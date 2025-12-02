“Lò" cho vay lãi nặng tuyển "học việc" tạt sơn trả lương đến 100 triệu đồng

Ngày 2-12, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử Chu Mạnh Cường (SN 1995) cùng 9 đồng phạm về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".



Theo cáo buộc, từ tháng 4-2023, Chu Mạnh Cường tổ chức đường dây cho vay với lãi suất "cắt cổ". Hình thức vay trả góp lãi từ 360%/năm, vay trả đứng lên đến 540%/năm, kèm phí dịch vụ 2%-10%. Để mở rộng hoạt động tại TPHCM và Bình Dương (nay là TPHCM), Cường tuyển nhiều người tham gia vận hành đường dây.

Các bị cáo tại toà

Cường lập nhóm mạng xã hội "Nhóm mới Nổi" để quản lý việc cho vay và thu hồi nợ. Các thành viên được phân nhiệm rõ ràng: người chạy quảng cáo tìm khách, người đi xác minh, người trực tiếp cho vay, người ghi chép thu lãi, người chuyên nhắn tin đòi nợ hoặc tạt sơn khi con nợ chậm trả.

Đáng chú ý, Cường trả lương 80-100 triệu đồng/năm cho những người "học việc" gồm cả nhiệm vụ thu nợ, tạt sơn, nhắn tin đe dọa. Với những người trực tiếp cho vay, Cường lo chi phí ăn ở và chia 30% doanh thu cuối năm sau khi trừ mọi chi phí, kể cả khoản nợ xấu.

Đến tháng 12-2023, các đối tượng bị bắt. Cơ quan tố tụng xác định, trong 9 tháng, Cường đã bỏ ra khoảng 2,2 tỉ đồng để cho vay và thu lợi bất chính hơn 4,1 tỉ đồng.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Chu Mạnh Cường 2 năm 9 tháng tù; 9 đồng phạt bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù cùng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".