Lộ hàng loạt sai phạm trên 2 tuyến đường tiền tỉ ở Gia Lai vừa sửa đã hỏng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lộ hàng loạt sai phạm trên 2 tuyến đường tiền tỉ ở Gia Lai vừa sửa đã hỏng

Đức Anh

(NLĐO) – Hai tuyến đường tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai vừa được sửa chữa với tổng kinh phí hơn 2,2 tỉ đồng nhưng nhanh chóng xuống cấp nghiêm trọng.

Ngày 18-12, lãnh đạo UBND xã Ia Pa cho biết đã ban hành kết luận nội dung tố cáo liên quan đến ông Phạm Chí Sĩ, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa (cũ).

Lộ hàng loạt sai phạm trên 2 tuyến đường tiền tỉ ở Gia Lai vừa sửa đã hỏng - Ảnh 1.

Tuyến đường ở xã Ia Pa vừa sửa đã hư hỏng nặng

Trước đó, tháng 5-2025, UBND huyện Ia Pa (cũ) đầu tư sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, mỗi tuyến có kinh phí 1,1 tỉ đồng. 

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa; đơn vị thi công là Công ty TNHH Quang Minh Tuấn; tư vấn giám sát là Công ty CP Quang Minh Phát – Gia Lai. Các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng từ giữa tháng 8-2025.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn khai thác, cả hai tuyến đường đã bong tróc, sụt lún nghiêm trọng, ảnh hưởng việc đi lại của người dân, gây bức xúc trong dư luận. Một công dân đã gửi đơn tố cáo, cho rằng có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thi công không đúng thiết kế, cắt xén và nghi "rút ruột" công trình.

Qua xác minh, UBND xã Ia Pa kết luận nội dung tố cáo là đúng. Cụ thể, chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã tự ý thay đổi vật liệu thi công so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt, không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng khi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận là trái quy định.

UBND xã Ia Pa xác định trách nhiệm chính thuộc về Công ty TNHH Quang Minh Tuấn và Công ty CP Quang Minh Phát – Gia Lai. Ông Phạm Chí Sĩ chịu trách nhiệm do thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng công trình, đồng thời tổ chức nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định.

Từ kết luận trên, UBND xã Ia Pa đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Phạm Chí Sĩ; yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và khẩn trương khắc phục các hư hỏng, bảo đảm an toàn và quyền lợi của người dân.

Tin liên quan

Tiền tỉ trôi theo đường hỏng

Tiền tỉ trôi theo đường hỏng

Sau nhiều tháng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố nhân vật đầu tiên liên quan đến con đường 250 tỉ đồng ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Người bị khởi tố là kỹ sư của Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông 8 - phụ trách việc khảo sát thiết kế công trình.

Giám đốc Sở GTVT TP HCM: "Đường hỏng do không có xe lưu thông"

(NLĐO) – Lý do theo Giám đốc Sở GTVT TP HCM là đường không có xe lưu thông, nhựa không nổi lên dẫn đến hư hỏng.

ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quản lý nhà nước đơn vị thi công dự án đầu tư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo