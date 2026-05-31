Nhiều người ở TPHCM, Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long trúng độc đắc xổ số miền Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kết quả xổ số

Nhiều người ở TPHCM, Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long trúng độc đắc xổ số miền Nam

Thu Tâm

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam xác định nhiều khách hàng ở TPHCM, Tây Ninh, An Giang và Vĩnh Long trúng giải độc đắc.

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc của 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 24-5, giải độc đắc (dãy số 957166) trúng tại TPHCM.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 347955) cũng trúng tại TPHCM.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 949438) chưa lộ diện người trúng.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 25-5, giải độc đắc (dãy số 846479) "ở lại" TPHCM.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 017030) trúng tại An Giang.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 861359) trúng tại Cà Mau.

Nhiều người ở TPHCM, Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long trúng độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau "ở lại" tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Thanh Dùng

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 26-5, giải độc đắc (dãy số 085856) trúng tại An Giang.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 710634) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 353356) trúng tại TPHCM.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 27-5, giải độc đắc (dãy số 007940) trúng tại An Giang.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 738909) trúng tại Tây Ninh.

Nhiều người ở TPHCM, Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long trúng độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thiện Linh

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 094538) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 28-5, giải độc đắc (dãy số 180200) chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 490332) trúng tại Tây Ninh.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 377962) trúng tại TPHCM.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 29-5, giải độc đắc (dãy số 132549) vẫn đang "biệt tăm".

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 512263) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 181994) trúng tại Lâm Đồng.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 30-5, giải độc đắc (dãy số 323587) trúng tại Tây Ninh.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 805808) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 006507) chưa lộ diện người trúng 32 tỉ đồng.

Vé số Long An mở thưởng chiều 30-5, giải độc đắc (dãy số 981576) chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc của vé số Long An, Bình Phước, Vĩnh Long, Bình Thuận và Đà Lạt đến nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Trong khi đó, 5 giải độc đắc trúng tại TPHCM và 4 giải độc đắc trúng tại Tây Ninh; Vĩnh Long và An Giang mỗi nơi trúng 3 giải độc đắc.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Trúng độc đắc 10 tỉ đồng, khách đến đổi… lộn công ty

Xổ số miền Nam: Trúng độc đắc 10 tỉ đồng, khách đến đổi… lộn công ty

(NLĐO) – Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 30-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước.

Nhiều người ở 2 tỉnh trúng giải độc đắc và an ủi xổ số miền Nam

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 30-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước.

Mua vé online, một khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng xổ số miền Nam

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

tỉnh Tây Ninh xổ số Vĩnh Long kết quả xổ số TPHCM xổ số miền nam tỉnh cà mau
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo