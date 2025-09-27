HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chủ tịch Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng: "Trước đây tôi nghĩ giá Bitcoin có thể về 0"

Sơn Nhung - Tr.Nguyễn

(NLĐO) - Hàng loạt tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán – ngân hàng đã nhanh chóng nhập cuộc thị trường tài sản số

7 "ông lớn" tham gia lĩnh vực tài sản số

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, hàng loạt tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán – ngân hàng đã nhanh chóng nhập cuộc, tạo nên bức tranh sôi động cho "sân chơi" mới.

Trong số này, nổi bật có Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) và Chứng khoán SSI, những doanh nghiệp sớm chuẩn bị nền tảng công nghệ số. Tiếp sau đó, Chứng khoán VPBank (VPBankS) cùng Ngân hàng mẹ VPBank cũng góp vốn thành lập Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX).

Chứng khoán HD (HDS) cũng vừa gây chú ý khi công bố kế hoạch tăng vốn lên 10.000 tỉ đồng, trong đó dành 1.470 tỉ đồng góp vốn thành lập Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD. Một "ông lớn" khác là Chứng khoán VIX, với việc ra đời Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng.

Ngân hàng Quân đội (MB) lại chọn cách bắt tay với Dunamu – đơn vị vận hành sàn Upbit lớn nhất Hàn Quốc – để chuẩn bị triển khai sàn giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam.

Trong khi đó, Chứng khoán Hòa Bình (HBS) cũng tham gia qua việc góp vốn vào VIMEXCHANGE, công ty có vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Công ty CP Đầu tư HVA cũng vừa thành lập DNEX tại Đà Nẵng, đặt mục tiêu xây dựng sàn giao dịch tài sản số với quy mô hợp tác 10.000 tỉ đồng.

Người trẻ dành nhiều sự quan tâm cho tài sản số

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường vừa diễn ra, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Chứng khoán SSI, cho biết quan điểm của ông về tài sản số hiện nay đã thay đổi hoàn toàn so với 5 năm trước. Nếu trước đây ông từng nghĩ Bitcoin có thể về giá trị bằng 0 nhưng giờ đã khác. 

Ông nhấn mạnh tài sản số không đơn giản là "coin" hay "tiền ảo", mà là công nghệ của phi tập trung, nơi mọi giao dịch không còn cần đến sổ cái truyền thống, mà bản thân blockchain chính là cuốn sổ cái chung cho tất cả.

Theo ông, thời đại hiện nay, phải hiểu và tham gia vào những gì thế hệ trẻ quan tâm. Giới trẻ hiện có thể ít chú ý đến chứng khoán nhưng họ dành nhiều sự quan tâm cho tài sản số. "Và 5-10 năm nữa, chính họ sẽ trở thành lớp doanh nhân mới, kiến tạo thị trường. Với tư duy đó, SSI coi mình là người tiên phong (first mover) trong lĩnh vực tài chính số" – ông nói.

Tuy nhiên, ông Hưng cũng chỉ ra một điểm mấu chốt thị trường chỉ có thể phát triển khi pháp luật cho phép và tạo điều kiện để kinh doanh hiệu quả. "SSI đã chuẩn bị sẵn cả đội ngũ công nghệ, hạ tầng và chiến lược, nhưng sự phát triển bền vững phải đến từ việc khung pháp lý hoàn thiện, đồng bộ" – ông Hưng nhấn mạnh.

Một góc nhìn thú vị khác được ông Hưng đề cập là mục tiêu chính của thị trường tài sản số phải là tạo điều kiện để các "builder", tức những người trẻ làm ra sản phẩm công nghệ Việt Nam có thể bán chúng trên các sàn quốc tế và mang ngoại tệ về cho đất nước.

"Nếu chỉ mua những đồng tiền quốc tế như Bitcoin hay Ethereum, dòng tiền thực chất đang chảy ra nước ngoài. Do đó, thị trường tài sản số ở Việt Nam cần trở thành nền tảng nuôi dưỡng các nhà sáng tạo trong nước, giống như cách thị trường chứng khoán được thiết kế để giúp doanh nghiệp huy động vốn phát triển sản xuất, kinh doanh" – ông nói.

Ông cũng ví von SSI và các tổ chức đi đầu có thể chỉ là "người nhóm lửa", đặt những viên gạch đầu tiên cho một thị trường mới. Nhưng chính ngọn lửa đó, qua nhiều năm và nhiều thế hệ builder mới có thể làm nên một thị trường tài sản số đúng nghĩa, sánh ngang với chứng khoán hay bất động sản.

