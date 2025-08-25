HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Thủ đoạn mới của các đối tượng cho vay lãi nặng, nhắm vào người dùng iPhone

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Bằng thủ đoạn cho vay qua iCloud, nhóm đối tượng đã cho vay 8.735 lượt, tổng số tiền gần 44 tỉ đồng.

Ngày 25-8, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trên toàn quốc với hình thức sử dụng iCloud của người dùng iPhone để cho vay.

Thủ đoạn mới của các đối tượng cho vay lãi nặng, nhắm vào người dùng iPhone- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi qua hình thức "siết" iCloud

Kết quả xác minh ban đầu xác định, để cho vay, các đối tượng yêu cầu người vay phải đăng nhập tài khoản iCloud do các đối tượng cung cấp vào điện thoại iPhone của người vay, cung cấp thông tin hình ảnh thẻ căn cước, giấy tờ cá nhân cho các đối tượng.

Tùy theo đời máy điện thoại iPhone mà các đối tượng cho các gói vay phù hợp từ 2 - 13 triệu đồng, góp từ 100.000 đồng/ngày đến 430.000 đồng/ngày, thời gian góp từ 28 ngày đến 41 ngày, tương ứng lãi suất từ 235%/năm đến 608%/năm, cao gấp 11,7 đến 30,4 lần mức lãi cao nhất theo quy định.

Trường hợp người vay không trả tiền theo đúng hẹn, các đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud, khiến iPhone của người vay thành "cục gạch".

Công an Đà Nẵng xác định, các đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động, quy mô toàn quốc, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 20-8, các lực lượng công an đồng loạt khám xét 2 địa điểm tại TP Hà Nội và triệu tập các đối tượng để làm việc, gồm 7 đối tượng: Trần Đức Anh (SN 1996; thường trú phường Ba Đình), Trần Đức Nhân (SN 2001; trú phường Ba Đình); Nguyễn Thành Đạt (SN 2005; trú phường Phúc Lợi, cùng TP Hà Nội); Hoàng Anh Tuấn (SN 1998; trú xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai); Tạ Diên Thuận (SN 2006; trú xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ); N.Q.V. (SN 2008; trú phường Hồng Hà); N.H.T.H. (SN 2008; trú xã Đống Đa, cùng TP Hà Nội). 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, 2 đối tượng Trần Đức Anh, Trần Đức Nhân trực tiếp tiến hành trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động cho vay, giải ngân các gói vay và thu tiền hàng ngày.

Ngoài ra, 2 đối tượng đồng thời thực hiện nhiệm vụ như: đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội facebook, zalo về việc cho vay tiền qua tài khoản iCloud của iPhone, giải ngân nhanh; tư vấn các gói vay cho người vay, kiểm tra điện thoại của người vay và liên hệ trao đổi hướng dẫn người vay; theo dõi quản lý tiền người vay đóng lãi hằng ngày, hằng tuần; nhắc người vay đóng tiền; ấn cảnh báo tìm iPhone để nhắc người vay đóng tiền khi người vay không đóng tiền theo thỏa thuận.

Bước đầu xác định, từ tháng 8-2024 đến tháng 8-2025, các đối tượng đã cho 2.598 người vay, với 8.735 lượt cho vay.

Tổng số tiền cho vay gần 44 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 9,5 tỉ đồng. 

Riêng trên địa bàn TP Đà Nẵng các đối tượng đã cho 111 người vay với 294 lượt vay, tổng số tiền cho vay hơn 1,4 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 303 triệu đồng.

Hiện, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Anh, Trần Đức Nhân về hành vi cho vay lãi nặng, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định pháp luật.

