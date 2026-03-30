HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Sinh vật lạ ở Ai Cập vừa làm thay đổi lịch sử loài người

Anh Thư

(NLĐO) - Những mẩu xương và răng "không thuộc về bất kỳ loài nào đã biết" đã làm đảo lộn niềm tin bấy lâu về "đất tổ" của loài người.

Trong nhiều năm, các nhà khoa học luôn tin tưởng rằng tổ tiên của loài người và vượn hiện đại bắt nguồn từ Đông Phi, như Kenya hay Ethiopia. Nhưng một sinh vật cổ đại sống ở Ai Cập tận 18 triệu năm trước đã thách thức niềm tin đó.

Theo Live Science, câu chuyện bắt nguồn từ những mẩu xương và răng hóa thạch mà nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Shorouq Al-Ashqar từ Đại học Mansoura (Ai Cập) khai quật được ở di chỉ Wadi Moghra, miền Bắc Ai Cập, trong các năm 2023-2024.

Kết quả cho thấy đó là một phần xương hàm và răng của vượn, nhưng không thuộc về bất kỳ loài nào đã biết.

Sinh vật lạ ở Ai Cập vừa làm thay đổi lịch sử loài người - Ảnh 1.

Một trong các mảnh hóa thạch được tìm thấy ở Ai Cập, thuộc về một loài họ hàng với tổ tiên chung của loài người và các loài vượn hiện đại khác - Ảnh: Hesham Sallam

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Science, các nhà khoa học đã đặt tên cho loài vượn cổ đại mới là Masripithecus moghraensis.

Nhưng nó không chỉ là một loài mới đơn thuần. Phân tích di truyền tiết lộ điều chấn động hơn: Masripithecus moghraensis nằm trên dòng dõi tổ tiên trực tiếp dẫn đến tất cả các loài vượn hiện đại, xuất hiện vào thời điểm ngay trước khi dòng dõi này phân nhánh thành vượn nhỏ (như vượn tay dài) và vượn lớn (nhánh dẫn đến loài người).

Việc tìm thấy loài mới này ở Ai Cập - một quốc gia Bắc Phi - cho thấy "đất tổ" của loài người có thể không phải là Đông Phi hoặc không chỉ gói gọn ở Đông Phi.

Thay vào đó, tổ tiên của chúng ta có thể đã sinh sống và tiến hóa ở một khu vực rộng lớn hơn nhiều, bao gồm cả Bắc Phi và bán đảo Ả Rập.

Chưa kể, Masripithecus moghraensis có quan hệ rất gần với tổ tiên chung cuối cùng của chúng ta và tất cả các loài vượn hiện nay, cho thấy vị tổ tiên chung này cũng sống ở khu vực gần đó - phần phía Bắc của lục địa Ả Rập - Phi cổ đại.

Vào thời điểm 18 triệu năm trước, 2 mảng kiến tạo Ả Rập và châu Phi ngày nay vẫn còn là khối lục địa thống nhất Afro-Arabia, với biển Đỏ mới chỉ là một vết nứt địa chất. Vì vậy, tổ tiên của chúng ta có thể dễ dàng đi bộ qua lại vùng đất nay là Ai Cập và bán đảo Ả Rập.

"Sao chổi định mệnh" xuất hiện hiện tượng lạ

"Sao chổi định mệnh" xuất hiện hiện tượng lạ

(NLĐO) - Sao chổi 41P/Tuttle–Giacobini–Kresák đã đảo chiều quay, một hiện tượng chưa từng thấy và đem lại hậu quả chết chóc.

Hành tinh “chia làm 2 nửa” LHS 3844b có thể sinh sống được

(NLĐO) - Một nửa hành tinh LHS 3844b luôn là ban ngày, nửa còn lại là bóng đêm vĩnh cửu.

“Trăng hồng” và “trăng xanh” tháng 4 - 5 có gì đặc biệt?

(NLĐO) - Trăng tròn ngày 2-4, 2-5 và 31-5 sẽ có những tên gọi rất đặc biệt: Trăng hồng, trăng hoa và trăng xanh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo