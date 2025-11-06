TP HCM lấy ý kiến đóng góp quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TP HCM lấy ý kiến đóng góp quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT đang lấy ý kiến góp ý với các nội dung quy định tại dự thảo thông tư quy định về thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo của Bộ GD-ĐT

Ngày 6-11, Sở GD-ĐT TP HCM đã có văn bản gửi đến các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm GDTX, GDNN, các trường chuyên biệt công lập, UBND các phường, xã, đặc khu về lấy ý kiến góp ý đối với nội dung tại dự thảo thông tư quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo của Bộ GD-ĐT. Thời gian gửi ý kiến góp ý đến hết ngày 9-11-2025. 

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có dự thảo thông tư quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo và tổ chức lấy ý kiến góp ý, thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Dự thảo thông tư quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và hướng dẫn việc xác định cơ sở giáo dục đủ điều kiện thực hiện tuyển dụng nhà giáo. Thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THCS.

Theo đó, Sở GD-ĐT chủ trì tổ chức tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THCS.

TP HCM lấy ý kiến đóng góp quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo - Ảnh 1.

Kỳ tuyển dụng viên chức tháng 9 vừa qua ở TP HCM. Ảnh: Đặng Trinh

Trường hợp Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp việc tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THCS cho cơ quan, đơn vị khác thì việc phân cấp do Sở GD-ĐT chủ trì tham mưu thực hiện.

Nếu phân cấp cho cơ sở giáo dục thì cơ sở giáo dục phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện tuyển dụng nhà giáo theo quy định.

Đối với tuyển dụng trong trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THPT, trường chuyên biệt, cơ sở GDTX, Sở GD-ĐT chủ trì tổ chức tuyển dụng.

TP HCM lấy ý kiến đóng góp quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo - Ảnh 2.Sớm thống nhất quy trình tuyển giáo viên

Nhiều cơ sở giáo dục vẫn loay hoay chờ hướng dẫn tuyển dụng giáo viên, trong khi năm học mới đã cận kề

Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THPT, trường chuyên biệt; giám đốc cơ sở GDTX thực hiện tuyển dụng nhà giáo nếu cơ sở giáo dục đáp ứng đủ điều kiện thực hiện tuyển dụng nhà giáo theo quy định và được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp việc tuyển dụng. Việc phân cấp tuyển dụng do Sở GD-ĐT chủ trì tham mưu thực hiện.


Tin liên quan

Sở GD-ĐT TP HCM hướng dẫn chi tiết việc tuyển dụng hơn 6.000 giáo viên

Sở GD-ĐT TP HCM hướng dẫn chi tiết việc tuyển dụng hơn 6.000 giáo viên

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM sẽ sử dụng hình thức xét tuyển gồm 2 vòng - kiểm tra điều kiện dự tuyển và thi thực hành, để tuyển chọn hơn 6.000 giáo viên

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM nói về việc tuyển dụng, điều động giáo viên năm học mới

(NLĐO)- Việc điều động giáo viên theo Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 nên hiện chưa áp dụng được mà chỉ thực hiện vận động, thuyên chuyển...

Dấu ấn giáo dục TP HCM: Hỗ trợ học phí THCS, thu hút nhân tài từ tuyển dụng viên chức

(NLĐO)- Một trong 10 dấu ấn của ngành GD-ĐT TP HCM trong năm qua là thực hiện chính sách an sinh xã hội hiệu quả, trong đó hỗ trợ học phí 100% cho học sinh THCS.

năm học mới giáo dục mầm non tuyển dụng giáo viên Chủ tịch UBND lấy ý kiến cơ sở giáo dục mầm non
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo