Lao động

Lộ diện top 10 nơi làm việc tốt nhất- ngành ngân hàng 2025

Huỳnh Như

(NLĐO) - Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam- ngành Ngân hàng 2025 ghi nhận nỗ lực tái cấu trúc nhân sự, thích ứng mạnh mẽ với chuyển đổi số và AI.

Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam- ngành Ngân hàng năm 2025 vừa được Viet Research và Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) công bố, ghi dấu năm thứ tư liên tiếp chương trình tôn vinh những doanh nghiệp có môi trường làm việc hấp dẫn và bền vững nhất trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng.

Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành ngân hàng lộ diện - Ảnh 1.

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình thị trường lao động ngành ngân hàng

Chương trình VBW10 không chỉ là bảng xếp hạng, mà còn là bức tranh phản chiếu sức khỏe và khả năng thích ứng của thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số. Những ngân hàng được vinh danh đều thể hiện vai trò tiên phong trong cải thiện môi trường làm việc, phát triển nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy trách nhiệm xã hội – 3 yếu tố then chốt cho tăng trưởng bền vững của ngành.

Sức ép công nghệ đang khiến thị trường lao động ngân hàng thay đổi nhanh chóng. Sự lan tỏa của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay thế hàng loạt nghiệp vụ thủ công, từ mở tài khoản, nhập liệu đến xử lý hồ sơ. Từ nửa cuối năm 2024, nhiều ngân hàng đã mạnh tay tinh gọn bộ máy, dẫn đến làn sóng cắt giảm nhân sự lan rộng. 

Sáu tháng đầu năm 2025, hơn 3.400 người rời khỏi hệ thống 28 ngân hàng thương mại – nhưng đây không phải là dấu hiệu suy thoái mà là bước tái cơ cấu để thích ứng với mô hình ngân hàng số.

Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành ngân hàng lộ diện - Ảnh 2.

Nhiều ngân hàng đầu tư mạnh vào công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao để thích ứng kỷ nguyên số

Khảo sát từ Viet Research cho thấy 4 thách thức lớn trong quản trị nhân sự ngành ngân hàng, nổi bật nhất là thiếu hụt nhân lực công nghệ chất lượng cao. Việt Nam hiện cần khoảng 150.000-200.000 lao động công nghệ thông tin mỗi năm, nhưng nhóm am hiểu cả kỹ thuật số lẫn nghiệp vụ tài chính - ngân hàng lại vô cùng khan hiếm. 

Dự báo đến năm 2026, ngành ngân hàng cần tới 750.000 nhân sự công nghệ, gấp đôi so với năm 2018 – một “nút thắt cổ chai” đáng lo ngại với tiến trình chuyển đổi số.

Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành ngân hàng lộ diện - Ảnh 3.

Ngành ngân hàng đẩy mạnh tái cấu trúc, hướng tới mô hình vận hành tinh gọn và hiệu quả hơn

Dù ngắn hạn chứng kiến nhiều biến động, triển vọng dài hạn của thị trường lao động ngân hàng Việt Nam vẫn sáng sủa. Các ngân hàng đang chuyển mình để trở thành “doanh nghiệp số” thực thụ, trong đó con người là trung tâm của chiến lược phát triển. Như nhận định từ Viet Research, đầu tư cho công nghệ là điều kiện cần, nhưng đầu tư cho con người mới là điều kiện đủ – bảo đảm cho sự thịnh vượng và bền vững của toàn ngành trong kỷ nguyên số.

Lễ vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - Ngành Ngân hàng dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12-2025, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt 2025 với chủ đề “Kiến tạo và dẫn dắt chuyển đổi bền vững”. Danh sách chi tiết được công bố tại trang thông tin của chương trình https://vbw10.v và các kênh truyền thông đại chúng.

(NLĐO) - Nhiều yếu tố phức tạp đã khiến việc thu hồi tài sản trong “vụ lừa thế kỷ” của ngành ngân hàng kéo dài dai dẳng.

Sáng 3-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, chúc mừng năm mới, giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhà nước và ngành ngân hàng thời gian tới.

(NLĐO)- Theo Backbase, AI được sử dụng để tạo ra các cuộc trò chuyện thông minh và hiệu quả nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng, tăng gắn kết với khách hàng

Môi trường làm việc Bộ Tài chính trí tuệ nhân tạo ngành ngân hàng chuyển đổi số
