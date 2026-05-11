Miu Lê với tấm ảnh gây bão mạng xã hội

Miu Lê vẫn để Facebook ở chế độ công khai

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991) với chú thích Miu Lê trình diện tại đồn do nghi vấn dính líu đến chất cấm.

Thông tin nhanh chóng làm bùng nổ mạng xã hội vì những thông tin quanh cái tên Lê Ánh Nhật khiến khán giả nghĩ đến ca sĩ Miu Lê.

Suốt những giờ qua, cư dân mạng liên tục réo gọi Miu Lê. Người dùng mạng thậm chí tràn vào trang cá nhân của Miu Lê để hỏi thăm tình hình.

Nhưng điều kỳ lạ là nữ ca sĩ vẫn chưa đưa ra phản hồi khiến thông tin càng thêm bùng nổ. Hiện tại, trang Facebook cá nhân của Miu Lê vẫn để chế độ công khai, không khóa bình luận.

Những tin đồn quanh Miu Lê khiến cõi mạng dậy sóng nhưng những thông tin này vẫn chưa được xác minh. Khán giả đang mong Miu Lê lên tiếng vì những thông tin này khá tiêu cực.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh ngày 5-7-1991, quê gốc Thừa Thiên - Huế. Cô bắt đầu được công chúng biết đến qua các bộ phim dành cho tuổi teen vào cuối những năm 2000.

Thời điểm đó, Miu Lê tham gia diễn xuất nhiều hơn ca hát và xuất hiện trong các dự án như Thiên thần áo trắng, Những thiên thần áo trắng hay Cô gái xấu xí. Hình ảnh của cô gắn với lớp nghệ sĩ trẻ bước ra từ các bộ phim học đường và các chương trình giải trí dành cho giới trẻ.

Danh sách lan truyền khiến cõi mạng dậy sóng

Gia cảnh Miu Lê

Sau một thời gian hoạt động với vai trò diễn viên, Miu Lê chuyển hướng sang âm nhạc. Quá trình này không diễn ra nhanh chóng vì cô từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc và phong cách biểu diễn.

Thay vì tách hẳn khỏi nghệ thuật, cô tiếp tục phát hành sản phẩm mới và duy trì hoạt động trong cả hai lĩnh vực.

Miu Lê được yêu mến bởi người có tài

Trong âm nhạc, Miu Lê thường theo đuổi các bài hát mang nội dung tình cảm, giai điệu dễ nghe và hướng đến khán giả trẻ. Cô không thuộc nhóm ca sĩ có kỹ thuật thanh nhạc nổi bật, nhưng có lượng người theo dõi ổn định nhờ sự xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, mạng xã hội và các chương trình giải trí.

Ngoài ca hát, cô vẫn tiếp tục tham gia điện ảnh. Bộ phim "Em là bà nội của anh" là dự án được nhắc đến nhiều trong sự nghiệp diễn xuất của Miu Lê vì đạt doanh thu cao và tạo hiệu ứng truyền thông rộng.

Bên cạnh công việc nghệ thuật, Miu Lê còn được chú ý bởi tính cách thẳng thắn và cách giao tiếp tự nhiên trong các chương trình thực tế. Cô thường chia sẻ quan điểm cá nhân một cách trực tiếp, đôi lúc tạo tranh luận trên mạng xã hội.

Hình ảnh của Miu Lê qua nhiều năm cũng có sự thay đổi rõ rệt, từ phong cách nữ tính sang năng động và đơn giản hơn. Những thay đổi này phần lớn gắn với xu hướng giải trí hiện đại và nhu cầu làm mới hình ảnh của nghệ sĩ.

Tuổi thơ của Miu Lê không trọn vẹn khi cha sang Canada định cư lúc cô mới 5 tuổi, còn mẹ cũng ra nước ngoài sau khi cô học hết cấp 3. Sớm sống tự lập tại Việt Nam, nữ nghệ sĩ phải tự xoay xở cuộc sống từ khá trẻ.

Mọi tin đồn về Miu Lê vẫn chưa có được xác minh và bản thân cô cũng chưa lên tiếng

Mới đây, tháng 4-2026, Miu Lê tái hợp đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trong "Đại tiệc trăng máu 8" - bản remake từ "One Cut of the Dead". Phim quy tụ dàn diễn viên như Vân Sơn, Lê Khánh, Liên Bỉnh Phát, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh cùng các khách mời như Trấn Thành, Thái Hòa, Kiều Minh Tuấn và Huỳnh Lập.

Trong phim, Miu Lê vào vai TikToker Chin Chin - một người nổi tiếng mạng xã hội lấn sân điện ảnh với lối diễn cố tình "dở" theo yêu cầu kịch bản.

Chính nữ diễn viên cũng cho biết đây là trải nghiệm đặc biệt sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Sau hơn 15 năm làm nghề, Miu Lê vẫn giữ được vị trí riêng trong showbiz Việt nhờ khả năng hoạt động bền bỉ ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh.