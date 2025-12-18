Lộ hàng loạt sai phạm trên 2 tuyến đường tiền tỉ ở Gia Lai vừa sửa đã hỏng

Ngày 18-12, lãnh đạo UBND xã Ia Pa cho biết đã ban hành kết luận nội dung tố cáo liên quan đến ông Phạm Chí Sĩ, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa (cũ).

Tuyến đường ở xã Ia Pa vừa sửa đã hư hỏng nặng



Trước đó, tháng 5-2025, UBND huyện Ia Pa (cũ) đầu tư sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, mỗi tuyến có kinh phí 1,1 tỉ đồng.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa; đơn vị thi công là Công ty TNHH Quang Minh Tuấn; tư vấn giám sát là Công ty CP Quang Minh Phát – Gia Lai. Các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng từ giữa tháng 8-2025.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn khai thác, cả hai tuyến đường đã bong tróc, sụt lún nghiêm trọng, ảnh hưởng việc đi lại của người dân, gây bức xúc trong dư luận. Một công dân đã gửi đơn tố cáo, cho rằng có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thi công không đúng thiết kế, cắt xén và nghi "rút ruột" công trình.

Qua xác minh, UBND xã Ia Pa kết luận nội dung tố cáo là đúng. Cụ thể, chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã tự ý thay đổi vật liệu thi công so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt, không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng khi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận là trái quy định.

UBND xã Ia Pa xác định trách nhiệm chính thuộc về Công ty TNHH Quang Minh Tuấn và Công ty CP Quang Minh Phát – Gia Lai. Ông Phạm Chí Sĩ chịu trách nhiệm do thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng công trình, đồng thời tổ chức nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định.

Từ kết luận trên, UBND xã Ia Pa đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Phạm Chí Sĩ; yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và khẩn trương khắc phục các hư hỏng, bảo đảm an toàn và quyền lợi của người dân.