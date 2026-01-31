Lộ diện chủ nhân trúng độc đắc xổ số cào Cần Thơ đợt 3

Ngày 31-1, các đại lý vé số đã liên tục chia sẻ thông tin về việc giải độc đắc (dãy số 255691) của vé số cào Cần Thơ, do Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ phát hành đợt 3, đã tìm ra chủ nhân may mắn trúng 1 tỉ đồng. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở tỉnh Cà Mau.

Vé mẫu và kết quả xổ số cào đợt 3 của Cần Thơ

Chủ nhân trúng độc đắc vé số cào Cần Thơ đợt 3 đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Tran Anh

Trước đó, vào ngày 4-12-2025, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ phát hành vé số cào đợt 3 gồm 4 giải độc đắc, mỗi giải trị giá 1 tỉ đồng.

Đối với loại vé số cào đợt này, thời gian hết hạn lưu hành là vào ngày 4-3-2026; thời gian lãnh thưởng đến ngày 2-4-2026.

Ngay ngày phát hành vé số cào đợt 3, trao đổi với phóng viên, ông Trần Minh Tâm - Chủ tịch Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ – xác nhận vé số cào đợt 1 đã tìm ra 4 chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc tại TPHCM, Đồng Tháp và Cần Thơ.

Đối với vé số cào đợt 2, đến nay, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ vẫn chưa có thông tin về 4 chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc.