Giải trí

Lộ những hình ảnh của Miu Lê tại "đồn" thu hút sự chú ý

Thùy Trang

(NLĐO) - Hình ảnh Miu Lê có mặt ở cơ quan công an để lấy lời khai vì vụ việc dính líu đến ma túy lan truyền khắp mạng xã hội.

Miu Lê ở đồn vẫn rất "slay"?

Hình ảnh Miu Lê ở đồn bị lan truyền trên mạng xã hội

Theo đó, hình ảnh Miu Lê đeo mắt kính đen, xuất hiện ở đồn công an vì vụ việc có liên quan đến ma túy thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều bình luận về hình ảnh của Miu Lê cùng với những thông tin về những người cùng bị "dính chàm" với Miu Lê những ngày qua. Hàng loạt hình ảnh của những người chung nhóm bị đưa về đồn công an điều tra cùng với Miu Lê dần xuất hiện.

Trong đó, An là người thường xuyên xuất hiện cùng Miu Lê thời gian gần đây. Khán giả dễ dàng nhận ra khi An sát cánh cùng Miu Lê trong chuyến cine tour quảng bá cho dự án điện ảnh "Đại tiệc trăng máu 8" đang được chiếu tại rạp.

Vụ việc Miu Lê dính đến ma túy khiến cả cõi mạng dậy sóng và khán giả thì bàng hoàng bởi với khán giả, Miu Lê là một người nổi tiếng dễ mến và tài năng.

Trước thông tin Miu Lê trở nên ồn ào, phản hồi từ phía công ty quản lý của Miu Lê lên tiếng xác nhận có làm việc với cơ quan chức năng, nói đang phối hợp xác minh, chưa đưa ra khẳng định cuối cùng về các thông tin lan truyền.

Điều này khiến dư luận chia làm 2 hướng: cho rằng đây là phản hồi "mềm" để chờ xử lý; hoặc cho rằng phía nghệ sĩ chưa thể phát ngôn khi chưa có kết luận chính thức.

Trước những phản ứng cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng phản hồi từ công ty quản lý khá "né tránh"; nhiều người đào lại các clip livestream, biểu hiện cũ để suy diễn. Nhưng cũng có những người giữ thái độ chờ xác minh, nhắc rằng showbiz Việt từng có nhiều trường hợp tin đồn bị thổi phồng; cho rằng cần phân biệt: tin mạng, thông báo công an và kết luận pháp lý cuối cùng.

Miu Lê làm cõi mạng bùng nổ

Những ngày qua, mạng xã hội tiếp tục lan truyền nhưng chưa kiểm chứng với các nội dung: ai là người báo công an, nhóm đi cùng gồm những ai, clip ở resort/bãi biển, chuyện "đã theo dõi từ trước". Hiện chưa có nguồn chính thống xác nhận đầy đủ các chi tiết này. Nếu vụ việc được xác nhận thật thì pháp lý thường xử lý thế nào?

Theo pháp luật Việt Nam hiện nay, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị xử phạt hành chính hoặc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tùy trường hợp. Nếu có hành vi: tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng thì có thể chuyển sang xử lý hình sự với mức rất nặng. Quan trọng là "sử dụng" và "tàng trữ/mua bán/tổ chức" là các mức độ pháp lý hoàn toàn khác nhau.

Điều đáng chú ý trong cách mạng xã hội phản ứng với vụ việc lần này. Vụ này viral rất nhanh vì: Miu Lê vốn có hình ảnh khá "sạch"; nhiều người bất ngờ; TikTok hiện có xu hướng khuếch đại drama bằng cắt ghép clip và suy đoán.

Một số bài đăng hiện đã bắt đầu: thêm thắt thông tin, dựng "timeline nội bộ", hoặc gắn thêm tên nghệ sĩ khác dù chưa có xác nhận.

Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy, ai là người thông tin?

(NLĐO) - Thông tin Miu Lê bị điều tra vì có dính líu đến ma túy nguội bớt thì mạng xã hội tiếp tục bùng nổ Miu Lê bị bắt ở đâu?

Từ ồn ào Miu Lê: Những vụ bê bối ma túy gây sốc showbiz Việt

(NLĐO) - Trước tin đồn liên quan đến ma túy của Miu Lê, showbiz Việt từng có những vụ bê bối gây sốc về nghệ sĩ và "nàng tiên nâu".

Phim "Đại tiệc trăng máu 8" thế nào giữa "bão" ồn ào nữ chính Miu Lê?

(NLĐO) - Phim "Đại tiệc trăng máu 8" do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn đang ở thế "lửng lơ" giữa những ồn ào quanh nghi vấn Miu Lê vướng bê bối ma túy.

