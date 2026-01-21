Lần đầu lọt bảng xếp hạng thế giới THE, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành "ăn điểm" 3 ngành thế mạnh

Ngày 21-1, Tổ chức Times Higher Education (THE) công bố bảng xếp hạng ĐH thế giới 2026 theo nhóm ngành. Năm nay, Việt Nam có 11 trường ĐH được xếp hạng ở 9/11 nhóm ngành, tăng 2 trường so với năm ngoái. Trong đó, ĐHQG TP HCM là đơn vị duy nhất được xếp hạng trong đủ 9 nhóm ngành.

Đặc biệt, ngay trong lần đầu tiên có tên trong bảng xếp hạng THE, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành "ăn điểm" với 3 nhóm ngành - đây là những ngành thế mạnh của trường.

Cụ thể, ở nhóm y tế và sức khỏe, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xếp hạng 501-600 trong tổng số 1230 trường ĐH trên toàn cầu. Việt Nam có 7 đại diện được xếp hạng lĩnh vực này và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xếp vị trí thứ 2 trong nước.

Ở nhóm khoa học sự sống, trường xếp hạng 601-800 trên thế giới, đồng thời xếp vị trí thứ 2 cả nước; ở nhóm kỹ thuật, trường xếp hạng 800-1000.

Chia sẻ niềm vui này, PGS-TS-Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng THE với 3 nhóm ngành đào tạo thế mạnh đã minh chứng rõ nét cho quá trình đổi mới toàn diện, đầu tư bài bản và kiên định với chiến lược phát triển bền vững mà nhà trường đã theo đuổi nhiều năm qua.

"Đặc biệt, kết quả xếp hạng ở các lĩnh vực lâm sàng và sức khỏe, khoa học sự sống và kỹ thuật cho thấy những nỗ lực không ngừng của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường năng lực khoa học – công nghệ, đồng thời mở rộng định hướng phát triển đa lĩnh vực theo các bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế" - PGS Hồng nhấn mạnh.

Y tế và sức khỏe là một trong những nhóm ngành đào tạo thế mạnh của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Trước đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã góp mặt trong nhiều bảng xếp hạng quốc tế uy tín như: THE Impact Rankings, QS Asia University Rankings, Webometrics.org, URAP, Scimago...

THE là một trong ba tổ chức xếp hạng ĐH có quy mô lớn nhất thế giới. Năm 2026, THE xếp hạng các trường ĐH theo 148 chương trình đào tạo thuộc 11 nhóm ngành gồm: Nghệ thuật và nhân văn, kinh doanh và kinh tế, khoa học máy tính, nghiên cứu giáo dục, kỹ thuật, pháp luật, khoa học sự sống, y tế và sức khỏe, khoa học vật lý, tâm lý, khoa học xã hội.



