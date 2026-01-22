Lộ diện hệ sao hiếm chứa những loại hành tinh không có trong hệ Mặt Trời

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature, các nhà khoa học đã khám phá ra những điều đặc biệt về V1298 Tau, một hệ sao trẻ cách chúng ta khoảng 350 năm ánh sáng, có 4 hành tinh "sơ sinh" quay xung quanh.

Hệ sao V1298 Tau chứa 4 hành tinh sơ sinh - Ảnh đồ họa: NINS

Hệ sao V1298 Tau mới chỉ 20 triệu năm tuổi, rất non nớt so với hệ Mặt Trời 4,5 tỉ tuổi của chúng ta.

Phân tích mới dựa trên một thập kỷ quan sát hệ sao này cho thấy các hành tinh của nó nhẹ một cách đáng ngạc nhiên, tức có mật độ cực thấp, giống kẹo bông.

Việc các thế giới này được quan sát ở độ tuổi cực kỳ non trẻ đem lại cơ hội hiếm hoi để các nhà thiên văn hiểu thêm về giai đoạn đầu của quá trình hình thành hành tinh, vốn được ví như một "mắt xích còn thiếu" trong lĩnh vực khoa học hành tinh.

Phó giáo sư John Livingston từ Đài quan sát Thiên văn quốc gia Nhật Bản, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Chúng ta chưa bao giờ có được bức tranh rõ nét như vậy về chúng trong những năm hình thành."

Hiện tại, một trong 4 hành tinh trong hệ V1298 Tau đang có kích thước xấp xỉ Sao Mộc, trong khi 3 cái còn lại có kích thước nằm giữa Sao Hải Vương và Sao Thổ. Nhưng theo thời gian, chúng sẽ dần mất đi bầu khí quyển dày đặc và co lại.

Các tính toán cho thấy 4 thế giới này sẽ trở thành siêu Trái Đất và tiểu Hải Vương Tinh, tức dạng hành tinh đá lớn hơn Trái Đất và hành tinh khí nhỏ hơn Sao Hải Vương.

Đó là những loại hành tinh mà hệ Mặt Trời không sở hữu. Điều đó càng làm hệ sao V1298 Tau trở thành một mục tiêu rất thú vị cho các quan sát tương lai.

Các tác giả cho biết họ sẽ tiếp tục chụp ảnh các hành tinh non trẻ này nhằm theo dõi quá trình hỗn loạn đã định hình các hệ thống hành tinh, cũng là hiểu thêm về những khoảnh khắc đầu tiên của chính hệ Mặt Trời chúng ta.