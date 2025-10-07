HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Cách Trái Đất 33.000 năm ánh sáng có một nền văn minh ngoài hành tinh?

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Áo đem lại một tin không vui cho cuộc tìm kiếm người ngoài hành tinh.

Theo SciTech Daily, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Manuel Scherf và GS Helmut Lammer từ Viện Nghiên cứu không gian thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Áo đã tính toán độ hiếm của những nền văn minh ngoài hành tinh trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta.

Họ chỉ ra rằng để tồn tại một nền văn minh như trên Trái Đất, điều đầu tiên cần có là một hành tinh sở hữu vài điều kiện cơ bản để phù hợp cho sự sống phát triển lâu dài.

Đó không chỉ là một hành tinh đá trong "vùng sự sống" của các hệ sao - tức khu vực nhận được nhiệt lượng vừa đủ để nước ở trạng thái lỏng - mà còn phải là một thế giới có kiến tạo mảng như Trái Đất, điều kiện cần để điều chỉnh lượng carbon dioxide (CO2).

Cách Trái Đất 33.000 năm ánh sáng có một nền văn minh ngoài hành tinh? - Ảnh 1.

Ảnh đồ họa mô tả một hành tinh đá có khả năng sống được - Ảnh: NASA

Tiếp theo, hành tinh đó cần một bầu khí quyển giàu ni-tơ và oxy, với tỉ lệ carbon dioxide phù hợp. Quá ít carbon dioxide sẽ làm quá trình quang hợp dừng lại, quá nhiều sẽ gây ra hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát.

Tỉ lệ oxy trong bầu khí quyển của hành tinh đó cũng cần đạt ít nhất 18% để duy trì sự sống phức tạp và cho phép duy trì sự cháy ngoài trời, điều kiện tiên quyết để một nền văn minh sở hữu công nghệ. Ví dụ, chúng ta không thể có nền văn minh ngày nay nếu không nấu chảy được kim loại.

Tiếp theo, để có một chủng loài thông minh như loài người tồn tại trên hành tinh đó, sẽ cần thời gian ít nhất 280.000 năm, có thể lên đến hàng triệu năm hoặc lâu hơn nhiều, giống như những gì đã diễn ra trên Trái Đất.

Quan trọng hơn, các tính toán cho thấy rất hiếm khi một hành tinh hội đủ các điều kiện trên và sở hữu được một nền văn minh giống như Trái Đất. Để tìm đến hành tinh có nền văn minh tiên tiến gần nhất, có thể chúng ta sẽ phải vượt tận 33.000 năm ánh sáng.

TS Scherf lưu ý rằng các thông số nói trên không phải là tuyệt đối. 

Còn có những yếu tố khác cần được xem xét, chẳng hạn như nguồn gốc sự sống, nguồn gốc sự quang hợp, nguồn gốc sự sống đa bào và tần suất sự sống thông minh phát triển công nghệ, nhưng hiện tại chúng chưa thể được định lượng. 

Nếu mỗi yếu tố này có xác suất cao, thì các nền văn minh ngoài hành tinh có thể không hiếm như vậy. Nếu mỗi yếu tố này có xác suất thấp, cái nhìn sẽ bi quan hơn.

Vì vậy, tìm hiểu các yếu tố chưa rõ ràng nói trên sẽ là điều mà các cuộc săn tìm người ngoài hành tinh cần hướng đến.

