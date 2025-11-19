Lò lu Đại Hưng - Di sản văn hóa sống động vùng đất Nam Bộ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Lò lu Đại Hưng - Di sản văn hóa sống động vùng đất Nam Bộ

VÕ THANH

(NLĐO) - Điều làm nên sự độc đáo và giá trị của lu ở lò lu Đại Hưng chính là quy trình sản xuất hoàn toàn thủ công, không sử dụng máy móc hay kỹ thuật hiện đại

Dù thời vàng son đã lùi xa nhưng âm vang của nghề lu ở Tương Bình Hiệp vẫn còn như lắng lại trong từng lớp đất sét, trong đôi tay thô ráp mà dịu dàng của những người thợ còn cố giữ nghề.

Tuổi đời hàng trăm năm

Đến thăm lò lu Đại Hưng vào một buổi chiều cuối mùa mưa khi nắng đang nhạt dần, bất giác tôi cảm thấy như đang được sống lại với ký ức ngày xưa, nơi tuổi thơ chạy vòng quanh vườn chơi trốn tìm, nấp sau những cái lu, cái vại đựng nước. Ở thành phố, thật khó để bắt gặp một cái lu, bởi trên thực tế giờ rất ít người sử dụng.

Theo lời kể của những người thợ nơi đây, phường Tương Bình Hiệp từ lâu đã nổi tiếng là một cái nôi của nghề thủ công truyền thống như sơn mài, gốm mà sản phẩm tiêu biểu là những chiếc lu, khạp, hũ… Với tuổi đời hàng trăm năm, làm lu không chỉ là nghề mưu sinh của nhiều thế hệ mà còn là một bảo tàng sống lưu giữ những kỹ thuật và giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất Nam Bộ xưa, đặc biệt là truyền thống sản xuất nông, ngư nghiệp.

Lò lu Đại Hưng - Di sản văn hóa sống động vùng đất Nam Bộ - Ảnh 1.

Mỗi sản phẩm là kết tinh của sự khéo léo, kinh nghiệm và tâm huyết của người thợ (Ảnh Mia)

Nhắc đến nghề làm lu chắc chắn là kể về lò chuyên sản xuất các loại lu, khạp nổi tiếng từ hàng trăm năm nay, đó là lò lu Đại Hưng. Đây cũng là cơ sở sản xuất gốm thủ công lớn nhất Bình Dương với diện tích gần 11.000 m2. Sự tồn tại và phát triển của lò lu đặc biệt này vừa giúp lưu giữ được một nghề truyền thống của địa phương, vừa góp phần phát triển kinh tế trong vùng khi nơi đây trở thành một trung tâm sản xuất gốm lớn, cung cấp các vật dụng thiết yếu cho đời sống sinh hoạt, nông nghiệp và ngư nghiệp cho cả vùng Nam Bộ, thậm chí xuất khẩu sang các nước lân cận như Campuchia.

Theo ông Bùi Văn Giang, hay ở đây quen gọi với cái tên dân giã là Tám Giang - chủ lò lu Đại Hưng, người sáng lập nên lò lu này là một ông chủ người Hoa, quê ở Quảng Đông (Trung Quốc) di cư đến vùng này vào khoảng hồi thế kỷ XVII - XVIII. Trải qua nhiều đời chủ người Hoa, đến sau năm 1975, lò lu được Hợp tác xã Tương Bình Hiệp tiếp nhận.

Lò lu Đại Hưng - Di sản văn hóa sống động vùng đất Nam Bộ - Ảnh 2.

Lu được phơi khô trong nhiều ngày rồi được mang đi nung

Năm 1989, UBND xã Tương Bình Hiệp chính thức giao cho ông Tám Giang quản lý và phát triển cho đến ngày nay. Năm 2006, lò lu Đại Hưng được UBND tỉnh Bình Dương cũ xếp hạng Di tích cấp tỉnh, khẳng định giá trị văn hóa và lịch sử của làng nghề.

