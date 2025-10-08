HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Loài vật này giống "thủy tổ" của chúng ta nhất

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ đã ghép nối các manh mối cổ xưa để tìm ra chân dung vị "thủy tổ" muôn loài, tức động vật đầu tiên của Trái Đất.

Viết trên tạp chí PNAS, nhóm tác giả đến từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT - Mỹ) cho biết nếu chúng ta muốn nhìn thấy chân dung vị "thủy tổ" của thế giới động vật, chúng ta hoàn toàn có thể tìm ở đáy đại dương.

Ở nơi đó, nhóm động vật đầu tiên của Trái Đất đã hầu như không thay đổi hình dạng sau 541 triệu năm.

Loài vật này giống "thủy tổ" của chúng ta nhất - Ảnh 1.

Porifera, loài bọt biển phổ biến nhất thế giới, có thể mang chân dung vị "thủy tổ" của chúng ta và mọi động vật khác - Ảnh: BẢO TÀNG TÂY ÚC

Theo Science Alert, từ lâu trên thế giới đã xuất hiện các giả thuyết về dòng dõi động vật sớm nhất xuất hiện trên Trái Đất, trong đó 2 "gia tộc" được ủng hộ nhiều nhất là sứa lược và bọt biển.

Nghiên cứu mới của MIT đã nghiêng cán cân về phía bọt biển.

Theo các tác giả, một trong những khó khăn chính của hành trình đi tìm "thủy tổ" muôn loài là hồ sơ hóa thạch của các nhóm động vật bị nghi vấn vốn rất rời rạc: Thời gian đã quá lâu, và chúng lại là động vật thân mềm.

Thế nhưng, một manh mối quan trọng đã được tìm thấy vào năm 2009.

Năm đó, một nghiên cứu mà tiến sĩ Roger Summons - đồng tác giả của nghiên cứu mới - từng tham gia đã chỉ ra sự phong phú của bằng chứng hóa thạch về sterol rong đá Marinoan ở Oman.

Sterol là một nhóm hợp chất hữu cơ béo, tồn tại trong màng tế bào của các sinh vật phức tạp. Mẫu vật ở Oman - sterol C30 với 30 nguyên tử carbon - rất có thể là lời gợi ý về bọt biển.

Nhưng vào thời điểm đó, các nhà khoa học chưa khẳng định được nguồn gốc của sterol C30 này là từ sinh vật.

Giờ đây, nghiên cứu mới đã loại trừ khả năng sterol C30 có nguồn gốc phi sinh học hoặc từ tảo, khi phát hiện một "hóa thạch" hóa học thứ hai chứa sterol C31.

Nó có nguồn gốc từ cùng một gene bọt biển tạo ra sterol C30 và tính chất hóa học tương tự này cũng xuất hiện ở một số loài bọt biển sống.

Nhóm nghiên cứu cũng đã mô phỏng quá trình hóa thạch sterol trong phòng thí nghiệm bằng tám loại sterol C31 tổng hợp, được xử lý theo cách mô phỏng việc trải qua thời gian hàng trăm triệu năm trong lớp vỏ Trái Đất.

Kết thúc quá trình mô phỏng, hai mẫu vật trùng khớp chính xác với tàn dư sterol C31 cổ đại , củng cố thêm nguồn gốc sinh học cho cả hai mẫu vật mới và cũ.

Nói tóm lại, các bằng chứng mới đã gần như khẳng định sinh vật 541 triệu tuổi để lại dấu vết trong đá ở Oman là bọt biển.

Được coi như một loại "hóa thạch sống", bọt biển rất ít thay đổi dù đã trải qua hàng trăm triệu năm tiến hóa, nên vẻ ngoài của chúng bây giờ có thể chính là chân dung gần như chuẩn xác của vị "thủy tổ" mà nhân loại tìm kiếm.

