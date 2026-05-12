HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Quanh chuyện địa điểm Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy

Thùy Trang

(NLĐO)- Thông tin Miu Lê bị điều tra vì có dính líu đến ma túy nguội bớt thì mạng xã hội tiếp tục bùng nổ Miu Lê bị bắt ở đâu?

Miu Lê bị bắt quả tang chơi thuốc trên bãi biển?

Không có chuyện Miu Lê bị bắt ở bãi biển? - Ảnh 1.

Miu Lê trở thành cái tên gây bão mạng xã hội

Theo đó, mạng xã hội liên tục "sáng đèn" với những thông tin xoay quanh ca sĩ- diễn viên Miu Lê bị điều tra vì có liên quan đến ma túy. Mạng xã hội lan truyền thông tin ca sĩ Miu Lê và những người bạn của mình bị bắt quả tang đang chơi chất cấm tại bãi biển ở Hải Phòng.

Thông tin được đưa ra "khoảng 12:30 ngày 10-5, Công an đặc khu Cát Hải nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một số đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng…". 

Khi thông tin này được lan truyền, hầu hết khán giả vừa thấy bàng hoàng về việc Miu Lê "nhúng chàm" vừa thấy hoang mang với câu hỏi "Vì sao Miu Lê cùng những người bạn của mình "cả gan" làm điều xấu nơi thanh thiên bạch nhật?".

Trong hàng triệu lời bình luận trên mạng xã hội, khán giả đều thấy tiếc cho một gương mặt từng rất nỗ lực trong nghề để tỏa sáng. Và giờ đây, chính cô hủy hoại sự nghiệp của mình bằng lựa chọn quá đỗi sai lầm. Và nếu Miu Lê cùng những người bạn của mình dám chơi thuốc ngay ở bãi biển, điều đó càng làm cho tội lỗi của cô nặng thêm. Cư dân mạng không ngừng bàn tán về điểm này.

Nhưng cũng có những thông tin khác về việc Miu Lê bị công an đưa về đồn để điều tra. Theo đó, nguồn tin tiết lộ: "Không phải nhóm của Miu Lê chơi thuốc ở bãi biển. Nhóm này đã thuê mọt căn villa sang trọng nằm gần bãi biển". 

Lý do Miu Lê bị bắt quả tang?

Không có chuyện Miu Lê bị bắt ở bãi biển? - Ảnh 2.

Dân mạng đồn đoán lý do Miu Lê bị bắt quả tang

Thông tin vì sao bị bắt cũng được cho rằng "do bố của một người trong nhóm (là việt kiều) báo công an đến bắt. Do bà việt kiều này chơi bời độc hại và phá của của gia đình quá nên bố bà ấy không quản được nữa. Hết cách, ông bố mới báo công an luôn. Ai ngờ dính cả Miu Lê trong đợt này".

Cư dân mạng cũng quan tâm đến thông tin việc Miu Lê dương tính với cả 3 loại ma túy khi kiểm tra nước tiểu. "Chơi 1 lúc 3 loại… kiểu này thì kinh nghiệm đầy mình rồi…". "Thần kinh thép mới có thể chơi cùng lúc 3 loại thế này", "Tiêu tan sự nghiệp", ..., cư dân mạng bình luận.

Không có chuyện Miu Lê bị bắt ở bãi biển? - Ảnh 3.

Bức ảnh Miu Lê và Chi Dân gây bão mạng xã hội

Những hình ảnh cũ, lời nói cũ của Miu Lê lần lượt bị cư dân đào lại. Trong đó, bức ảnh Miu Lê chụp chung cùng Chi Dân khiến khán giả yêu mến có phần "đau lòng". 

Cả hai từng là bạn thân của nhau. Cả hai đều có điểm chung là rất có tài và cùng nhúng chàm vì ma túy.

Tin liên quan

Công ty quản lý Miu Lê nói gì về tin đồn gây xôn xao?

Công ty quản lý Miu Lê nói gì về tin đồn gây xôn xao?

(NLĐO) - Trước thông tin ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan điều tra liên quan đến ma túy ở Hải Phòng, phía công ty quản lý của Miu Lê lên tiếng.

Miu Lê ca sĩ miu lê Miu Lê bị bắt Miu Lê ma túy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo