhiều trường học ở TP HCM cũng thông báo cho học sinh về sớm để tránh ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi và triều cường dâng cao. Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), trong ngày 7-11, nhà trường ra thông báo học sinh toàn trường sẽ ra về vào lúc 15 giờ 40 phút. Tiết học câu lạc bộ sẽ được thực hiện học bù trong thời gian học kỳ I. Riêng đối với phụ huynh không tiện đón học sinh, bảo mẫu sẽ đảm bảo việc trông học sinh đến 17 giờ cùng ngày.

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành) cũng đã thông báo điều chỉnh giờ ra về trong 2 ngày thứ 5 (6-11) và thứ 6 (7-11). Theo đó, giờ tan học của học sinh trong 2 buổi chiều như sau: Học sinh khối 1, 2, 3 ra về lúc 15 giờ 45 phút; học sinh khối 4, 5 ra về lúc 16 giờ.

Nhiều trường học ở TP HCM cho học sinh về sớm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão Kalmaegi tràn xuống TP HCM và Nam Bộ khiến khu vực này nguy cơ mưa lớn và ngập nặng do trùng đỉnh triều cường cao nhất năm. Trong hai ngày tới, địa bàn TP HCM có thể xảy ra mưa to do ảnh hưởng của bão kết hợp dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, có thể gây ngập cục bộ ở một số khu vực.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 13 Kalmaegi; sẵn sàng phương án sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn; di dời hồ sơ, trang thiết bị đến địa điểm khô ráo trước khi có bão, lũ lụt.

Sở đề nghị lãnh đạo các nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để được hỗ trợ về chuyên môn, vật tư, trang thiết bị khi có tình huống xảy ra. Có kế hoạch sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tạm hoãn các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh trước, trong và sau khi bão diễn ra cho đến khi công tác đảm bảo an toàn trở lại bình thường.