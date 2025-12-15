HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lộ diện "kho tiền" khổng lồ của hàng loạt ông lớn

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Dẫn đầu danh sách là Tập đoàn Vingroup với hơn 80.000 tỉ đồng tiền mặt - mức cao kỷ lục của tập đoàn, tăng gần 68% so với đầu năm

Báo cáo tài chính quý III/2025 cho thấy xu hướng rõ nét khi nhiều doanh nghiệp phi tài chính niêm yết ưu tiên duy trì lượng tiền mặt ở mức cao kỷ lục. Động thái này phản ánh tâm lý thận trọng, ưu tiên sự an toàn và đảm bảo thanh khoản trước bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động. Đáng chú ý, lượng tiền mặt khổng lồ đang tập trung phần lớn vào tay nhóm 10 "ông lớn" dẫn đầu thị trường.

Vingroup lập kỷ lục kép

Dẫn đầu danh sách là Tập đoàn Vingroup (VIC) với lượng tiền mặt nắm giữ cao nhất lịch sử hoạt động. Phần lớn số tiền này được gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn, mang lại nguồn doanh thu tài chính đáng kể cho tập đoàn trong quý III.

Song song đó, Vingroup cũng ghi nhận cột mốc quan trọng khi tổng tài sản chính thức vượt 1 triệu tỉ đồng, trở thành tập đoàn tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt quy mô này. Trong hệ sinh thái của tập đoàn, Vinhomes (VHM) cũng đang nắm giữ lượng tiền mặt rất lớn, tăng mạnh so với đầu năm.

 Các doanh nghiệp sở hữu tiền mặt "khủng"

Theo sát Vingroup là các tên tuổi lớn như PV Gas (GAS) và Viettel Global (VGI), đều ghi nhận lượng tiền mặt tăng mạnh và thu về khoản lãi lớn từ tiền gửi ngân hàng.

Danh sách các doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt "khủng" (trên 30.000 tỉ đồng) còn có sự góp mặt của Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR), Thế Giới Di Động (MWG), tập đoàn FPT, Petrolimex (PLX), Hòa Phát (HPG) và Vinamilk (VNM). Hầu hết các doanh nghiệp này đều duy trì vị thế thanh khoản mạnh mẽ.

Lộ diện kho tiền khổng lồ của các ông lớn kinh tế Việt Nam - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia, việc duy trì lượng tiền mặt lớn và ưu tiên gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn là chiến lược "phòng thủ" hiệu quả. 

Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tạo ra nguồn thu tài chính ổn định để bù đắp chi phí, mà còn bảo đảm khả năng xoay vòng vốn và chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng kinh doanh khi thị trường thuận lợi.

Tin liên quan

Động thái mới của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tại công ty đường sắt cao tốc VinSpeed

Động thái mới của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tại công ty đường sắt cao tốc VinSpeed

(NLĐO)- VinSpeed là doanh nghiệp do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập tháng 5-2025, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng đường sắt, sản xuất đầu máy và toa xe.

Con trai tỉ phú Phạm Nhật Vượng làm Tổng giám đốc VinMetal

(NLĐO)- Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng sẽ cho Pomina vay vốn lưu động với lãi suất 0% tối đa trong 2 năm.

Chứng khoán giảm, tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng vẫn tăng mạnh, vào tốp 100 thế giới

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán đỏ lửa, VN-Index mất gần 8 điểm nhưng tài sản của các tỉ phú Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn tiếp tục tăng mạnh

Vingroup doanh nghiệp Vinhomes Hòa Phát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo