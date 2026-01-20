Lộ diện linh vật ngựa ở Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 20-1, tin từ Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cho biết Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15-2 đến 21 giờ ngày 22-2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TPHCM; Saigontourist Group chủ trì tổ chức với sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn…

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 mang một tầm vóc hoàn toàn mới. Lần đầu tiên trong 23 năm, Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ phô diễn hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian.

Năm 2025 đánh dấu sự hợp nhất giữa TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương thành siêu đô thị. Bản giao hưởng mùa xuân 2026 sẽ được ngân vang, trải dài trên đại lộ Nguyễn Huệ, phân thành 3 chương: Xuân hội nhập – Cội nguồn gấm hoa – Tương lai vững bước.

Tiếp nối các năm trước, khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tràn đầy hương sắc Tết phương Nam với vườn mai vàng rực rỡ đến từ các nghệ nhân tài hoa của Làng mai Bình Lợi (xã Bình Lợi, TPHCM).

Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group - Trưởng Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, cho biết: "Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 không chỉ đơn giản là một không gian nghệ thuật độc đáo, mà còn là biểu tượng sống động cho khát vọng vươn lên và kết nối của TPHCM trong thời kỳ mới. Sau 23 năm, lần đầu tiên chúng tôi mang đến hai phong cách trải nghiệm khác biệt trong cùng một không gian, kết hợp công nghệ Mapping và AR tân tiến để kể câu chuyện về một siêu đô thị trẻ trung, năng động".

Phối cảnh Đường hoa Nguyễn Huệ. Nguồn: BTC

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ có quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.

Điểm nhấn của Đường hoa Tết năm nay là "Nhất mã thong dong" - linh vật lớn nhất với chiều cao gần 7m. Được chế tác từ chất liệu tre đan hình học thân thiện với môi trường, chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật để hòa mình cùng…

Công nghệ AR (thực tại ảo) tiếp tục được nâng cấp thông qua nền tảng TikTok. Du khách không cần tải thêm ứng dụng mà vẫn có thể trực tiếp thấy hình ảnh ngựa phi nước đại ngay tại cổng chào qua điện thoại cá nhân, tạo nên những góc "check-in" độc đáo.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2026 tiếp tục nhận được sự tham gia của tổng lãnh sự quán các nước tại TPHCM như Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan. Mỗi quốc gia sẽ mang đến những nét đặc trưng văn hóa riêng biệt, tạo nên một không gian Tết đa sắc màu và đậm tính hội nhập.