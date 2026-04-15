AI 365

Lo bị khóa SIM điện thoại, người dân ùn ùn đi làm thủ tục xác thực thuê bao chính chủ

Tin - ảnh - clip: LÊ TỈNH

(NLĐO) - Lượng người dân đến cửa hàng của các nhà mạng như Viettel, VinaPhone, MobiFone đang tăng đột biến ngay khi Thông tư 08/2026 có hiệu lực.

Theo ghi nhận, tại các cửa hàng của các nhà mạng tại TPHCM như Viettel, VinaPhone, MobiFone, lượng người đến xác thực thuê bao tăng đột biến do lo ngại sẽ bị khóa SIM sau ngày 15-4. Nhiều khách hàng phải chờ gần một giờ mới đến lượt.

Tại một cửa hàng MobiFone trên đường Lê Văn Sỹ (TPHCM), người dân xếp hàng chờ xác thực thuê bao. Không ít trường hợp phải dành cả buổi sáng để hoàn tất thủ tục.

Anh Hoàng Huy (ngụ phường Vĩnh Hội) cho biết mất hơn 15 phút để hoàn tất việc xác thực do phải đăng ký tài khoản đăng nhập vào ứng dụng trước. Sau đó, gặp nhân viên thực hiện các bước gồm chụp ảnh mặt trước, mặt sau CCCD gắn chip, chụp ảnh chân dung, quét NFC trên thẻ CCCD, kiểm tra lại thông tin và ký xác nhận.

“SIM tôi dùng cho công việc nhưng chưa nhận được thông báo đã xác thực hay chưa nên ra cửa hàng làm cho yên tâm, tránh bị gián đoạn liên lạc” - anh nói.

Tương tự, ông Nguyễn Thành (ngụ phường Xuân Hòa) cho biết đã xin nghỉ làm buổi sáng để đi xác thực vì lo mất liên lạc với gia đình. Do sử dụng 2 SIM của 2 nhà mạng khác nhau, ông phải di chuyển đến hai điểm giao dịch để được hỗ trợ.

Nhiều người dân chờ tại cửa hàng MobiFone trên đường Lê Văn Sỹ (TPHCM) để lượt xác thực thuê bao

Người dân xếp hàng đợi đến lượt xác thực thuê bao

Theo ghi nhận, quy trình xác thực khá đơn giản, nhân viên hỗ trợ thao tác trên ứng dụng. Người dân chỉ cần mang theo CCCD gắn chip, SIM chính chủ và thực hiện theo hướng dẫn như ký xác nhận, xác thực khuôn mặt là hoàn tất.

Không chỉ người dân trong nước, nhiều người nước ngoài và doanh nghiệp cũng tranh thủ thực hiện xác thực thuê bao ngay trong ngày đầu áp dụng quy định.

Tại các điểm giao dịch VinaPhone, lượng khách đến xác thực cũng rất đông, nhiều cửa hàng quá tải trong giờ cao điểm.

Cửa hàng VinaPhone đông nghịt khách đến xác thực

Theo VinaPhone, các điểm giao dịch sẽ kéo dài thời gian làm việc, phục vụ đến tối muộn với tinh thần “hết khách mới nghỉ”. Ứng dụng MyVNPT cũng được tối ưu, cho phép khách hàng chủ động xác thực tại nhà thông qua công nghệ NFC, góp phần giảm áp lực tại các điểm giao dịch trực tiếp.

Đại diện nhà mạng này cho biết thời gian xác thực kéo dài trong 2 tháng, từ ngày 15-4 đến 15-6. Sau thời điểm này, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực mới bị tạm khóa dịch vụ. Do đó, người dân không cần dồn đến làm ngay, tránh quá tải và mất thời gian chờ đợi.

Người dân chờ đến lượt xác thực

Trong khi đó, Viettel cho biết việc hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao được triển khai tại hệ thống cửa hàng, siêu thị và các điểm ủy quyền trên toàn quốc. Doanh nghiệp này cũng phối hợp với các chuỗi bán lẻ như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS để mở rộng điểm hỗ trợ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ.

Từ ngày 12-4, Viettel Telecom đã triển khai các điểm hỗ trợ lưu động tại khu dân cư xa cửa hàng, khu vực vùng sâu, vùng xa, nhằm đưa dịch vụ đến gần hơn với người dân, đặc biệt là những nhóm gặp khó khăn trong di chuyển hoặc thao tác công nghệ.

Việc xác thực thông tin thuê bao được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn SIM rác, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nâng cao an toàn trong sử dụng dịch vụ viễn thông.

Nhân viên hỗ trợ người dân xác thực thuê bao

Cập nhật thông tin thành công


Hướng dẫn chi tiết cách xác thực SIM chính chủ từ hôm nay, 15-4

(NLĐO)- Những thuê bao đã được nhà mạng thông báo xác thực theo quy định không cần thực hiện thêm thao tác nào và tiếp tục sử dụng dịch vụ bình thường.

Từ 15-4, thuê bao di động nào bắt buộc phải xác thực khuôn mặt để không bị khoá sim?

(NLĐO) - Nếu không xác thực đúng thời hạn, thuê bao của người dân sẽ bị tạm dừng dịch vụ, chấm dứt hợp đồng/thu hồi số.

Zalo bất ngờ đổi cách xác thực tài khoản của người dùng

(NLĐO) - Khi bắt đầu quá trình xác thực trên Zalo, người dùng sẽ nhận được cuộc gọi video đến từ nền tảng để thực hiện xác thực.