Kết tinh của sự khéo léo, kinh nghiệm

Điều làm nên sự độc đáo và giá trị của lu ở lò lu Đại Hưng chính là quy trình sản xuất hoàn toàn thủ công, không sử dụng máy móc hay kỹ thuật hiện đại. Mỗi sản phẩm là kết tinh của sự khéo léo, kinh nghiệm và tâm huyết của người thợ. Nguyên liệu chính để làm nên chiếc lu là đất sét được tuyển chọn kỹ lưỡng, sau đó đưa ngâm, nhào, cán để loại bỏ tạp chất và tạo độ dẻo cần thiết.

Lò lu Đại Hưng - Di sản văn hóa sống động vùng đất Nam Bộ - Ảnh 3.

Các sản phẩm lu, khạp… thường có màu sắc cổ điển

Theo những người thợ ở đây thì công đoạn tạo hình luôn đòi hỏi phải có kỹ thuật cao. Người thợ sử dụng bàn xoay và đôi tay tài hoa của mình để đắp đất, vuốt thành hình dáng chiếc lu, khạp. Kỹ thuật này gọi là "chuốt tay", khác biệt hoàn toàn với việc đúc khuôn công nghiệp. Tùy thuộc vào kích thước sản phẩm mà người thợ có thể làm trong nhiều ngày, mỗi ngày đắp thêm một phần, chờ khô rồi mới đắp tiếp.

Các sản phẩm lu, khạp… thường có màu sắc cổ điển, mộc mạc, ít hoa văn cầu kỳ. Tuy nhiên, một số sản phẩm có thể được vẽ hoặc khắc những hoa văn đơn giản, gần gũi với đời sống nông thôn.

Lò lu Đại Hưng - Di sản văn hóa sống động vùng đất Nam Bộ - Ảnh 4.

Lu được phơi khô trong nhiều ngày rồi mang đi nung

Sau khi tạo hình xong, lu được phơi khô tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời trong nhiều ngày rồi được mang đi nung. Đây là khâu quan trọng nhất, quyết định chất lượng và màu sắc của sản phẩm. Lò nung được đốt ở nhiệt độ khoảng 1.200 độ C với thời gian từ 5 đến 6 giờ. Chính quy trình thủ công này tạo ra những sản phẩm lu có độ bền cao, khả năng chống thấm tốt và màu sắc độc đáo mà gốm công nghiệp khó có thể bắt chước được.

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã đưa lò lu vào khai thác du lịch, thu hút đông khảo khách tham quan, tìm hiểu. Đến đây, du khách có cơ hội chứng kiến tận mắt quá trình làm lu, hiểu thêm về văn hóa và lịch sử của làng nghề, qua đó góp phần quảng bá và bảo tồn di sản này.

Dù đối mặt với nhiều thách thức trước nhịp sống hiện đại, nhưng với lịch sử hàng trăm năm và quy trình thủ công độc đáo, với những người thợ âm thầm giữ lửa lò luôn cháy là một minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt của văn hóa Nam Bộ, xứng đáng được trân trọng và bảo tồn cho các thế hệ mai sau.

Lò lu Đại Hưng - Di sản văn hóa sống động vùng đất Nam Bộ - Ảnh 5.

Tin liên quan

Gần một thế kỷ giữ lửa lò rèn

Gần một thế kỷ giữ lửa lò rèn

(NLĐO) - Lò rèn Phương đã tồn tại gần trăm năm, với tên gọi mang đậm dấu ấn lịch sử

Xóm tạc tượng dưới chân cầu Ông Buông

(NLĐO) - Từ những xưởng nhỏ ẩn mình trong khu dân cư, các pho tượng nơi đây đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống tín ngưỡng của nhiều ngôi chùa

Giữ hồn “Hoa” qua nét “Hẩu”

(NLĐO) - Hẩu - linh vật của người Hoa gốc Phúc Kiến vẫn được người thợ thủ công gìn giữ bằng đôi tay bền bỉ và sự gắn bó với tín ngưỡng cộng đồng

tỉnh Bình Dương Hợp tác xã cơ sở sản xuất nghề truyền thống nghề thủ công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo