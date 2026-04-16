Chứng khoán Rồng Việt lên kế hoạch chuyển lỗ thành lãi trước thuế 510 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán Rồng Việt lên kế hoạch chuyển lỗ thành lãi trước thuế 510 tỉ đồng

Thái Phương, Ảnh: Hoàng Anh

(NLĐO) – Dù kết quả kinh doanh quý đầu năm kém tích cực nhưng Rồng Việt vẫn kỳ vọng tích cực từ nâng hạng chứng khoán, lãi suất đang hạ nhiệt.

Chiều 16-4, Công ty chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Năm 2026, công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp nhất với tổng doanh thu 1.318 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 510 tỉ đồng - tăng mạnh hơn 47% so với mức thực hiện năm trước.

Dù vậy, cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2026 của công ty chứng khoán này lại không mấy khả quan: ước doanh thu đạt gần 202 tỉ đồng; trong khi lỗ trước thuế ghi nhận khoảng 30 tỉ đồng.

Bất ngờ báo lỗ qúy I , chứng khoán Rồng Việt đặt mục tiêu lãi 510 tỉ đồng năm 2026 - Ảnh 2.

Rồng Việt đặt mục tiêu lãi trước thuế 510 tỉ đồng cả năm 2026 với kỳ vọng từ nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Trả lời cổ đông, ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Rồng Việt, cho hay trong tháng 3-2026 tình hình chiến sự ở Trung Đông xảy ra khiến thị trường chứng khoán Việt Nam cũng bị tác động. Danh mục đầu tư trong quý I của Rồng Việt chưa có điểm rơi tốt, giá cổ phiếu bị ảnh hưởng nên công ty báo lỗ khoảng 30 tỉ đồng do trích lập chi phí dự phòng.

Theo Chủ tịch HĐQT Rồng Việt, thị trường vừa qua đối mặt với khá nhiều áp lực, rủi ro - mà rủi ro hiện hữu là mặt bằng lãi suất đang gia tăng.

"Trong khoảng 10 ngày nay, có những tín hiệu tích cực khi Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại ổn định lãi suất huy động và cho vay. Hiện tại, lãi suất đã ổn định hơn, cùng với kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực, hoạt động thu hút FDI tốt, và đặc biệt là tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tốt… đem lại nhiều cơ hội cho VN-Index" – ông Tuấn nói.

Bất ngờ báo lỗ qúy I , chứng khoán Rồng Việt đặt mục tiêu lãi 510 tỉ đồng năm 2026 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Miên Tuấn

Mới đây, việc FTSE Russell chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ tháng 9-2026 được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thanh khoản và thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế trong trung và dài hạn. Với bối cảnh đó, lãnh đạo Rồng Việt cho hay sẽ tiếp tục chủ động nắm bắt và khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao phó trong năm 2026.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Rồng Việt định hướng triển khai hoạt động kinh doanh chủ động, linh hoạt và tối ưu hiệu quả, tập trung vào 5 trụ cột chính là kinh doanh môi giới, cho vay, đầu tư, ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản.

Với thị trường chứng khoán, Rồng Việt đánh giá dòng tiền sẽ tiếp tục có sự phân hóa rõ nét, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, quản trị tốt và định hướng phát triển bền vững. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16-4, cổ phiếu VDS dừng ở mức 15.150 đồng/cổ phiếu, tăng 1% so với phiên trước.


Tin liên quan

Chứng khoán 16-4: Cổ phiếu Vingroup lại "gánh" điểm số

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 16-4, VN-Index tiếp đà thăng hoa với mức tăng gần 20 điểm nhưng phần lớn nhà đầu tư lại không mấy vui vẻ

Doanh nghiệp TPHCM sắp có cơ hội huy động vốn trên sàn chứng khoán London

(NLĐO) – Fintech Hub sẽ trở thành nơi thử nghiệm các mô hình tài chính mới thông qua cơ chế thử nghiệm sandbox - bệ phóng cho doanh nghiệp tiếp cận vốn quốc tế

Chứng khoán Thiên Việt bất ngờ muốn có cựu CEO ACB Lý Xuân Hải

(NLĐO) – Công ty Chứng khoán Thiên Việt đề xuất ông Lý Xuân Hải làm ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo