Lộ diện nhà biểu diễn ở Phú Quốc lớn hơn nơi diễn ra lễ trao giải Oscar

Ngày 5-4, thông tin từ Tập đoàn Sun Group cho biết với tốc độ thi công "thần tốc", Nhà Biểu diễn đa năng APEC tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang hiện đã hoàn thành khoảng 80% phần kết cấu bê tông cốt thép; đồng thời bắt đầu triển khai hệ thống cơ điện (MEP), bước quan trọng để đưa công trình tiến gần hơn tới giai đoạn hoàn thiện.

Theo kế hoạch, toàn bộ phần mặt ngoài của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10-2026, trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, hướng tới mốc hoàn thành tổng thể vào đầu năm 2027, sẵn sàng cho APEC.

Nhà biểu diễn đa năng cũng được Sun Group đầu tư để "sáng đèn" mỗi đêm, góp phần định hình Phú Quốc như một điểm đến của nghệ thuật và sự kiện tầm cỡ thế giới.

Theo thiết kế, Nhà Biểu diễn đa năng APEC thuộc nhóm quy mô lớn tại châu Á. Với ngôn ngữ kiến trúc giàu biểu tượng lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Con rồng cháu Tiên", nhà hát sẽ giới thiệu một Việt Nam đậm đà bản sắc văn hóa, đồng thời khẳng định khát vọng vươn ra thế giới và niềm tự hào của một quốc gia đang chuyển mình mạnh mẽ.

Với tổng diện tích sàn xây dựng lên tới 67.720m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sức chứa hơn 4.030 chỗ ngồi, Nhà Biểu diễn đa năng APEC không chỉ vượt phần lớn các nhà hát tại châu Á phổ biến 1.500-2.500 chỗ, mà còn lớn hơn cả Dolby Theatre (Mỹ) - nơi diễn ra lễ trao giải Oscar với khoảng 3.400 chỗ ngồi.

Công trình được thiết kế bởi những tên tuổi hàng đầu thế giới như Skidmore, Owings & Merrill (SOM) và Apeiro Design, đơn vị tư vấn chuyên sâu về nhà hát với hơn 50 năm kinh nghiệm đến từ Mỹ.

Hình dáng nhà hát mang trong mình triết lý phương Đông sâu sắc: khối nhà hát hình tròn biểu tượng của trời, đặt cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC hình vuông, biểu trưng cho đất, gợi nhắc quan niệm "Trời tròn - Đất vuông" trong văn hóa Á Đông.

Bao phủ bên ngoài là lớp vỏ lấy cảm hứng từ họa tiết vảy rồng, hình ảnh gắn liền với truyền thuyết "Con rồng cháu tiên", biểu trưng cho nguồn cội thiêng liêng của dân tộc và quyền uy của văn hóa phương Đông.

Mái nhà hát được nâng đỡ bởi 50 cột trụ, ẩn dụ cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, đồng thời gợi liên tưởng đến lũy tre làng, hình ảnh thân thuộc trong ký ức văn hóa Việt.

Khi bước vào bên trong, hành trình của huyền thoại tiếp tục được kể bằng ngôn ngữ nội thất, nơi mỗi không gian là một chương, mỗi trải nghiệm là một lớp cảm xúc.

Không gian tầng 1 mở ra hành trình như bước vào lòng ngọc trai, một biểu tượng của Phú Quốc, với những vòm cong mềm mại bao bọc lấy không gian, ánh sáng dịu nhẹ gợi hiệu ứng như bề mặt ngọc trai đầy thanh lịch.

Tại các khu lounge công cộng, những chi tiết gợi nhớ làng quê, xóm chài như mái lá, vật liệu đan hay bề mặt gỗ được đưa vào trong thiết kế.

Nhờ đó, không gian trở nên gần gũi, mang lại cảm giác thư thái như một điểm dừng chân nhẹ nhàng, nơi du khách có thể bắt gặp những nét quen thuộc của văn hóa Việt trong một tổng thể hiện đại.

Tầng 2 được dẫn lối bởi thảm cỏ xanh mướt từ bên ngoài. Khu vực này được giữ ở tông sáng, nhẹ và thanh thoát, với ánh sáng tự nhiên và không gian mở. Tất cả tạo nên một khoảng chuyển tiếp dịu dàng, như một nhịp nghỉ cần thiết trước khi khán giả bước vào không gian chính của nhà hát.





Khán phòng cũng là "trái tim" của công trình mang tên "Lạc Long Quân" mở ra với một không gian ấn tượng và giàu cảm xúc. Tông đỏ và vàng được sử dụng làm chủ đạo, vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa gợi cảm giác trang trọng, phù hợp với một không gian biểu diễn lớn.

Thiết kế trần xếp lớp gợi liên tưởng đến mái ngói truyền thống, trong khi các mảng tường được xử lý với họa tiết lấy cảm hứng từ vảy rồng.

Những chi tiết này được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, góp phần tạo nên một không gian vừa mang dấu ấn văn hóa, vừa phù hợp với các chương trình nghệ thuật đương đại.

Với sân khấu rộng 30m và sức chứa 4.030 chỗ ngồi, nhà hát được thiết kế để đáp ứng các chương trình biểu diễn và sự kiện quy mô lớn. không gian sẽ được trang bị hệ thống nội thất cùng âm thanh, ánh sáng hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các show diễn, concert và sự kiện quốc tế quy mô lớn như liên hoan phim thế giới, sẵn sàng chào đón những nghệ sĩ hàng đầu thế giới, quảng bá rộng rãi vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Bắt tay cùng Tập đoàn Sun Group, Cirque du Soleil - tập đoàn nghệ thuật biểu diễn hàng đầu thế giới đến từ Canada - sẽ trình diễn thường xuyên, mở ra kỳ vọng đưa những show diễn đẳng cấp quốc tế đến với Phú Quốc.

Nổi tiếng với phong cách kết hợp giữa nhào lộn, sân khấu, âm nhạc và kể chuyện, Cirque du Soleil đã chinh phục khán giả tại hơn 60 quốc gia, trở thành biểu tượng của nghệ thuật trình diễn đương đại trên toàn cầu.

Tông màu đỏ bordeaux chủ đạo kết hợp cùng ánh sáng vàng ấm tạo nên một bầu không khí sâu, ấm và giàu cảm xúc.

Quầy bar đóng vai trò là trung tâm thị giác, với hệ kệ rượu đèn nền tạo hiệu ứng nổi bật như một sân khấu thu nhỏ.

Khu vực chỗ ngồi được tổ chức theo các cụm nhỏ, vừa đảm bảo tính riêng tư, vừa duy trì sự kết nối trong tổng thể.

Vật liệu được lựa chọn tinh tế với nhung đỏ, kim loại ánh champagne và bề mặt đá vân nhẹ, tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa sang trọng và cảm xúc.

Tổng thể không gian không chỉ phục vụ chức năng nghỉ ngơi, mà còn góp phần kéo dài trải nghiệm trước và sau buổi diễn.