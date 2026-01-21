Lần đầu lọt bảng xếp hạng thế giới THE, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành "ăn điểm" 3 ngành thế mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Lần đầu lọt bảng xếp hạng thế giới THE, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành "ăn điểm" 3 ngành thế mạnh

Huế Xuân

(NLĐO) - Lần đầu tiên có tên trong bảng xếp hạng THE, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành "ăn điểm" với 3 nhóm y tế - sức khỏe, khoa học sự sống và kỹ thuật.

Ngày 21-1, Tổ chức Times Higher Education (THE) công bố bảng xếp hạng ĐH thế giới 2026 theo nhóm ngành. Năm nay, Việt Nam có 11 trường ĐH được xếp hạng ở 9/11 nhóm ngành, tăng 2 trường so với năm ngoái. Trong đó, ĐHQG TP HCM là đơn vị duy nhất được xếp hạng trong đủ 9 nhóm ngành.

Đặc biệt, ngay trong lần đầu tiên có tên trong bảng xếp hạng THE, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành "ăn điểm" với 3 nhóm ngành - đây là những ngành thế mạnh của trường.

Cụ thể, ở nhóm y tế và sức khỏe, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xếp hạng 501-600 trong tổng số 1230 trường ĐH trên toàn cầu. Việt Nam có 7 đại diện được xếp hạng lĩnh vực này và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xếp vị trí thứ 2 trong nước.

Ở nhóm khoa học sự sống, trường xếp hạng 601-800 trên thế giới, đồng thời xếp vị trí thứ 2 cả nước; ở nhóm kỹ thuật, trường xếp hạng 800-1000.

Lần đầu lọt bảng xếp hạng THE, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành "ăn điểm" 3 ngành thế mạnh - Ảnh 1.

Ở nhóm y tế và sức khỏe, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xếp hạng 501-600 trong tổng số 1230 trường ĐH trên toàn cầu và xếp thứ 2 cả nước.

Chia sẻ niềm vui này, PGS-TS-Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng THE với 3 nhóm ngành đào tạo thế mạnh đã minh chứng rõ nét cho quá trình đổi mới toàn diện, đầu tư bài bản và kiên định với chiến lược phát triển bền vững mà nhà trường đã theo đuổi nhiều năm qua.

"Đặc biệt, kết quả xếp hạng ở các lĩnh vực lâm sàng và sức khỏe, khoa học sự sống và kỹ thuật cho thấy những nỗ lực không ngừng của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường năng lực khoa học – công nghệ, đồng thời mở rộng định hướng phát triển đa lĩnh vực theo các bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế" - PGS Hồng nhấn mạnh.

Lần đầu lọt bảng xếp hạng THE, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành "ăn điểm" 3 ngành thế mạnh - Ảnh 2.

Y tế và sức khỏe là một trong những nhóm ngành đào tạo thế mạnh của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Trước đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã góp mặt trong nhiều bảng xếp hạng quốc tế uy tín như: THE Impact Rankings, QS Asia University Rankings, Webometrics.org, URAP, Scimago...

THE là một trong ba tổ chức xếp hạng ĐH có quy mô lớn nhất thế giới. Năm 2026, THE xếp hạng các trường ĐH theo 148 chương trình đào tạo thuộc 11 nhóm ngành gồm: Nghệ thuật và nhân văn, kinh doanh và kinh tế, khoa học máy tính, nghiên cứu giáo dục, kỹ thuật, pháp luật, khoa học sự sống, y tế và sức khỏe, khoa học vật lý, tâm lý, khoa học xã hội.


Tin liên quan

25 trường ĐH Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á, phá vỡ kỷ lục từ trước đến nay

25 trường ĐH Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á, phá vỡ kỷ lục từ trước đến nay

(NLĐO) - Trong số 25 trường đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á, có 8 trường lần đầu tiên xuất hiện.

Đại học Kinh tế TP HCM dẫn đầu Việt Nam trong bảng xếp hạng ĐH thế giới

(NLĐO) - Trong số 11 đại diện của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng THE 2026, ĐH Kinh tế TP HCM tiếp tục giữ vị trí cao nhất

Các đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng CWUR 2025

Ngày 02-06-2025, CWUR đã chính thức công bố bảng xếp hạng học thuật lớn nhất về các trường đại học toàn cầu trên website https://cwur.org.

nghiên cứu khoa học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sức khỏe đào tạo khoa học THE bảng xếp hạng THE thế mạnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo