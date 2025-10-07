Tàu Trung Quốc đem về bằng chứng Mặt Trăng là 2 thế giới ghép lại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Tàu Trung Quốc đem về bằng chứng Mặt Trăng là 2 thế giới ghép lại

Anh Thư

(NLĐO) - Mặt Trăng của Trái Đất có thể không đơn giản là bị chia làm 2 nửa khi phát triển, mà là một thiên thể "Frankenstein".

Một nghiên cứu từ Đại học Bắc Kinh và Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc cho thấy mẫu đá mà tàu vũ trụ Hằng Nga 6 của nước này đem về từ Mặt Trăng có thể làm đảo lộn lịch sử của thiên thể này.

Trước đây, một số phân tích từ mẫu vật Hằng Nga 6 đã chỉ ra 2 nửa Mặt Trăng - gồm "mặt sáng" hướng về phía Trái Đất và "mặt tối" còn lại - rất khác nhau. Sự khác biệt này không chỉ nằm ở bề mặt, mà còn thể hiện bên trong lớp phủ.

Tàu Trung Quốc đem về bằng chứng Mặt Trăng là 2 thế giới ghép lại - Ảnh 1.

Mặt Trăng có thể là 2 thiên thể khác nhau ghép lại - Minh họa AI: Thu Anh

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả một lần nữa làm rõ điều đó khi phân tích thành phần khoáng chất mẫu đá 2,8 tỉ tuổi mà tàu Hằng Nga 6 mang về.

Kết quả cho thấy đá có nguồn gốc từ dung nham sâu bên trong Mặt Trăng ở nhiệt độ khoảng 1.100 độ C , thấp hơn khoảng 100 độ C so với các mẫu lấy từ mặt gần.

Mặt tối của Mặt Trăng cũng có lớp vỏ dày hơn, nhiều núi và hố va chạm hơn, có vẻ như ít có hoạt động núi lửa hơn, với ít mảng bazan tối màu hình thành từ dung nham cổ đại hơn.

Trong nghiên cứu mới, các tác giả cho rằng rằng bên trong mặt tối có thể mát hơn do có ít nguyên tố sinh nhiệt hơn, tức các nguyên tố như uranium, thorium và kali, vốn giải phóng nhiệt do quá trình phân rã phóng xạ.

Giả thuyết hàng đầu cho hiện tượng này là một vụ va chạm mạnh trong quá khứ, khi Mặt Trăng mới hình thành.

Kẻ tấn công có thể là một tiểu hành tinh đủ lớn và mạnh mẽ để làm rối loạn cấu trúc Mặt Trăng non trẻ từ ngoài vào trong.

Tuy nhiên, có một kịch bản thú vị hơn: Kẻ va chạm có thể là một vệ tinh tự nhiên thứ hai của Trái Đất.

Theo kịch bản giả thuyết này, Trái Đất sơ khai có tới 2 mặt trăng: Một là thiên thể mang tên Mặt Trăng ngày nay, trong trạng thái sơ khai, hai là một thiên thể nhỏ hơn tạm gọi là "Mặt Trăng nhỏ".

Môi trường hỗn loạn của hệ Mặt Trời non trẻ đã thúc đẩy 2 vệ tinh cổ đại của Trái Đất va chạm lẫn nhau, tạo nên một thiên thể mới kiểu Frankenstein, ghép từ cơ thể cũ của 2 mặt trăng đã vỡ.

Phần lớn vật liệu từ một trong 2 thiên thể tạo nên mặt sáng của Mặt Trăng, luôn hướng về Trái Đất; trong khi mặt tối chủ yếu là vật liệu từ thiên thể còn lại.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Geoscience.

Tin liên quan

Đêm nay, siêu trăng Trung thu mọc giữa "rồng trời phun lửa"

Đêm nay, siêu trăng Trung thu mọc giữa "rồng trời phun lửa"

(NLĐO) - Những quả cầu lửa đầu tiên từ trận mưa sao băng bất ổn nhất sẽ xuất hiện cùng với siêu trăng Trung thu đạt độ tròn gần như tuyệt đối.

Lộ dấu vết hành tinh thứ 10 của hệ Mặt Trời

(NLĐO) - Nghiên cứu mới chỉ ra các dấu hiệu tiềm năng của một hành tinh chưa từng biết trong hệ Mặt Trời mà họ tạm gọi là "hành tinh Y".

Cách Trái Đất 33.000 năm ánh sáng có một nền văn minh ngoài hành tinh?

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Áo đem lại một tin không vui cho cuộc tìm kiếm người ngoài hành tinh.

Trái Đất mặt trăng Frankenstein Hằng Nga 6
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo