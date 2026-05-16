Lộ người đứng sau “lô hàng nguy hiểm” ở Quảng Trị

Ngày 16-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn.

Vụ vận chuyển hàng cấm là pháo lậu và thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ. Ảnh: Trần Khôi

Trước đó, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 11-5, tại khu vực thôn An Mỹ (xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị), tổ công tác của PC03 Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang Phạm Thế Nam (SN 1985, ngụ xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi bốc xếp hàng cấm lên ô tô mang BKS 29H-753.xx.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phương tiện và đã phát hiện trên xe có 153 hộp pháo hoa nổ (loại 49 ống), nặng khoảng 260kg do nước ngoài sản xuất cùng 7.600 bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Quá trình điều tra vụ việc, PC03 đã bắt giữ Trần Thị Minh Hương (SN 1985, ngụ thôn Phú Hậu, xã Hiếu Giang) và Trần Công Trịnh (SN 1983, ngụ phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) là các đối tượng có hành vi buôn bán hàng cấm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.