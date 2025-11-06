TP HCM lấy ý kiến đóng góp quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo

Ngày 6-11, Sở GD-ĐT TP HCM đã có văn bản gửi đến các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm GDTX, GDNN, các trường chuyên biệt công lập, UBND các phường, xã, đặc khu về lấy ý kiến góp ý đối với nội dung tại dự thảo thông tư quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo của Bộ GD-ĐT. Thời gian gửi ý kiến góp ý đến hết ngày 9-11-2025.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có dự thảo thông tư quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo và tổ chức lấy ý kiến góp ý, thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Dự thảo thông tư quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và hướng dẫn việc xác định cơ sở giáo dục đủ điều kiện thực hiện tuyển dụng nhà giáo. Thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THCS.

Theo đó, Sở GD-ĐT chủ trì tổ chức tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THCS.

Trường hợp Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp việc tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THCS cho cơ quan, đơn vị khác thì việc phân cấp do Sở GD-ĐT chủ trì tham mưu thực hiện.

Nếu phân cấp cho cơ sở giáo dục thì cơ sở giáo dục phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện tuyển dụng nhà giáo theo quy định.

Đối với tuyển dụng trong trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THPT, trường chuyên biệt, cơ sở GDTX, Sở GD-ĐT chủ trì tổ chức tuyển dụng.

Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THPT, trường chuyên biệt; giám đốc cơ sở GDTX thực hiện tuyển dụng nhà giáo nếu cơ sở giáo dục đáp ứng đủ điều kiện thực hiện tuyển dụng nhà giáo theo quy định và được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp việc tuyển dụng. Việc phân cấp tuyển dụng do Sở GD-ĐT chủ trì tham mưu thực hiện.



