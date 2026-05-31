Nhiều người ở TPHCM, Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long trúng độc đắc xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc của 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 24-5, giải độc đắc (dãy số 957166) trúng tại TPHCM.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 347955) cũng trúng tại TPHCM.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 949438) chưa lộ diện người trúng.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 25-5, giải độc đắc (dãy số 846479) "ở lại" TPHCM.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 017030) trúng tại An Giang.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 861359) trúng tại Cà Mau.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau "ở lại" tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Thanh Dùng

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 26-5, giải độc đắc (dãy số 085856) trúng tại An Giang.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 710634) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 353356) trúng tại TPHCM.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 27-5, giải độc đắc (dãy số 007940) trúng tại An Giang.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 738909) trúng tại Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thiện Linh

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 094538) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 28-5, giải độc đắc (dãy số 180200) chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 490332) trúng tại Tây Ninh.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 377962) trúng tại TPHCM.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 29-5, giải độc đắc (dãy số 132549) vẫn đang "biệt tăm".

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 512263) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 181994) trúng tại Lâm Đồng.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 30-5, giải độc đắc (dãy số 323587) trúng tại Tây Ninh.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 805808) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 006507) chưa lộ diện người trúng 32 tỉ đồng.

Vé số Long An mở thưởng chiều 30-5, giải độc đắc (dãy số 981576) chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc của vé số Long An, Bình Phước, Vĩnh Long, Bình Thuận và Đà Lạt đến nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Trong khi đó, 5 giải độc đắc trúng tại TPHCM và 4 giải độc đắc trúng tại Tây Ninh; Vĩnh Long và An Giang mỗi nơi trúng 3 giải độc đắc.