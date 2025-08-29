Lộ diện quái vật khiến các nhà khoa học phải sốc vì độ rùng rợn

Các nhà cổ sinh vật học vừa xác định được một loài quái vật cổ đại hoàn toàn mới thuộc kỷ Jura, đặt tên là Spicomellus afer.



Hóa thạch của Spicomellus afer đã được khai quật từ Morocco, bao gồm một số mảnh xương gắn liền với các gai nhọn và dài như những thanh kiếm.



Các phần hóa thạch của quái vật Spicomellus afer được xử lý tại phòng thí nghiệm - Ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp

Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature, Spicomellus afer đã lang thang trên hành tinh tận 168 triệu năm trước và là loài cổ xưa nhất của nhóm quái vật "bọc thép" Ankylosauria.



Ankylosauria là một nhóm khủng long đặc trưng bởi thân hình đồ sộ, khắp người phủ giáp xương cứng và đầy gai nhọn.

Nhưng con quái vật vừa được phát hiện có lẽ là đại diện đáng sợ nhất trong gia tộc.

Hình ảnh tái hiện quái vật Spicomellus afer khi còn sống - Ảnh: Matthew Dempsey

"Lần đầu tiên nhìn thấy và nghiên cứu hóa thạch Spicomellus afer thật sự rất rùng rợn. Chúng tôi không thể tin được nó kỳ lạ đến thế" - GS Richard Butler từ Đại học Birmingham (Anh), đồng tác giả, nói với Sci-News.

Theo các tác giả, phát hiện về quái vật này đã đảo ngược phần lớn những gì giới khoa học tin rằng đã biết về nhóm Ankylosauria, đồng thời chứng minh còn rất nhiều điều cần tìm hiểu về khủng long nói chung.

Spicomellus afer có các gai xương hợp nhất và nhô ra từ tất cả các xương sườn, một đặc điểm không thấy ở bất kỳ loài động vật có xương sống nào khác còn sống hoặc đã tuyệt chủng.

Chiếc gai dài nhất trong số hóa thạch thu được là 87 cm và có thể còn dài hơn khi con vật này còn sống, mọc ra từ một vòng xương quanh cổ.

Nghiên cứu cũng mô tả quái vật này "sở hữu nhiều tấm giáp cứng và gai trải dài khắp cơ thể, bao gồm gai cổ dài cả mét, gai lớn nhô lên trên hông và một loạt gai dài giống như lưỡi kiếm, các mảnh giáp gắn liền với cặp gai dài và các tấm dọc theo vai".

Mặc dù phần đuôi của loài mới này vẫn chưa được tìm thấy, nhưng những mảnh xương còn sót lại cho thấy nó có một vũ khí ở đuôi, có thể là dạng đuôi chùy, được tạo thành bởi một số đốt sống đuôi hợp nhất.

"Việc tìm thấy lớp giáp phức tạp như vậy ở loài khủng long Ankylosauria thời kỳ đầu đã thay đổi hiểu biết của chúng ta về cách thức tiến hóa của loài khủng long này" - GS Susannah Maidment từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh), đồng tác giả, cho biết.