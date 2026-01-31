HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Lộ diện chủ nhân trúng độc đắc xổ số cào Cần Thơ đợt 3

Thu Tâm

(NLĐO) – Bốn giải độc đắc của xổ số cào Cần Thơ đợt 1 đã tìm ra khách hàng may mắn, còn 4 giải độc đắc của đợt 2 vẫn chưa có thông người trúng

Ngày 31-1, các đại lý vé số đã liên tục chia sẻ thông tin về việc giải độc đắc (dãy số 255691) của vé số cào Cần Thơ, do Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ phát hành đợt 3, đã tìm ra chủ nhân may mắn trúng 1 tỉ đồng. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở tỉnh Cà Mau.

Xổ số cào Cần Thơ đợt 3 tìm ra chủ nhân trúng độc đắc - Ảnh 1.

Vé mẫu và kết quả xổ số cào đợt 3 của Cần Thơ

Xổ số cào Cần Thơ đợt 3 tìm ra chủ nhân trúng độc đắc - Ảnh 2.

Chủ nhân trúng độc đắc vé số cào Cần Thơ đợt 3 đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Tran Anh

Trước đó, vào ngày 4-12-2025, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ phát hành vé số cào đợt 3 gồm 4 giải độc đắc, mỗi giải trị giá 1 tỉ đồng.

Đối với loại vé số cào đợt này, thời gian hết hạn lưu hành là vào ngày 4-3-2026; thời gian lãnh thưởng đến ngày 2-4-2026.

Ngay ngày phát hành vé số cào đợt 3, trao đổi với phóng viên, ông Trần Minh Tâm - Chủ tịch Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ – xác nhận vé số cào đợt 1 đã tìm ra 4 chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc tại TPHCM, Đồng Tháp và Cần Thơ.

Đối với vé số cào đợt 2, đến nay, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ vẫn chưa có thông tin về 4 chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc.

(NLĐO) – Ba giải độc đắc của xổ số miền Nam là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận vẫn chưa lộ diện người trúng nên các đại lý đang “truy tìm”

Xổ số miền Nam: Bất ngờ với 2 giải độc đắc của vé số Đồng Nai

(NLĐO) – Hôm nay (30-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

Xổ số miền Nam: Đại lý mang 10 tỉ đến nhà đổi thưởng cho khách hàng lúc nửa đêm

(NLĐO) – Phát hiện trúng độc đắc xổ số miền Nam lúc nửa đêm, khách hàng liền gọi đại lý mang tiền tỉ đến tận nhà đổi thưởng

vé số xổ số XSMN Cần Thơ Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT xổ số miền nam tỉnh cà mau xổ số hôm nay KQXS kết quả xổ số hôm nay xổ số ngày 31-1
