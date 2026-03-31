Lộ diện một loạt sinh vật chưa từng biết từ hang động Campuchia

Hôm 30-3, một nhóm nghiên cứu đa quốc gia dẫn đầu bởi tổ chức Fauna & Flora (Anh), Bộ Môi trường Campuchia và Đại học La Sierra (Mỹ) tuyên bố họ đã xác định được nhiều loài sinh vật hoàn toàn mới từ các hang động đá vôi ở tỉnh Battambang, phía Tây Bắc Campuchia.

Các nhà nghiên cứu đang khảo sát một địa điểm trong chuỗi hang động vừa hé lộ với thế giới một loạt loài sinh vật mới - Ảnh: CNN

Theo CNN, các loài mới bao gồm loài cuốn chiếu Orthomorpha battambangiensis; các loài tắc kè mới thuộc chi Cyrtodactylus, Hemiphyllodactylus, Dixonius; các loài ốc sên siêu nhỏ thuộc chi Clostophis, Chamalycaeus...

Ngoài ra còn có một số loài vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và định danh như rắn lục màu xanh ngọc lam, rắn bay và một số loài bò sát khác.

Các loài sinh vật mà các nhà khoa học mô tả là "không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên Trái Đất" đã lộ diện sau gần 2 năm nhóm nghiên cứu khảo sát 64 hang động trên 11 ngọn đồi ở Battambang.

Một loài rắn lục màu xanh ngọc lam vẫn đang chờ được định danh - Ảnh: CNN

Mỗi ngọn đồi và hang động trong vùng cảnh quan karst đá vôi của Campuchia - thuật ngữ chỉ dạng địa hình hình thành từ sự phong hóa đá, tạo nên các suối hang lớn, dòng chảy ngầm và hố sụt - đều tồn tại biệt lập với những nơi khác.

Vì vậy, chúng sở hữu hệ sinh thái độc đáo giống như những hòn đảo bị cô lập giữa đại dương, lưu giữ các dạng sống khác biệt đã thích nghi hoàn toàn với môi trường đặc thù, tiến hóa theo một con đường độc đáo.

Nhà bảo tồn Pablo Sinovas, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết các khám phá nói trên mới chỉ là "sơ qua".

Một số hang động trong khu vực có quá nhiều dơi nên các nhà khoa học chưa tiếp cận vì lo ngại vấn đề sức khỏe.

Cũng theo báo cáo, cảnh quan karst chiếm khoảng 9% diện tích đất liền của Campuchia, tương đương 20.000 km² , với “một phần lớn diện tích này vẫn chưa được khoa học khám phá”.

Trước mắt, nhóm nghiên cứu đang quan tâm đến 14 hang động chưa từng được khảo sát trên một ngọn đồi đá vôi ở huyện Banan, tỉnh Battambang.

Họ hy vọng các cuộc thám hiểm tiếp theo sẽ tiết lộ với thế giới thêm nhiều sinh vật độc đáo khác từ khu vực này.