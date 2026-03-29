Kinh tế

Thông tin tiến độ 2 dự án quan trọng phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Tin - ảnh: Tâm Quân - Phú Quốc

(NLĐO) - Chưa đầy 10 tháng thi công, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC hiện đã đạt hơn 90% phần kết cấu thô

Ngày 29-3, Tập đoàn Sun Group đã có những chia sẻ về tiến độ thi công các dự án quan trọng nhằm phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC hiện đã đạt hơn 90% phần kết cấu thô

Theo đó, chưa đầy 10 tháng thi công, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC hiện đã đạt hơn 90% phần kết cấu thô. Đáng chú ý, hạng mục kết cấu thép mái quy mô lớn đã lắp dựng được 12/13 nhịp trục U, cho thấy tiến độ thi công đang bám sát kế hoạch đề ra, bất chấp yêu cầu kỹ thuật phức tạp của công trình mang tầm quốc tế.

Khu vực nhà hát đa năng hiện đã hoàn thành khoảng 80% phần kết cấu bê tông cốt thép, đồng thời bắt đầu triển khai hệ thống cơ điện (MEP), bước quan trọng để đưa công trình tiến gần hơn tới giai đoạn hoàn thiện.

Theo kế hoạch, toàn bộ phần mặt ngoài của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10-2026, trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, hướng tới mốc hoàn thành tổng thể vào đầu năm 2027, sẵn sàng cho APEC.

Song song với đó, chỉ hơn 9 tháng xây dựng, dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc cũng đang được đẩy mạnh thi công trên nhiều hạng mục then chốt.

Đường cất hạ cánh số 2 ghi nhận tiến độ bê tông xi măng đạt 58% đối với lớp M150/25, trong khi lớp chất lượng cao M350/45 đã bắt đầu triển khai.

Trong bối cảnh các công trình APEC tại Phú Quốc đang tăng tốc thi công, Tập đoàn Sun Group chính thức bắt tay Changi Airports International để quản lý và vận hành sân bay Phú Quốc

Tại nhà ga hành khách T2, kết cấu phần thô đã đạt 85% và chính thức bước sang giai đoạn lắp dựng kết cấu thép mái từ đầu tháng 3-2026.

Đặc biệt, nhà ga VIP, công trình mang tính biểu tượng cho việc đón tiếp nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao, đã hoàn thành 100% phần kết cấu thô, với kết cấu mái đạt 60%, cho thấy tốc độ triển khai vượt kỳ vọng.

Việc đồng thời triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao và tiến độ gấp rút không chỉ cho thấy năng lực thi công và tổ chức của Sun Group, mà còn phản ánh quyết tâm đưa Phú Quốc trở thành điểm đến đủ năng lực đăng cai các sự kiện quốc tế hàng đầu.

Từ một đảo du lịch nghỉ dưỡng, Phú Quốc đang từng ngày định hình vai trò mới, một trung tâm hội nghị, sự kiện và giao thương mang tầm khu vực, với hệ sinh thái hạ tầng hiện đại được kiến tạo đồng bộ.

Thủ tướng đề nghị phát huy tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi" tại các dự án phục vụ APEC

Thủ tướng đề nghị phát huy tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi" tại các dự án phục vụ APEC

(NLĐO) - Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi"; "vừa chạy vừa xếp hàng", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió"

